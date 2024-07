Gledajte novi Forbes Magazin: O prodaji povijesno vrijednog ljetnikovca na Šipanu, Vernu i – Batmobileu

U novoj emisiji Forbes Magazina pogledajte priču o prodaji legendarnog ljetnikovca Vice Stjepovića-Skočibuhe, kojeg se procjenjuje na pet i pol milijuna eura, razgovor s jednim od kreatora robotaksija Verne, Markom Pejkovićem, a iz svijeta donosimo razgledavanje prodaje Batmanovih gadgeta, gdje se nudi i njegov Batmobil

Ljetnikovac Vice Stjepovića-Skočibuhe na otoku Šipanu, jedinstvena je nekretnina na tržištu. Ovaj obnovljeni ljetnikovac iz 16. stoljeća zaštićeno je kulturno dobro, neprocjenjive povijesne i kulturne vrijednosti budući da se radi o jedinome potpuno očuvanom zdanju takve vrste u Hrvatskoj. Očaravajuće imanje na parceli od tri tisuće metara kvadratnih predstavlja prvoklasni primjer renesansne ladanjske arhitekture i otmjenosti tadašnjega novog oblika življenja, cijena mu je 5 i pol milijuna eura, a u Dubrovniku se povela rasprava treba li ga kupiti grad.

“S obzirom na arhitektonski model i nevjerjatno važnu ličnost Vice Stjepovića Skočibuhe ovaj ljetnikovac ima iznimnu važnost kako za mjesto Suđurađ, odnosno otok Šipan, tako i za širu regiju. Radi se o osobama i obiteljima koje nisu bile samo u jednoj generaciji i na jednom mjestu važne. Oni su ostvarili utjecaj na čitav otok i gradnjom čitavog niza kuća, palača, crkvi, kula…”, kaže između ostalog Ivan Viđen, povjesničar umjetnosti u emisiji Forbes Magazin.

Ljetnikovac detaljno razgledajte u emisiji, a pogledajte i razgovor sa stručnjakom Viđenom i predstavnikom agencije Libertas Homes koja vodi ovu specifičnu prodaju.

Nakon što se ne stišavaju reakcije na prezentaciju prvog hrvatskog robotaksija Vernea razgovarali smo s jednim od njegovih kreatora, Markom Pejkovićem. Pogledajte kako on tumači koju razinu autonomne vožnje Verne ima u ovom trenutku i kada je realno očekivati da će voziti po ulicama Zagreba, ali i mnogih drugih gradova – i kakva je financijska konstrukcija koja bi trebala dovesti do isplativosti projekta. Pejković je odgovorio i na škaljivo pitanje: Hoće li platiti okladu Lucijanu Cariću u slučaju da usluga robotaksija neće biti na ulicama do kraja 2024. godine, a sada je već posve izvjesno da neće.

U novoj emisiji Forbes Magazina razgledajte i prodajnu izložbu Batmanovih gadgeta, njegovih čudesnih pomagala koja su bila viđena u filmovima iz serijala o ovom superjunaku. Warner Bros je izložio i ponudio na prodaju predmeta vrijednih impresivnih 40 milijuna dolara.

Novu emisiju Forbes Magazina koju uređuje Elvir Mešanović, a vodi Nataša Belančić, gledajte danas u redovnom terminu od 14.10, a reprize danas u 19.30 te u nedjelju u 20 sati na N1 televiziji. Ako ste propustili prošlotjednu emisiju Forbes Magazina, emitiranu 27. lipnja, možete ju pogledati ovdje: