Dok traje prodaja Fortenovine poljoprivrede, stigla ergela skupih traktora i kombajna

Ukupna investicija Fortenova grupe u nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, što će se protegnuti i na iduću godinu, iznositi gotovo 63 milijuna eura, objavili su, uz ocjenu da je to jedna od „najvećih nabavki poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj i u okruženju u zadnjih desetak godina“

Dok traje proces prodaje poljoprivrednog biznisa Fortenove, iz kompanije su na društvenim mrežama objavili da su njihova ulaganja u skupu poljoprivrednu mehanizaciju dosegla “puni intenzitet” u lipnju i srpnju ove godine kada su isporučeni naručeni strojevi.

Radi se o ulaganjima za koja su počela prošle godine, a u nedavno objavljenom godišnjem izvješću o održivosti za 2023. godinu kažu da će ukupna investicija Fortenova grupe u nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, što će se protegnuti i na iduću godinu, iznositi gotovo 63 milijuna eura.

Žetva bez vanjskih dobavljača

“Zahvaljujući tome, ovogodišnja žetva pšenice u Belju, Vupiku i PIK Vinkovcima bila je u znaku devet novih Fendt Ideal kombajna koji su osigurali završetak žetve u optimalnim rokovima isključivo s vlastitim resursima, bez angažmana vanjskih dobavljača”, objavili su iz kompanije.

Stiglo je 26 novih traktora, slijedi ih još 28, Foto: Fortenova grupa LinkedIn

Dodali su da im je do sredine srpnja isporučeno i 26 novih traktora, a do kraja kolovoza će ih doći još 28, te će vozni park njihovih agri kompanija do jeseni biti obnovljen s ukupno 72 nova traktora. To uključuje i 18 onih koji su isporučeni prošle godine, a zamijenili su strojeve starije i od 15 godina, kako se navodi u Izvještaju o održivosti.

Posebno ističu pritom i tri nova silažna kombajna koja su stigla u Belje plus, za koja kažu da će omogućiti spremanje silaže za potrebe govedarskih farmi u cijelom sustavu.

Još lani su u Vupik i PIK Vinkovce stigli novi kombajni Fendt Ideal, koji spadaju u novu generaciju kombajna i prvi su takve vrste koji su se počeli upotrebljavati u Hrvatskoj.

Kombajn zvan “crna zvijer”

Kako je pisao Agroklub, lani je cijena takvog kombajna bila oko 700 tisuća eura s opremom, a poljoprivrednici ga nazivaju „crna zvijer“.

„Fendt Ideal 8T specifičan je po svojem izgledu i dimenzijama, a ističe se po iznimnoj kvaliteti i odličnim tehnološkim rješenjima od kojih je jedno kombinacija kotača i gusjenica, zbog čega dolazi do manjeg sabijanja tla. Kombajn i header imaju ukupnu širinu veću od 10 metara kojima je moguće ostvariti 100 posto povećanja kapaciteta i imaju dvostruko veći kapacitet skidanja pšenice i ječma“, stoji u Fortenovom opisu, svojevrsnoj recenziji kombajna.

Prva tranša zamjene mehanizacije bila je odobrene u 2022. godini, navode, a isporuke su uslijedile lani, kada je također poljoprivrednim kompanijama odobrena nabavka više od 400 strojeva poljoprivredne mehanizacije i opreme primarno u ratarstvu, ali i u svim drugim segmentima.

U Fortenovi kažu da je u pitanju jedna od „najvećih nabavki poljoprivredne mehanizacije u Hrvatskoj i u okruženju u zadnjih desetak godina“, a finalizacija zamjene trebala bi biti provedena u 2025., dakle kada te poljoprivredne kompanije već budu u rukama, po svemu sudeći, Podravke.