Globalna kriza u farmaciji rezultira otkazima: Pitali smo vodeće hrvatske tvrtke kako im ide

Inflacija, poremećaji u opskrbi i nestašice lijekova samo su neki od problema u farmaceutskoj industriji. Kriza je rezultirala otkazima diljem svijeta, ali i u nekim tvrtkama u Hrvatskoj.

Prošla godina globalno je bila prilično teška za farmaceutsku industriju zbog čega su mnoge farmaceutske kompanije otpuštale svoje zaposlenike. To se dosta dobro vidi na portalu BioSpace koji je objavio prikaz brojnih otkaza diljem svijeta u 2024. godini.

Nakon glasina da je Pfizer otpuštao u Hrvatskoj u veljači, a da Bayer to planira raditi u lipnju te članka o preslagivanjima u Plivi, Forbes Hrvatska poslao je upite vodećim farmaceutskim tvrtkama u Hrvatskoj.

Dvije ključne kompanije za temu, nisu bile previše raspoložene za suradnju. Pfizer nije odgovorio na upit, a iz Bayerove središnjice su odgovorili kako su pokrenuli i započeli globalnu implementaciju novog operativnog modela, Dynamic Shared Ownership ili DSO-a, koji će uključivati ​​značajno smanjenje radne snage. Istaknuli su kako se ne radi se o tradicionalnom programu smanjenja troškova i zamolili za razumijevanje jer ne mogu potvrditi konkretnu informaciju o otkazima u Hrvatskoj.

Odgovor na upit nije došao ni iz koprivničkog Belupa. Podaci o broju zaposlenih u toj tvrtki pokazuju kontinuiran pad od 2020. godine. Od 1152 zaposlena u toj godini, došli su do 958 u 2023. godini.

Krka, JGL i PharmaS dodatno zapošljavali

Mislav Vučić; Foto: JGL

Služba za odnose s javnošću slovenske Krke odgovorila je kako nisu i ne otpuštaju ljude, već dodatno zapošljavaju u svim područjima rada.

Glavni izvršni direktor riječke JGL Grupe Mislav Vučić pohvalio se dobrim financijskim rezultatima i rastom broja zaposlenih. JGL Grupa prošle je godine ostvarila 213 milijuna eura ukupnih prihoda uz dobit prije oporezivanja od 21,4 milijuna eura.

Upitan koji su najveći izazovi, odgovara kako su to ratne okolnosti na našim tržištima, poremećaji u globalnim opskrbnim lancima, kontinuirani pritisci na cijene lijekova i COVID-19 pandemija.

“U petogodišnjem razdoblju naša je tvrtka značajno povećavala zaposlenost – 2018. godine JGL Grupa je imala 964 zaposlenih, dok je 2023. godinu završila s ukupno 1.283 zaposlena. I u razdoblju pred nama nastavljamo s rastom, zapošljavanjima i investicijama” – kaže Vučić.

Kao značajne prijetnje poslovanju u Hrvatskoj ističe još uvijek visoku stopu inflacije i značajna porezna opterećenja koja nerijetko ciljaju upravo na izvrsnost i sužavaju ponudu na tržištu rada s kojeg, u takvim okolnostima, najprije nestaju visokokvalificirani stručnjaci.

Direktor ljudskih potencijala i komunikacija u PharmaSu Juraj Krnjević kaže kako kod njih nije planirano smanjivanje broja zaposlanih. U 2023. godini broj zaposlenih povećali su za 10 posto, a s tim trendom namjeravaju nastaviti i 2024. godine.

Na pitanje o problemima, odgovara kako je prošla bila izrazito izazovna za cijelu farmaceutsku, a posebno generičku industriju i to na razini cijele Europe.

Jak pritisak inflacije uz iste cijene lijekova

„Inflatorni pritisci na sirovine, transport, energiju i rad premašivali su 100 posto, a cijene lijekova ostale su iste, uz pritisak na daljnje smanjenje. Upravo zbog toga, u mnogim zemljama Europske unije broj dobavljača određenih molekula smanjio se na jedan do dva, a nestašice lijekova postale su svakodnevica. U Hrvatskoj smo također bili svjedoci učestalijih nestašica nego inače, primjerice antibiotika. Međutim, ipak smo osigurali da pacijenti dođu makar do zamjenskih terapija i kod nas još uvijek uspijevamo odgovoriti na zahtjeve zdravstvenog sustava. To i ne čudi jer je farmaceutska industrija u Hrvatskoj izrazito važan dio gospodarstva uz stoljetnu tradiciju te izravno zapošljava 6.000, neizravno čak 18.000 ljudi, uz doprinos BDP-u od 1,5 mlrd EUR“ – odgovara Krnjević.

PharmaS je 2023. završio s dobrim rezultatom, nastavljajući višegodišnji trend rasta. U rujnu prošle godine proširili su poslovanje na španjolsko tržište, preuzevši tvrtku Mabo farma sa sjedištem u Madridu.

Juraj Krnjević; Foto: PharmaS