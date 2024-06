Financijska slika Dinama: Koliko vrijedi klub, a koji su nogometaši trenutno najskuplji (video)

Nogomet je odavno postao ozbiljan biznis. Kako se stvara uspješan nogometni klub, kako se upravlja tolikim novcem, održava veza s navijačima, dogovaraju transferi i sponzorstva? Odgovore smo potražili u najuspješnijem klubu HNL-a – zagrebačkom Dinamu. Elvir Mešanović je razgovarao sa sportskim direktorom Markom Marićem, Zrinkom Hržićem, predsjednikom Odbora za sponzorstva, te Tomislavom Globanom, predsjednikom Odbora za članstvo

Dinamo će pokušati u narednom razdoblju pokušati povećati vrijednost kluba. “Mi smo prepoznali tri stupa koja su nama najvažnija. Znači, to je s jedne strane članstvo, s druge strane organizacije koja uključuje i financije i s treće strane sportski segment. To su ta tri segmente koja mi moramo razvijati, kroz koja ćemo raditi i koja će doprinijeti uspjehu našeg kluba.”, rekao je za Forbes Magazin Zrinko Hržić, predsjednik Odbora za sponzorstvo.

Klub je prošlu godinu završio u plusu: dobit je 4,5 milijuna eura. Uprihodio je više od 53 milijuna eura, dok su rashodi iznosili oko 46 milijuna eura. No, zanimalo nas je kako se uopće određuje vrijednost nogometnog kluba.

Zrinko Hržić pojašnjava da se benchmark klubova radi u pet segmenata. “Prvi, najvažniji su prihodu. Drugi je popularnost, onda se uzimaju u obzir TV prava, vrijednost samih igrača i stadion. U zadnjem dijelu se trenutno ne možemo baš pohvaliti, ali ići će i to na bolje. Zašto to spominjem? Zato što se ovaj dio popularnosti mjeri kroz društvene mreže. Moglo bi se mjeriti i kroz broj članova navijača, ali na tom benchmarku se prati kroz pratioce na društvenim mrežama. Mi imamo milijun i 200 tisuća pratitelja na društvenim mrežama kad se sve skupa zbroji.”, pojašnjava Hržić.

O uvijek osjetljivom odnosu s navijačima za Forbes Magazin je govorio Tomislav Globan, predsjednik Odbora za članstvo.

“Dinamo je već više desetaka godina udruga građana. No to je de facto bilo samo na papiru. Taj odnos izravni nije postojao i Dinamo nije ni na koji način pokazivao da su mu članovi bitni niti su ti članovi imali nekakva prava. Tako da s te strane i je jedan od većih izazova promijeniti taj mindset što članstvo znači, bilo sa strane kluba, bilo sa strane samih članova.”, rekao je između ostalog Globan i objasnio kako smjeraju unaprijediti odnose s navijačima.

“Sasvim sigurno postoji prostor za napredak u odnosu s navijačima. Nama je cilj stvoriti jednu jedinstvenu aplikaciju u kojoj će biti i članstvo i ulaznice i kompletan segment odnosa prema navijačima gdje će sve biti digitalizirano, automatizirano da vi ne morate svake godine radi učlanjivanja popunjavati nekakve obrasce nego da to zaista ide po automatizmu. S te strane postoji jako veliki prostor za napredak.”, kaže Globan.

Video priču iz Dinama i razgovore sa Zrinkom Hrdžićem i Tomislavom Globanom možete pogledati ovdje:

Forbes Magazin je razgovarao i sa sportskim direktorom Dinama Markom Marićem koji je zadužen za planove kluba u narednom razdoblju, za brigu o igračima i balans između financijskih mogućnosti, sportskih ciljeva i želja navijača.

“Dinamo 95 posto svog budžeta dobiva kroz prodaju igrača i kroz UEFA-ina natjecanja, ali ni jedno od toga nije dovoljno. Kad bi Dinamo imao vrhunske rezultate u Europi s jednom zrelom, starijom ekipom – to ne bi bilo dovoljno za egzistiranje kluba. Isto tako, da igramo samo s mladim igračima koje kasnije želimo transferirati i prodavati, a da nemamo rezultate u Europi isto ne bi bilo dovoljno za dugoročno funkcioniranje kluba. Tako da se mora naći balans između te dvije stvari što je naravno teško, ali to nam je posao i tu smo da nađemo idealan balans.”, kaže Marić.

A kako ostati konkurentan na europskoj i svjetskoj sceni gdje se odvijaju višemilijunski transferi igrača?

Kolike su cijene Dinamovih igrača?

“Dinamo ne može funkcionirati da kupuje igrača za pet, šest ili sedam milijuna eura. Jednostavno to nije poslovni model ovog kluba. Ako kupujemo igrače za te iznose onda nemamo dovoljno novca za poslovanje, za razvoj igrača u omladinskoj školi. Tako da teško je staviti neki limit, ali mi imamo u HNL-u vrhunskih mladih igrača koji dolaze. Teško je staviti limit, ali nije normalno da Dinamo plaća igrača iz Hrvatske nogometne lige četiri, pet milijuna eura jer rizik dok se on nastavi razvijati u Dinamu, treba proći dvije tri godine da bi ga se moglo prodati dalje. Sve treba biti idealno, tako da nema tu prostora. Ne pričamo mi tu o zaradi da novac nekome ostane, ali da taj novac ostane klubu da bi mogao nastaviti s razvojem kluba i igrača. Teško je staviti limit, ali rekao bih da za Dinamo nema smisla plaćati igrača više od četiri-pet milijuna eura.”, odgovorio je Marić na pitanje kako se kreću cijene nogometaša koji mogu ući u fokus Dinamu.

Marić je odgovorio i na pitanje tko su – trenutno – najvredniji igrači u Dinamu.

“Na tržištu je trenutno sigurno najvredniji Martin Baturina, Petak Sučić, igrač koji je naravno veliki iskorak ove sezone i mislim da će on nakon Martina Baturine ostvariti veliki inozemni transfer jer ima nevjerojatan potencijal. Iz naše omladinske škole izdvaja se Luka Vrbančić koji je ove sezone upisao par nastupa i razvija se stvarno u dobrom smjeru. Naravno da ćemo mi u nekom trenutku biti primorani nekog prodati, ali trenutno to nismo. I da ne znam koliko novca imamo, normalni daljnji razvoj je da se Martin Baturina u određenom trenutku nastavi razvijati u samom vrhu europskog nogometa. Financijski nismo pod pritiskom da ga moramo prodati, ali uvelike će ovisiti prije svega o klubovima ukoliko pošalju ponudu za njega koji su to klubovi, je li to dobro za njegov daljnji razvoj i kada sve stvari budu zadovoljene onda možemo razmišljati o prodaji.”, rekao je između ostalog Marić u velikom razgovoru za Forbes Magazin.

Cijeli razgovor s Markom Marićem možete pogledati ovdje: