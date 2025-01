Gdje je hrvatski predsjednički brod Učka? Već više od godinu dana traje remont

Motorna jahta Učka koju između ostalog mogu koristiti i hrvatski predsjednici već više od godinu dana nalazi se na remontu u brodogradilištu Iskra u Šibeniku. Ovaj brod u sastavu HRM-a po svemu sudeći podvrgnut je kompleksnoj obnovi, a Forbes Hrvatska saznaje iz pouzdanog izvora da se obnova privodi kraju i da bi se trebao vratiti u vojnu luku Lora za mjesec dana. Luksuzna jahta izgrađena je 1963. godine, a između ostalog koristili su je Tito, Tuđman, Josipović i Milanović.

MORH-ov brod Učka koji se koristi za praktičnu obuku polaznika raznih tečajeva i prevoženje visokih civilnih i vojnih dužnosnika već više od godinu dana nalazi na godišnjem održavanju u brodogradilištu “Iskra” u Šibeniku.

Informacija je to koju je doznao Forbes Hrvatska. Zadnja zabilježena pozicija broda na servisu Marine Traffic je upravo to brodogradilište – prije punih 470 dana.

Na brodu Učka bili su svjetski državnici, a i poznate glumice

U odgovoru na upit Forbesa Hrvatska MORH je samo potvrdio da se brod nalazi u brodogradilištu. No, iz pouzdanih izvora doznajemo kako je Učka cijelo vrijeme na remontu, dakle, već 470 dana, no remont bi trebao biti gotov za mjesec dana, te bi obnovljen brod trebao biti vraćen u vojnu luku Lora krajem siječnja ili početkom veljače. Radovi su navodno bili vrlo opsežni, obnavljana je cijela paluba i izveden je niz specifičnih zahvata – zbog kojih se remont značajno produžio. Nije poznato kolika je ukupna cijena radova na brodu.

Učka je 40-metarska motorna jahta koje je projektirao Brodoprojekt iz Rijeke. Izgrađena u brodogradilištu Ivan Cetinić na Korčuli i porinuta 1963. godine. Prilikom gradnje koristili su se mahagonij, hrast i tikovina, u salonu je imao vuneni tepih, a u kabinama zidove obložene kineskom svilom. Prema podacima NP Brijuni, mogla je primiti 20 ljudi: četvoro u kabinama i 16 kao salonske goste. Prema nekim drugim podacima, mogla je primiti 40 ljudi.

Uz poznatiji i veći Galeb, i ovaj brod je koristio Josip Broz Tito, koji je na njemu primao i svjetske državnike kao što su iranski šah Mohammed Reza Pahlavi, indijska premijerka Indira Ghandi, car Etiopije Haile Selassie, egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser, britanska kraljica Elizabeta II i predsjednik Kube Fidel Castro. Na njoj su između ostalog bile i glumice Elizabeth Taylor i Sophia Loren.

Učka izbjegla rashodovanje, prilikom obnove prebojena u bijelo

Na Brijunima je i danas muzejska zbirka u kojoj su neki od predmeta koji su se nekada nalazili na motornoj jahti. Zbirka sadrži maketu broda, posuđe od srebra, kristala i porculana, gramofonske ploče, pomorske karte, metalne grbove i slova imena broda kao i natpisne ploče s broda te predsjedničke, kraljevske i signalne zastave.

1989. godine donesena je odluka o rashodovanju broda, no nije provedena. Predana je NP Brijuni kako bi postala muzej, na suhom, no to se nije dogodilo. Prelazi u vlasništvo Hrvatske ratne mornarice. U nekom trenutku temeljito je obnovljena i prebojana je u bijelu boju, što je naišlo na kritike. Mnogi su smatrali da originalna boja lakiranog mahagonija bila puno ljepša.

U doba Hrvatske koristili su je između ostalog predsjednici Franjo Tuđman, Ivo Josipović, (vjerojatno) Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović. Nakon svjetskog prvenstva 2018. godine, njome su u Split uplovili i hrvatski nogometaši. 2019. godine dolazi u središte pozornosti medija, s obzirom da ju je Milanović koristio prilikom odlaska u Albaniju. Kada brod Učka nisu koristili visoki civilni i vojni dužnosnici bio je korišten za obuku, kao školski brod.