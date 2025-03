Hrvatska tekstilna industrija u slobodnom padu: 33,4% lošiji financijski rezultat u 2023. godini

Hrvatska tekstilna industrija bilježi sve lošije rezultate. Fina je objavila rezultate poslovanja u 2023. godini koji otkrivaju kako je neto dobit iznosila 13,9 milijuna eura, što je 33,4 posto manje nego godinu ranije.

Tekstilna industrija u Hrvatskoj 2023. godine sastojala se od 347 poduzetnika koji su zapošljavali 3188 radnika, otkrivaju to novi podaci Fine. Pad broja radnika bio je tek 1,1 posto, no financijski rezultat bio je znatno lošiji. Tvrtke su ostvarile ukupno 18,4 milijuna eura dobiti i 4,5 milijuna eura gubitka, odnosno pozitivan rezultat od 13,9 milijuna eura. To je čak 33,4 posto manje nego u 2022. godini.

Navedeni poduzetnici u 2023. godini ostvarili su 286,4 milijuna eura ukupnih prihoda i 270,5 milijuna

eura ukupnih rashoda. Od ukupnog broja poduzetnika u tekstilnoj industriji, njih 260 ili 74,9 posto poslovalo je s dobiti, a njih 87 ili 25,1 posto s gubitkom.

Uvoz smanjen za 21,1 posto, a izvoz za 12,5 posto

Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu povećane su za 103 posto, u odnosu na

prethodnu 2022. godinu. Uvoz je smanjen za 21,1 posto, a izvoz za 12,5 posto. Trgovinski suficit iznosio je 57,6 milijuna eura.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti tekstilne industrije u 2023. godini iznosila je 802 eura, što je za 11,5 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Navedena plaća je za 22 posto manja od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Hrvatske koja je u 2023. godini iznosila 1028 eura.

Najviše prihode imao Aquafilcro

Fina je objavila i tablicu 10 tekstilnih poduzetnika koji su ostvarili najviše prihoda u 2023. godini. Prva tri mjesta drže Aquafilcro iz Oroslavja s 33,19 milijuna eura, Kelteks iz Karlovca s 32,89 milijuna i Vis promotex iz Varaždina s 20,45 milijuna. Slijede Čateks, Lola Ribar, Meditex, Belina, Predionica Klanjec, Prosco i Neta tvornica Mreža.

Tek treba vidjeti kakvi će rezultati biti u 2024. godini, u kojoj su gubici ugasili neke tvrtke. Forbes Hrvatska izvještavao je o propasti daruvarske Leonarde, otkazima u osječkom Benettonu, a nizom članaka pratio je odlazak Varteksa u stečaj.