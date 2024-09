Dvije Namine zgrade na Ilici na bubnju, ali odluka je neprovediva do iduće Skupštine vjerovnika

Namina zgrada u Ilici ide u prodaju, dok će nekretnina na Kvaternikovom trgu biti prodana naknadno. No, prema riječima stečajnog upravitelja Name Damira Mikića, uvjeti pod kojima će se prodavati zgrada u Ilici bit će naknadno određeni

Nakon šestosatne Skupštine vjerovnika Name koja je održana u srijedu nije došlo do velikih pomaka u slučaju prodaje nekretnina te robne kuće. Da će razgovori biti zahtjevni dalo se naslutiti kada su uoči Skupštine najveći razlučni vjerovnici Croatia osiguranje i država Trgovačkom sudu u Zagrebu dostavili podneske u kojima navode kako se ne slažu s modelom prodaje koji je predložio stečajni upravitelj Damir Mikić.

Njegov je prijedlog bio da se robne kuće prodaju zasebno, u dva odvojena postupka te da se kupac obveže na preuzimanje svih 290 radnika i preuzme poslovanje s njima na minimalno dvije godine. Predloženo je da se zgrada u Ilici, koja je uknjižena u tri zasebne čestice, proda na javnoj dražbi, dok bi se zgrada na Kvaternikovu trgu prodavala prikupljanjem i otvaranjem ponuda.

Protivljenje Croatia osiguranja

Iz Croatia osiguranja u podnesku su se usprotivili takvom načinu jer “nije razvidno hoće li se prodajom ovih nekretnina namiriti razlučni vjerovnici ili se nekretnine prodaju kupcu opterećene s razlučnim pravima”. Također, naveli su kako im nije prihvatljivo da se robne kuće prodaju kao gospodarske cjeline s radnicima i poslovanjem, već isključivo kao nekretnine.

Podsjetimo, krajem prošle godine Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je kako je zahtjev Croatia osiguranja za suđenje u razumnom roku osnovan i pritom naložio kako do rujna 2024. godine mora biti donesena odluka o unovčenju stečajne mase, odnosno o prodaji zgrada Name u Ilici i na Kvaternikovu trgu. Prošlo je gotovo 24 godine otkako je otvoren stečaj nad Namom, a Croatia osiguranje cijelo to vrijeme čeka na namirenje svojih potraživanja od 1,4 milijuna eura bez kamata.

Drugi najveći razlučni vjerovnik Name, Ministarstvo gospodarstva, upozorilo je uoči Skupštine kako na jednoj od nekretnina postoji sudska zabilježba privremene zabrane raspolaganja ili otuđenja. Nekoliko dana prije, država se očitovala da nije suglasna s time da se zgrada, dvorišta, vrt i perivoj Name u Ilici 4, 6 te zid u Radićevoj ulici 1 prodaju na zajedničkoj javnoj dražbi.

Prema elaboratima o vrijednosti nekretnina, za nekretninu u Ilici bi početna cijena bila 39,7 milijuna eura, a za onu na Kvaternikovom trgu 24,9 milijuna eura. Nekretnina u Ilici opterećena je hipotekama od 40 milijuna eura.

Iako je Forbes Hrvatska tražio komentar Croatia osiguranja, iz te su osiguravajuće kuće tek kratko rekli kako ne komentiraju sudske postupke koji su u tijeku. Na upit za komentarom situacije nije odgovorio ni stečajni upravitelj Mikić koji je o ishodu Skupštine dao izjavu za tportal.

Dodatne konzultacije

“Za Kvaternikov trg Skupština je odlučila da se ne prodaje, odnosno država kao većinski vjerovnik odlučila je da se za sada ne ide u prodaju. Država želi obaviti dodatne konzultacije iako će se u perspektivi i ta kuća prodavati. Smatraju da imaju založno pravo na Kvaternikovom trgu i da ono nije upisano u zemljišnu knjigu. Ako nije upisano, znači da ga nemaju. Oni se pozivaju na nekakav sporazum iz 1999. godine, ali ga nikad nisu proveli ni upisali’, kazao je Mikić.

U njegovu izvještaju iz kolovoza ove godine vidljivo je da je robna kuća na Kvaternikovu trgu upisana u zemljišnoj knjizi kao jedna čestica i objekt u vlasništvu Nama d.d. u stečaju te nema nikakvih upisanih tereta, a ona u Ilici upisana je kao tri čestice i tri objekta, pri čemu je na dvije čestice (Ilica 4 i Radićeva 1) u cijelosti upisano založno pravo Croatia osiguranja d.d. i države, dok je u Ilici 6 na jednom dijelu upisano založno pravo, a na drugom dijelu nije.

Dodao je da će sudac donijeti odluku o prodaji nekretnine u Ilici zbog pritiska Croatia osiguranja i zahtjeva za suđenjem u razumnom roku. Stečajni upravitelj kazao je i kako donošenje odluke o prodaji Name u Ilici ne znači da je ona provediva.

Rješenje Trgovačkog suda

Najveći razlučni vjerovnici ne slažu se s time da bi kupac trebao preuzeti radnike i poslovanja na dvije godine. O tome će se raspravljati na idućoj Skupštini vjerovnika koja će se održati u roku od 45 dana.

Trgovački sud u četvrtak je objavio rješenje o prodaji dvije od tri nekretnine Name u Ilici. Riječ je o zgradama na adresama Ilica 4 i 6 na kojima je upisano razlučno pravo Croatia osiguranja i države. Dvorišna kuća u Radićevoj 1 nije stavljena na bubanj tim rješenjem u kojem se navodi i kako će se uz nekretnine prodavati i roba na policama te inventar čije će se vrijednosti utvrditi na sljedećoj skupštini vjerovnika. Također, navodi se i obveza kupca da preuzime poslovanje i zatečene radnike te nastavak poslovanja.