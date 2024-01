Fond se oglasio i najavio poticaje za električne aute – ali ne skuplje od 50 tisuća eura

Nakon što u 2023. godini nisu raspisali natječaje za poticaje za kupnju električnih vozila, oglasio se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U odgovoru za FORBES Hrvatska najavili su kako su za građane namijenili najmanje 15 milijuna eura koji će se dodjeljivati po uvjetima sličnima prethodnih godina.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je kako će do kraja prvog kvartala raspisati natječaj za subvencioniranje kupnje električnih vozila.

Natječaj su najavili odgovarajući na upit Forbesa Hrvatska koji je potaknut intervjuom s Hrvojem Prpićem, predsjednikom udruge Strujni krug koja okuplja vlasnike i ljubitelje električnih vozila. Prpić se u njemu požalio kako natječaj unatoč najavama nije proveden tijekom 2023. godine te kako fond već mjesec dana šuti i ignorira upite građana.

Nema subvencije za automobile skuplje od 50.000 eura

U sljedećih 10 dana Fond će distributerima motornih vozila objaviti javni poziv za iskaz interesa. Nakon što distributeri dostave raspoložive marke modele energetski učinkovitih automobila, fond će objaviti javni poziv za građane. On bi trebao biti raspisan do kraja prvog kvartala.

Građanima bi na raspolaganju trebalo biti 15 milijuna eura subvencija, što je najveći planirani budžet do sada. Iznosi koji će se dodjeljivati bit će slični kao i ranijih godina – do 40 posto vrijednosti vozila, odnosno maksimalno 9.000 eura za električne automobile, 5.000 eura za plug in vozila i 2.500 eura za motocikle i skutere. Dok su se prijašnjih godina sufinancirali svi električni automobili, ove godine je subvencioniranje dostupno samo za automobile čija cijena ne prelazi 50.000 eura.

To primjerice u praksi znači da se subvencije ne dodjeljuju za Mercedesova vozila, dok će se za Volkswagenova ili Teslina dodjeljivati za jeftinije modele.

I dalje najbrži prst, ali Fond kaže da će pokušati anulirati njegov efekt

Iz Fonda poručuju kako će, procijene li da je to potrebno, u skladu s mogućnostima osigurati i dodatna sredstva kako bi anulirali efekt „najbržeg prsta“, odnosno dodjelu sredstava samo onima koji se najbrže jave.

Nakon subvencija za građane, u planu je osiguranje poticaja za gospodarske subjekte. U suradnji sa svim resornim ministarstvima u Fondu rade na poticanju mjera dekarbonizacije prometnog sektora, a moguće je da ćemo za tu namjenu za gospodarske subjekte na raspolaganju imati i sredstva iz EU fondova.

Prpić je u intervjuu rekao kako je Fond bio netransparentan, dok su informacije koje su davali bile netočne. Iz tog razloga Forbes Hrvatska provjerio je gdje je zapela isplata sredstava u 2023. godini.

Fond pojasnio razloge kašnjenja natječaja

Ministarstvo gospodarstva pojasnilo je kako se poticaji za kupnju električnih vozila isplaćuju sukladno Programu Fonda iz nacionalnih sredstava koja je financijskim planom osigurao Fond te kako ministarstvo nema utjecaja na donošenje odluke o isplati ili neisplati poticaja.

Glasnovornica Fonda Lidija Tošić pojasnila je kako su natječaj planirali objaviti u drugoj polovici prošle godine, no nisu jer su čekali izmjenu europske uredbe kojom se mijenjaju opća pravila za iznose potpora male vrijednosti za tvrtke. Uredba je donesena polovicom prosinca, u vrijeme kad su objavljivali i javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana te uvjete za sufinanciranje njihovog drugog programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća. U Fondu su procijenili kako bi zbog blagdana i činjenice da su sva tri programa namijenjena građanima, bilo svrsishodnije poticaje za električne automobile objaviti naknadno.

Na pitanje hoće li u 2024. godini poticaji biti dodijeljeni jednom ili dva puta (s obzirom da je neraspisani natječaj bio predviđen za 2023. godinu) nisu odgovorili.

Iz Fonda podsjećaju i kako kontinuirano potiču razvoj infrastrukture.

“Kontinuirano potičemo razvoj infrastrukture. Osim namjenskog javnog poziva za punionice koji smo imali prošle godine, i u sklopu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća dali mogućnost građanima koji će postaviti fotonaponsku elektranu da dobiju sredstva u iznosu od 1000 eura i za kućne punionice za električna vozila. Cilj nam sustavno i paralelno poticati mjere e-mobilnosti koji će doprinositi dekarbonizaciji cestovnog prometa, a u posljednjih par godina uz pomoć subvencija Fonda kupljeno je oko 3000 energetski učinkovitih vozila” – ističe se u njihovom odgovoru.

Hrvoje Prpić: Poticaji će se potrošiti u roku par sati

Iako je najavljeno da će natječaj biti raspisan, Hrvoje Prpić nije zadovoljan. Za FORBES Hrvatska prokomentirao je kako je Fond na brzinu izašao van samo da se pokrije frka u medijima, a nisu se konzultirali ni sa kim.

“Poticaji će se potrošiti u roku par sati” – upozorava Prpić koji ih percipira kao nagradu za najbrže. On je uvjeren da sredstva nisu dovoljna za sve zainteresirane i misli da bi bilo bolje da su poticaji niži, kako bi ih uz isti budžet dobio što veći broj zainteresiranih.

Kaže kako ne vidi smisao u tome da se poticaji dodjeljuju i za plug-in hibride, koji su po njemu samo tranzitna tehnologija između automobila s unutarnjim izgaranjem i automobila na struju.