DOK-ING s novom tvrtkom kreće u osvajanje rudarskog tržišta. Tri robota vrijede kao Rimac Nevera

Razvoj svojih robotskih sustava za rudarenje DOK-ING je ove godine izdvojio u posebnu tvrtku. Njezin direktor Luka Petro za Forbes Hrvatska otkrio je planove za sljedećih nekoliko godina. Tri električna vozila namijenjena bušenju, čišćenju i sidrenju u niskim rudnicima čine flotu vrijednu 2,5 milijuna eura.

Hrvatska kompanija DOK-ING poznata je po svojim robotskim sustavima, koji se najčešće koriste u sigurnosti i obrani. U srijedu je predstavila svoju novu tvrtku DOK-ING Mining i robotske sustave namijenjene niskim rudnicima.

DOK-ING je tvrtku osnovao ranije ove godine, a mali udio u njoj ima europska zajednica znanja i inovacija u području mineralnih sirovina EIT RawMaterials. Direktor nove tvrtke je Luka Petro.

Jedino DOK-ING-ovi roboti mogu ući u niske rudnike

Flotu koja se sastoji od tri vozila DOK-ING je predstavio medijima još prije dvije godine. Tada su još bili u fazi dokazivanja inovativnog koncepta. Flota uključuje NRE Drill Rig namijenjen bušenju, NRE Dozer namijenjen čišćenju i NRE Support Rig namijenjen sidrenju sidara u krovnim slojevima rudnika čineći iskop stabilnijim.

Poznavatelji industrije sjetit će se kako je DOK-ING prije gotovo 15 godina razvijao mali električni automobil, no njegova proizvodnja kasnije je ugašena. Nešto kasnije Rimac je krenuo u razvoj svog prvog automobila. Danas su to dvije posve različite tvrtke, no obje uspješni izvoznici naprednih tehnoloških proizvoda. Slična im je i cijena. Jedna Rimac Nevere košta od dva milijuna eura na više, dok Petro za Forbes Hrvatska otkriva kako će cijena flote s tri robotska sustava koštati oko 2,5 milijuna eura.

Ni ideja o rudarskim sustavima nije nova za DOK-ING – razvoj je počeo još prije 15 godina. U protekle dvije godine prošla je put od dokaza inovativnog koncepta (PoC) do gotovih proizvoda. Sad još moraju raditi na razvoju podrške za buduće kupce, rezervnim dijelovima, treniningu operatera i sličnim aktivnostima.

Namijenjeni su radu u prostorima visine 90 do 170 centimetara i nagiba do 25 stupnjeva u koja viši strojevi ne mogu ući. Ključno tržište su im rudnici u Južnoafričkoj Republici i Zimbabveu, no na sajmovima se moglo vidjeti kako interesa ima i u državama poput Čilea, Perua, pa i Kanade.

Direktor DOK-ING Mininga Luka Petro ispred virtualne prezentacije DOK-ING-ovih strojeva u Tehničkom muzeju; Foto: Forbes Hrvatska

Očekuju 15 milijuna eura prihoda u 2026. godini, kasnije i više

Plan im je u sljedećih nekoliko godina ući u nekoliko rudnika u Južnoafričkoj Republici. Oni imaju potencijal od pet do 10 flota po rudniku, a procjena je da bi svakih pet godina nabavljali nove strojeve. Bude li sve po planu 2026. godine očekuju 15 milijuna eura prihoda, a nakon toga i veće.

DOK-ING Mining predstavlja ih kao tehnološke inovacije koje rudarenje čini održivijim i učinkovitijim. Osim što moderniziraju procese, rudarske poslove čine sigurnijim i stvaraju nova tehnološki orijentirana radna mjesta. Sva tri vozila na daljinsko su upravljanje i električna, što eliminira ispušne plinove i potrebu za većom ventilacijom rudnika.

Povodom osnivanja DOK-ING Mininga, u Tehničkom muzeju postavljen je i mali dio koji predstavlja njihovo rudarsko poslovanje. On će ostati trajna postava muzeja.