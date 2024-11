Bivši direktor osječke gradske tvrtke koji je maknut jer je pijan skrivio nesreću ima novi posao

Goran Pajnić, bivši direktor tvrtke Gradski prijevoz putnika iz Osijeka, koji je podnio ostavku nakon što je s 2,45 promila prouzročio nesreću i pobjegao s mjesta nesreće, nije zbrinut ni u jednoj gradskoj tvrtki, nego se zaposlio u vlastitoj, kojom je upravljao paralelno dok je vodio gradsku tvrtku, otkriva Forbes Hrvatska

Nakon što je službeno objavljeno da je na čelu osječke gradske tvrtke, Gradski prijevod putnika, došlo do smjene, odnosno da je umjesto Gorana Pajnića, koji je podnio ostavku nakon što je pod utjecajem alkohola prouzročio prometnu nesreću i potom pobjegao, poziciju direktora preuzeo Darijan Rudan, dotadašnji direktor tvrtke Vodovod-montaža, Forbes Hrvatska uputio je upit gradskoj upravi Osijeka je li Goran Pajnić ostao raditi u tvrtki ili u nekim drugim gradskim tvrtkama nakon ostavke.

Naime, rukovodili smo se do sada često viđenom praksom kod državnih ili gradskih tvrtki u kojima direktori zbog istraga ili nečeg što se naziva „osobnim razlozima“ podnesu ostavke na čelne pozicije, ali ostanu raditi u tvrtki na mjestu savjetnika, ili nekom drugom manje vidljivom radnom mjestu. Zadnji takav primjer je slučaj Josipa Škorića iz Hrvatskih cesta, bivšeg predsjednika Uprave koji se nakon istražnog zatvora najnormalnije vratio na mjesto savjetnika u tvrtki.

Vodio je gradsku i privatnu tvrtku

No, u slučaju Gorana Pajnića očito se nije odigrao taj scenarij. Iz Grada Osijeka nam je odgovoreno da je „bivšem bivšem direktoru Goranu Pajniću radni odnos u GPP-u prestao 31.listopada 2024. godine nakon čega nije zaposlen niti u jednoj osječkoj gradskoj tvrtki.“

Pretragom javno dostupnih informacija otkrivamo, međutim, da je on već više godina, od 2018. godine, vlasnik privatne tvrtke, GP Parter iz Našica, koja do sada nije imala zaposlenih, a sada je on postao i njezin zaposlenik.

Naravno, zanimljivo je da je on istovremeno bio direktor u gradskoj tvrtki za prijevoz i vlasnik i direktor privatne tvrtke čija je djelatnost „savjetovanje u poslovanju“. Tvrtka je bilježila skromne poslovne rezultate, ali je cijelo vrijeme poslovala u plusu. Za 2019. godinu je imala prihod nešto veći od 25 tisuća eura, a 2023. godine nešto više od 6600 eura, a dobit 3711 eura. Tvrtka nije imala zaposlenih do Pajnićevog odlaska iz gradske tvrtke.

Dakle, dok je vodio gradsku tvrtku paralelno je upravljao kao direktor i vlastitom tvrtkom za poslovna savjetovanja i u njoj bilježio prihode. Tvrtka je i navedena u njegovoj imovinskoj kartici i naznačeno je da vlasništvo nije preneseno ni na koga drugoga.

Pobjegao s mjesta nesreće

Kako su pisali mediji, Gorana Pajnića je s mjesta direktora gradske tvrtke razriješio Nadzorni odbor „na osobni zahtjev“ nakon što je skrivio prometnu nesreću.

U redovnoj kontroli prometa njegovo je vozilo zaustavila policija u Markovcu Našičkom, u srijedu, 16. listopada, a alkotestom je utvrđeno da ima 2,45 promila alkohola u krvi.

Potom je odveden u posebne policijske prostorije do otrježnjenja te pušten na slobodu, ali tek nakon što je ispitan kao osumnjičenik, jer je naknadno utvrđeno da je istoga dana, kada je zaustavljen u nadzoru prometa, prethodno u Bizovcu, nešto prije 16 sati, skrivio prometnu nesreću, nakon koje se udaljio s mjesta događaja, izvijestila je osječko-baranjska policija, ne navodeći identitet osumnjičenika.

Utvrđeno je da je vozilom osječkih registracijskih oznaka prešao u lijevi kolnički trak te udario u bok osobnog automobila belomanastirskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao dvadesetogodišnjak.

Tereti ga se da se nije zaustavio na mjestu prometne nesreće, u kojoj nije bilo ozlijeđenih, nego je nastavio vožnju prema Markovcu Našičkom gdje je zaustavljen i alkotestiran.

U policiji su tada izvijestili da protiv osumnjičenika slijede odgovarajuće prijave zbog počinjenih prekršaja – za izazivanje prometne nesreće i zbog bijega s mjesta prometne nesreće s materijalnom štetom.

Pedesetjednogodišnji Goran Pajnić član je HDZ-a, kao direktor gradske tvrtke je imao plaću od 2434,18 eura, a od dodatnih godišnjih prihoda je u imovinskoj kartici prijavio i 9000 eura. Vlasnik je kuće s okućnicom u Našicama čija je vrijednost procijenjena na 240 tisuća eura, kuće s okućnicom u Nizima, procijenjene vrijednosti od 40 tisuća eura, stana u Zagrebu vrijednog 250 tisuća eura (s garažom vrijednom 14 tisuća eura), te stanom u mjestu Srima kod Vodica vrijednom 150 tisuća eura, a u Osijeku je imao u vlasništvu i garažu čija je vrijednost procjenjena na 5400 eura. Prijavio je osobni automobil Mercedes E200, te VW Touareg vrijedan 15 tisuća eura, lovačko oružje i dionice u brojnim tvrtkama, te ušteđevinu u stotinama tisuća eura.

Po svemu sudeći vrlo uspješan poslovni put koji je pripomogao iznimno bogatoj imovinskoj kartici nakon prometne nezgode prouzročene pod utjecajem alkohola, nastavit će se mnogo trnovitijim putem u privatnom poduzetništvu.