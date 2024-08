GPZ-Opskrba zove kupce da ostanu kod njih, a već najavljuje nižu cijenu plina od javne usluge

Nakon što su na HERA-inu natječaju u svibnju izgubili posao opskrbljivača u javnoj usluzi, iz Gradske plinare Zagreb-Opskrba pozivaju kućanstva na svom području da potpišu s njima ugovore za tržišni model opskrbe. Za FORBES Hrvatska kažu da će plin nuditi po cijeni koja je niža u odnosu na onu koju određuje HERA u javnoj usluzi i to “zbog povoljnije cijene plina na međunarodnom tržištu u odnosu na cijene u svibnju“

„Pozivamo sve naše kupce na području grada Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice da i dalje ostanu kupci GPZ-O i odaberu tržišni model opskrbe plinom“, prva je obavijest koju građani ovih dana mogu vidjeti kad otvore internetsku stranicu Gradske plinare Zagreb – Opskrbe, nakon što je na natječaju ta tvrtka izgubila poziciju opskrbljivača u javnoj usluzi i sada se pokušava izboriti za kupce na tržištu.

Tko prihvati ponudu, to znači da od 1. listopada više neće biti kupac u javnoj usluzi nego u tržišnoj, dok se javna usluga opskrbe na zagrebačkom području od početka listopada ove godine sve do kraja rujna 2027. godine može ugovoriti samo s Međimurje-plinom koji je pobijedio na svibanjskom natječaju Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Drugim riječima, kućanstva na zagrebačkom području će ujesen savkako morati odlučiti hoće li potpisati ugovor o opskrbi s Međimurje-plinom ili novi s GPZO-om. Prema odluci HERA-e, Međimurje-plin treba najkasnije do 31. listopada svim krajnjim kupcima koji sada koriste javnu uslugu opskrbe plinom u Zagrebu dostaviti na sklapanje novi ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora.

Nudit će nižu cijena plina od one u javnoj usluzi?

GPZO već sada na svojim internetskim stranicama govori kupcima o suradnji koja „osigurava sigurnu i dostatnu ospkrbu plinom po povoljnim uvjetima“, ali cijena nigdje nije istaknuta. U odgovoru na pitanja FORBES Hrvatska o tome, kao i nabavci potrebnih količina plina u situaciji kad je pred njima velika nepoznanica o broju budućih kupaca, naveli su da će plin nuditi po nižoj cijeni od one u javnoj usluzi.

Odgovorili su su, naime, da je „GPZO osigurao određene količine plina, a zbog povoljnije cijene plina na međunarodnom tržištu u odnosu na cijene u svibnju, kada je bio natječaj HERA-e, kupcima ćemo nuditi plin po cijeni koja je niža u odnosu na onu koju svojom metodologijom određuje HERA u javnoj usluzi. Pritom, u cijenu plina u tržišnoj usluzi GPZO je uračunao istu maržu koju je imao u ponudi cijene na HERA-inom natječaju u svibnju.”

Podsjetimo, GPZO je na svibanjskom natječaju dao višu cijenu troška opskrbe plinom (marža) od Međimurje-plina; GPZO je istaknuo maržu od 0,0102 eura za kilovatsat bez PDV-a, a Međimurje-plin 0,0095 eura za kilovatsat. To je bio razlog zašto je zagrebačk tvrtka i izgubila natječaj za pružanje javne usluge opskrbe plinom.

HERA još nije izbacila cijenu za razdoblje od 1. listopada

Što se tiče cijene za kućanstva u javnoj usluzi, ona je po HERA-inoj metodologiji određena do 30. rujna (Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024.), a kod GPZO-a je za Tarifni model 1 krajna cijena opskrbe plinom bez PDV-a 0,0491 eura za kilovatsat.

Kako je pak za Dnevnik.hr rekao predsjednik Uprave Međimurje-plina Nenad Hranilović, “HERA je u obvezi najkasnije do 10 dana do sezone, odnosno 1.10. utvrditi cijenu za javnu uslugu. Ona to još nije učinila, pa ne možemo govoriti o cijeni za javnu uslugu”.

Ukratko, kupci će morati pažljivo proučiti što će im se nuditi u Zagrebu te pričekati da HERA odredi novu cijenu za javnu uslugu u idućem razdoblju.

Iz zagrebačke gradske tvrtke za opskrbu plinom, koju vodi Jeronim Tomas, su očito već u niskom startu i kažu da kupci koji žele da ih GPZO nastavi opskrbljivati u tržišnoj usluzi trebaju potpisati zahtjev, a potom i ugovor za promjenu opskrbljivača koje će im uskoro ponuditi. „Gradska plinara Zagreb – Opskrba intenzivno će komunicirati od kraja kolovoza sa svojim dosadašnjim kupcima“, poručili su.

GPZO iščekuje ishod upravne tužbe

U odgovoru su nam na kraju naveli i da se, nakon što su podnijeli upravnu tužbu protiv odluke HERA-e o javnoj usluzi, o čemu je pisao i FORBES Hrvatska, postupak odvija pred Upravnim sudom u Zagrebu prema redovnoj proceduri.

Na svojim internetskim stranicama pozivaju kupce da se kod njih online registriraju, unesu podatke o svom obračunskom mjestu te će tada dobiti „potrebnu dokumentaciju s uputama“ na e-mail, a ugovaranje usluge opskrbe plinom moguće je i elektroničkim putem. Kažu i kako na kućnu adresu mogu poslati ugovor koji treba potpisati i poslati ga njima, a naravno, može se i osobno doći u prostorije GPZO-a.

Treba paziti je li cijena u ugovoru fiksna ili promjenjiva

HERA je pak u međuvremenu objavila obavijest o pravima krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo na promjenu opskrbljivača i propisane obveze opskrbljivača plinom u dijelu promjene opskrbljivača. Među ostali, kažu da tržišni ugovor mora definirati način utvrđivanja krajnje cijene plina tijekom ugovornog razdoblja, odnosno da li je cijena fiksna ili promjenjiva. „Ako je cijena promjenjiva, ugovorom mora biti definiran način i uvjeti promjene pojedinih elemenata cijene.

Prije sklapanja tržišnog ugovora kupac treba provjeriti obveze koje bi proizlazile iz tržišnog ugovora, a naročito u pogledu cijene plina, naknade za prijevremeni raskid ugovora, trajanja ugovorne obveze, uvjeta i načina produljenja ugovora i drugo“.

Ističu također da krajnji kupci u svakom trenutku imaju pravo povratka na javnu uslugu opskrbe plinom.