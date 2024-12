Hrvatski IT ušao u top deset od 23 europske države analizirane u izvještaju Future of IT

Tko prati hrvatski IT sektor, zna da je on primjer uspješne izvozne industrije. Upravo je to najjača karika IT stanja u državi. Prema izvještaju Emerging Europe, Hrvatska bi sljedećih godina mogla ostvariti dodatni napredak.

Hrvatska je u izvještaju Future of IT koji je objavila konzultantska kuća Emerging Europe zauzela desetu poziciju. Riječ je o izvještaju koji analizira indeks IT kompetentnosti 23 europske države u 2024. godini, uglavnom onih iz istočne Europe.

U odnosu na prošlu godinu, Hrvatska je napredovala za tri mjesta. Za to je zaslužna kombinacija snažnih obrazovnih institucija, ciljanih ulaganja u digitalnu infrastrukturu, poticajnog regulatornog i fiskalnog okruženja za tehnološka poduzeća i rastući popis uspješnih priča koje su počele privlačiti pozornost stranih investitorima.

Izvještaj navodi i kako je Vlada posvećena e-upravi, a tu je i rastući ekosustav startupova koji su uspjeli i u inozemstvu.

Pozitivno o talentima, no nismo visoko na ljestvici

U potkategoriji talenata Hrvatska je na 16. mjestu. Iako ta pozicija ne zvuči impresivno, navodi se kako su hrvatske sveučilišta i tehničke institucije učinile su zapažene korake. Programi su modernizirani, a sustav stvara nove softverske inženjera, podatkovne znanstvenike i stručnjake za kibernetičku sigurnost.

Prisutna je i prekvalifikacija radne snage. Politika i industrija podržavaju kampove za kodiranje, specijalizirane programe obuke i sheme mentorstva usmjerene ne samo na nedavno diplomirane studente, već i na profesionalce na sredini karijere koji traže digitalno središte.

Državne usluge potaknule poboljšanje infrastrukture

U području infrastrukture Hrvatska je na 12. mjestu. Širokopojasne mreže velike brzine, stabilna pokrivenost mobilnim internetom i rastuća mreža podatkovnih centara navode se kao okosnica digitalne transformacije Hrvatske. U njihovom ubrzavanju ulolgu je imala i Vladina inicijativa e-Hrvatska.

Napori da se moderniziraju državne digitalne usluge – od online poreznih prijava do e-zdravstvenih kartona – posredno su stimulirali potražnju za boljom infrastrukturom.

Pomoglo je i usklađivanje sa smjernicama Europske unije i mogućnosti financiranja kroz programe kao što su Horizon Europe i Digital Europe Programme.

IT postao jedna od bitnih industrija

Ono što neće biti iznenađenje za one koji prate hrvatski IT je visoko šesto mjesto u kategoriji Ekonomski učinak. To znači da je hrvatska postala jedna od bitnih industrija u državi. Tko je pratio udrugu izvoznika softvera CISEx napredak je mogao uočiti iz godine u godinu. Iako se u zadnje vrijeme na njihovim sastancima pričalo i o krizi, čini se da ona polako prolazi.

U izvjeptaju se navodi da IT izvoz raste jer hrvatske tvrtke pronalaze nova tržišta u zapadnoj Europi, Sjevernoj Americi, pa čak i na Bliskom istoku. On je iznosio 1,51 posto BDP-a u 2018. godini i 2,14 posto u 2022. godini. McKinskey je procijenio da bi hrvatska digitalna ekonomija mogla vrijediti čak 15 posto BDP-a do 2030. godine.

Tu su i izravna strana ulaganja, tehnološki parkovi, zadržavanje dijela stručnjaka, ali i vraćanje dijela njih.

Poslovno okruženje solidno sedmo mjesto. Koče sudovi i birokracija

U kategoriji poslovnog okruženja Hrvatska je na sedmom mjestu. Tvrtke se žale na birokraciju i trome sudove, no proces registracije poduzeća i licenciranja su unaprijeđeni.

Vlada je uvela i ciljane porezne olakšice i poticaje usmjerene posebno na IT sektor. Porezne olakšice na troškove istraživanja i razvoja potiču eksperimentiranje.

U međuvremenu, pristup strukturnim fondovima EU-a i lokalnim potporama podržava inovacijska središta i inkubatore. Diljem zemlje pojavili su se razni tehnološki klasteri i akceleratori koji pomažu novoosnovanim tvrtkama u rastu, umrežavanju i pristupu stranim

tržištima.

Promjena poslovnih modela donosi istaknutiju poziciju

Hrvatske IT tvrtke sve su uspješnije i u odmicanju od outsourcinga kao poslovnog modela. Pomiču se prema softverskim inovacijama, aplikacijama umjetne inteligencije i naprednoj analitici. Sve to moglo bi osigurati još istaknutiju poziciju među europskim digitalnim gospodarstvima.

Izvještaj sugerira nastavak ulaganja u infrastrukturu sljedeće generacije, od 5G mreža do istraživačkih okruženja za kvantno računalstvo. Hrvatska mora i dodatno pojednostaviti regulatorne okvire i ubrzati sudske procese kako bi potaknuo jaču zaštitu intelektualnog vlasništva, ključnog čimbenika za tvrtke koje razvijaju vlasničke tehnologije.

Ipak, putanja izgleda ohrabrujuće. Sa svojim IT stručnjacima koji su sve poznatiji po svojoj tehničkoj oštroumnosti, regulatornim okruženjem koje je iz godine u godinu sve više naklonjeno poslovanju i globalnom reputacijom koja se stalno poboljšava, čini se da je Hrvatska spremna ići dalje.

Mnogima Hrvatska dočarava ljetovanje na obali. Ubrzo bi također mogao prizvati slike uspješnih tehnoloških start-upa, središta inovacija i digitalne ekonomije koja nadmašuje veličinu države.