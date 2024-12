Doznajemo: Za HŽ Cargo zainteresirano više stranih tvrtki, opet se javio i rumunjski tajkun

Nakon što je država lani formalno pokrenula postupak za drugi pokušaj privatizacije HŽ Carga, stigle su neobvezujuće ponude “više renomiranih stranih kompanija”, kako su nam odgovorili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Kako pak Forbes Hrvatska neslužbeno doznaje, među njima je i rumunjska Grampet grupa tajkuna Gruie Stoice, s kojim se razgovaralo i prije deset godina, ali nije ispunio uvjete i ubrzo je bio uhićen zbog korupcije na domaćem terenu

Vlada je još početkom prošle godine donijela odluku o početku procesa privatizacije tvrtke za željeznički prijevoz tereta HŽ Cargo, ali taj se postupak prilično, rekli bismo neplanirano, otegao. Iako je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković optimistično najavljivao kako vjeruje da će naći strateškog partnera već do kraja 2023. godine, dosad je provedeno tek „preliminarno ispitivanje interesa tržišta“.

“Više zainteresiranih stranih kompanija”

Kako su za FORBES Hrvatska u utorak odgovorili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao rezultat tog ispitivanja „javilo se više renomiranih stranih kompanija”, no ne otkrivaju koje su kompanije u pitanju niti kada se konkretno može očekivati sljedeći korak.

Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao FORBES Hrvatska, među zainteresiranima je opet rumunjska Grampet grupa s kojom su bili vođeni razgovori u prvom pokušaju privatizacije, 2013. godine, a tada je jedino ona bila zainteresirana za HŽ Cargo. Od svega se, međutim, odustalo početkom 2014. godine jer nisu ispunili tražene uvjete, a i vlasnik Grampet grupe, tajkun Gruia Stoica, ubrzo je uhićen zbog korupcije.

U igri i Gruia Stoica?

Je li Stoica nakon deset godina opet potencijalno u igri, odnosno je li se njegova tvrtka i formalno javila iskazom interesa, iz Ministarstva nam nisu odgovorili do zaključenja teksta. No, kako saznajemo neslužbeno, dobili su poziv na iskaz interesa i uputili pismo namjere ove jeseni. Stoica je i dalje predsjednik Grampet grupe, a 2016. godine je bio osuđen uvjetno na dvije godine zatvora, kako su izvijestili rumunjski mediji. Grup Feroviar Roman (GFR) je najveća kompanija u njegovoj grupi i, kako to kažu na službenim mrežnim stranicama, najveći je privatni teretni prijevoznik u Rumunjskoj i jugoistočnoj Europi.

HŽ Cargo u brojkama:



123 lokomotive (prosječna starost 45 godina)

3025 vagona

932 radnika

38 posto tržišni udjel

2 milijuna eura dobiti u 2023.

87,4 milijuna eura prihoda u 2023.

Iz Ministarstva su nam još odgovorili da je Povjerenstvo za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva HŽ Cargo vrlo zadovoljno iskazom interesa stranih kompanija te će “u narednom razdoblju predložiti Vladi RH donošenje Odluke o raspolaganju udjelima društva HŽ Cargo d.o.o., kao i o svim drugim aspektima budućeg partnerstva, kako bi se što preciznije definirali ključni parametri razmatrane transakcije.”

Inače, još u lipnju prošle godine je izabran konzorcij konzultanata za dubinsko snimanje HŽ Carga i vođenje postupka, ali nije objavljeno tko sve čini taj konzorcij. Prema izvještaju o poslovanju HŽ Carga u 2023. godini, objavljenom u proljeće ove godine, a potpisuje ga predsjednik Uprave Dragan Marčinko, ti su savjetnici izvršili pravno, financijsko, porezno, kadrovsko i tržišno dubinsko snimanje i pripremili prvi dio dokumentacije koja se upućivala zainteresiranim partnerima.

Prvi put poslovali s dobiti

Kakva im je slika odaslana? Poslovni rezultati za prošlu godinu pokazali su da je HŽ Cargo, nakon niza godina s velikim poteškoćama, ostvario „nemoguće“ i poslovao s dobiti, a iznosila je 2,02 milijuna eura (zahvaljujući dobrim dijelom prodaji velikog broja neaktivnih vagona). Ukupni prihodi su bili 87,4 milijuna eura, a tržišni udjel HŽ Carga je bio 38 posto (u tonama tereta). Još nisu objavili rezultate za devet mjeseci ove godine, a u šestomjesečnima navode rast prihoda od prijevoza.

Lanjska dobit je prva od liberalizacije tržišta 2013. godine, od kada je HŽ Cargo gubio na tržišnom udjelu. Dobit je ostvarena „suočavajući će s intenzivnom konkurencijom i bez pristupa proračunskim sredstvima“, kako je to Marčinko naveo u završnoj riječi godišnjeg izvještaja. Na tržištu je lani djelovalo, pobraja, 19 teretnih željezničkih prijevoznika, od kojih je 13 bilo aktivno. Piše, također, da je potreban znatan napredak u HŽ Carga radi osiguranja održivosti poslovanja, a izvještaj završava sljedećom rečenicom: „Odlučno nastavljamo s procesom sveobuhvatne transformacije, čvrsto vjerujući u svoju misiju i budući razvoj.“

Što se traži od strateškog partnera

Kad je u veljači prošle godine Vlada donijela odluku o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstava za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva HŽ Cargo, rečeno je da je to s ciljem dugoročne održivosti poslovanja. Od strateškog partnera se očekuje da poveća tržišni udio HŽ Carga, kao i da sudjeluje u obnovi flote vagona i lokomotiva, uz dokapitalizaciju radi potpore budućem razvoju tvrtke.

Nagodba države i HŽ Carga kao preduvjet



Vlada je inače uoči formalnog pokretanja postupka privatizacije, 22. prosinca 2022. godine, donijela Odluku o prihvaćanju Nagodbe između RH i HŽ Carga u svrhu restrukturiranja. Naime, kažu, postojao je imovinsko-pravni prijepor, a sezao je od trenutka podjele HŽ-a 2006. godine.

Nagodbom je utvrđeno potraživanje HŽ Carga prema RH u ukupnom iznosu od oko 157 milijuna eura, pri čemu je dio iznosa u vrijednosti od 89,3 milijuna eura država trebala namiriti zatvaranjem potraživanja, odnosno preuzimanjem dospjelih i nedospjelih obveza, otplaćenih i neotplaćenih troškova i to glavnice i kamata od strane Ministarstva financija, za dva zajma (HPB/CROATIA BANKA i IBRD).

U međuvremenu je, kako je Vlada objavila u siječnju ove godine, namireno dugovanje RH utvrđeno nagodbom prema HŽ Cargu, „zbog čega društvo danas posluje stabilno i sa trajnom dozvolom za rad“.