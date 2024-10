DM objavio rekordne poslovne rezultate, na presici i direktor koji je netom izašao iz istražnog zatvora

Direktor DM-a Mirko Mrakužić nakon istražnog zatvora pojavio se na press konferenciji kompanije. Zajedno s drugim članovima Uprave predstavio je njezino poslovanje. Na jedino pitanje o događaju zbog kojeg je završio u zatvoru, iz DM-a su odgovorili maksimalno suzdržano.

Direktor DM – Drogerie Markta Mirko Mrakužić je nakon napada na poznanika 22. rujna završio u istražnom zatvoru. Zbog napada bejzbol palicom i prijetnje nožem protiv njega je podignuta kaznena prijava u kojoj mu se “na teret stavljeni oštećenje tuđe stvari, pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede i prijetnja.” Forbes Hrvatska je nakon uhićenja prvog čovjeka DM-a Hrvatska pitao kompaniju hoće li on zbog toga snositi ikakve posljedice, no inzistirali su na tome da se radi o privatnom incidentu i nisu htjeli odgovoriti hoće li se išta zbiti s njegovom pozicijom u tvrtki. Odgovor smo dobili uživo danas, u četvrtak, 24. listopada: direktor Mrakužić se nakon izlaska iz zatvora, pojavio se s drugim članovima Uprave na press konferenciji o poslovnim rezultatima kao da se ništa nije dogodilo.

Naravno, postavlja se pitanje je li to u suprotnosti s imidžom DM-a, kompanije koja ističe da je iznimno društveno odgovorna i angažirana je u niz kampanja borbe protiv nasilja prema ženama, a poznata je i po visokom zadovoljstvu zaposlenika. Samo u prošloj godini dali su 147 donacija ukupne vrijednosti 439.711 eura, a poznati su i po visokim plaćama. Prosječna neto plaća u njihovim prodavaonicama trenutačno iznosi 1813 eura. To je prosječni mjesečni iznos do kojeg se dođe kad se njihovih 14 godišnjih neto plaća podijeli sa 12.

Poslovni rezultati; Foto: DM Hrvatska

Prihodi premašili pola milijarde eura

Na pitanje jedne novinarke o Mrakužićevoj budućnosti u tvrtki, voditelj marketinga i PR-a Ivan Horvat odgovorio je kako događaj (zbog kojeg je bio u pritvoru) nije povezan s poslovanjem DM-a, već je riječ o događaju iz privatnog života i postupku koji je u tijeku, te na to pitanje nisu u mogućnosti pružiti odgovor. Nakon toga zamolio je da pitanja budu o poslovnim rezultatima i tako prekinuo eventualni nastavak rasprave.

Što se poslovnih rezultata tiče, promet kompanije iznosio je 518,95 milijuna eura u 2023. godini i to je prvi put da je premašio pola milijarde. Rastao je 17,46 posto u odnosu na godinu ranije, zahvaljujući rastu broja kupaca i rastu volumena robe. Dobit je bila oko 13 milijuna eura, što je milijun više nego godinu ranije.

DM trenutačno u Hrvatskoj ima 178 prodavaonica i 2179 djelatnika, a u prošloj godini uložili su 9,3 milijuna eura u pet novih i modernizaciju osam postojećih prodavaonica. Prodavaonice imaju u 66 gradova, a tu su još OTC kutci koji nude medicinske proizvode bez recepta i online trgovina. To je ujedno i jedina web trgovina neke hrvatske drogerije. Ona je napravila 15,24 milijuna eura prometa što predstavlja rast od 59,39 posto. Zanimljivo je da je 32,09 posto kupaca online trgovine izabralo ekspresno preuzimanje odnosno samostalni dolazak po kupljene predmete. Na pressici nije navedeno obrazloženje, no razlog popularnosti takvog preuzimanja vjerojatno se krije u nedostacima većine dostavnih službi u Hrvatskoj.

S lijeva na desno: Mirko Mrakužić, Dario Klemar i Davor Željko. U prezentaciji su sudjelovali još Gordana Picek, Ana Fostač Krilčić i Branko Zvonarić i Ivan Horvat; Screenshot: