Donosimo priču malog trgovca pritisnutog Zakonom o trgovini: Ako se nešto ne promijeni – zatvaram ujesen

Vlasnik obrta Trgovina Marija iz mjesta Nedeljanec kod Varaždina, Alan Miho, nada se da će doći do izmjena Zakona o trgovini kako bi mogao nedjeljom sam raditi u svom dućanu. Ako to ne bude tako, računa da će ujesen, kad “ispuca” sve dozvoljene radne nedjelje, morati zatvoriti obrt koji posluje već 29 godina

Još se Alan Miko, vlasnik obiteljskog obrta Trgovina Marija, nada da će izvući, odnosno da će se Zakon o trgovini ove godine ipak promijeniti tako da vlasnici malih trgovina u njima smiju raditi nedjeljom. „Bude li tako, radit ću te dane sam. Ne bude li, mislim da ću početkom rujna zatvoriti obrt i potražiti si drugi posao, možda kao trgovački putnik“, kaže Miko u razgovoru za FORBES Hrvatska.

Tvrdi da se promet koji je inače regularno ostvarivao nedjeljom nije prebacio na petak ili ponedjeljak otkako su lani, 1. srpnja, izmjene Zakona o trgovini stupile na snagu i on morao odabrati 16 nedjelja u kojima će raditi. U ostale nedjelje i blagdane promet je, kaže, jednostavno izgubio. „U ovoj godini ću imati 50 neradnih dana više nego 2022. godine kad sam normalno radio. Izbili su mi time iz džepa bruto dobit od 18 tisuća eura“, izračunao je.

Naš telefonski razgovor svako malo prekida, tipka po blagajni te se nakon „Izvolite“ i „Hvala“, jer paralelno poslužuje kupce, vraća na tumačenje neprilika koje su snašle njegov obrt zbog novih odredbi Zakona o trgovini. Nadao se da će Ustavni sud ukinuti zabranu rada nedjeljom, ali to se nije dogodilo, kako je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović objavio prošloga tjedna. Kako nam kaže, nisu ga dotukle velike trgovine koje su otvorene u zadnjih dvadesetak godina, ali čini se da će u tome uspjeti – država.

Nedjelja je udarni dan

Trgovina Marija s mješovitom robom nalazi se u mjestu Nedeljanec, pet kilometara od Varaždina, a obitelj ju je otvorila još 1995. godine. Nedjelje su im udarni dani jer, objašnjava, ljudi iz mjesta i okolice najčešće k njima u nabavku svraćaju baš preko vikenda, kad su kod kuće, a preko tjedna se, naime, više opskrbljuju u velikim trgovačkim lancima koji su im na putu s posla.

Pitamo kako će se sada organizirati Trgovina Marija. „Do kraja ožujka ćemo raditi svake nedjelje, a kad to ‘ispucamo’, bit će teško. Još nam onda ostaje nekoliko radnih nedjelja do ljeta, kada ostvarimo i do 3000-3500 eura prometa, a ne promijeni li se Zakon i ne budem li smio sam raditi nedjeljom u svojoj trgovini, ugasit ću obrt“, kaže Miko. Prošle je godine imao prihod (s PDV-om) od 480 tisuća eura.

Radni sat 150 posto plaćen više

Trenutno ima zaposlenu jednu trgovkinju, a tvrdi da joj radne sate nedjeljom plaća 150 posto više nego u obične dane, a dok je trgovina smjela raditi blagdanom, te je radne sate plaćao 250 posto više. Dodaje da tada nisu radili samo na Božić, Novu godinu i Uskrs.

Podsjetimo, Zakon o radu do prošle godine nije propisivao koliko rad nedjeljom i blagdanom treba platiti, samo da to treba biti više nego u regularne dane, a sada propisuje da povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 posto.

„Do rujna prošle godine sam imao dvije zaposlenice. Radile su svaku drugu nedjelju te zbog toga imale i jedan slobodan dan u tjednu. Ako je u mjesecu bio i neki blagdan, neto plaće bi im bile po 150 eura veće nego što mogu biti sada“, kaže Miko. U međuvremenu je jedna od njih dala, prošle godine u rujnu, otkaz jer je, kako kaže, odlučila potražiti posao s većom plaćom. „Kad bi vlasnicima malih trgovina bilo omogućeno da rade nedjeljom, onda bih opet trebao dvije radnice, a ja bih preuzeo nedjelje i blagdane“, najavljuje Miko.

Zatvoreno 70 malih trgovina

Inače, iz Hrvatske obrtničke komore poručuju da su male obiteljske trgovine najranjivije i najpogođenije ograničenjem rada nedjeljom, a „unazađuje ih i niz drugih otegotnih okolnosti uslijed kojih broj malih trgovina pada“, kako su objavili prošloga tjedna. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil je, gostujući u ponedjeljak, 12. veljače, na N1, iznio podatak da je od 1. srpnja prošle godine do 1. siječnja ove godine u Hrvatskoj zatvoreno 70 malih trgovina.

Pitanje je što će statistika pokazati na kraju ove godine, kada će Zakon biti u primjeni punih 12 mjeseci.