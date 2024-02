Imamo podatke: Benzinske crpke sve više zarađuju od prodaje robe široke potrošnje

Trgovina mješovitom robom i ugostiteljske usluge imaju sve veći značaj u poslovanju benzinskih crpki, što je zapravo i globalni trend. Kakvo je stanje u Hrvatskoj, osobito nakon što je uvedena zabrana rada za trgovine nedjeljom, utvrdili smo iz podataka nekih od najvećih lanaca benzinskih crpki u Hrvatskoj

Kroz posljednja dva, tri desetljeća benzinske crpke znatno su proširile asortiman proizvoda koje prodaju. Dok smo ih prije doživljavali kao mjesta za točenje goriva, danas one nude daleko više. Raznolikost ponude, koja uključuje ne samo motorna goriva već i širok spektar drugih proizvoda, poput pića, grickalica, pa čak i osnovnih prehrambenih namirnica, postala je uobičajena.

Tijekom pandemije, 2020. godine, kada je mnogim klasičnim trgovinama bio privremeno ograničen rad, brojni kupci preusmjerili su se na benzinske crpke, koje su se odmah prilagodile novonastaloj situaciji, pa su se na nekima od njih mogli naći i potpuno neočekivani proizvodi, poput praška za pranje rublja i sličnog.

Zabrana rada trgovina nedjeljom koja je uvedena početkom srpnja 2023. dodatno je utjecala na širenje ponude na benzinskim crpkama, pa su neke od njih tijekom prošlog ljeta počele prodavati čak i kruh i mlijeko. Osim trgovačke ponude, veliki broj benzinskih crpki u svom sklopu ima kafiće i restorane.

Benzinske crpke tako žele povećati zaradu, s obzirom na to da marža u ovim djelatnostima nerijetko može biti veća nego što je to slučaj kod maloprodaje motornih goriva. Marža kod prodaje motornih goriva iznosi oko 10 do 12 centi po litri, što znači da crpka na spremniku od 50 litara zaradi oko pet do šest eura. Stoga ne čudi na benzinske crpke traže i druge izvore zarade.

Zarada INA-e u segmentu “negoriva” porasla preko 30 posto

Poslali smo upite u nekoliko najvećih lanaca benzinskih crpki u Hrvatskoj, no čini se da nisu pretjerano zainteresirani davati podatke na ovu temu. Ipak, iz INA-e koja je uvjerljivo najveći lanac, pa onda i najreprezentativniji što se tiče uvida u trendove – imaju preko 500 benzinskih crpki od kojih je 389 u Hrvatskoj – dobili smo podatke o rastu zarade u segmentu “negoriva”.

U posljednjih nekoliko godina marža u segmentu negoriva raste im po dvoznamenkastim stopama. U 2021. ona je porasla za 17 posto u odnosu na godinu ranije. Zatim, u 2022. porast je iznosio 18 posto, a u prvih devet mjeseci prošle godine imali su porast zarade od čak 31 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iako iz INA-e nismo dobili apsolutne iznose, već samo postotak promjene, pronašli smo podatak da je 2022. godine marža u segmentu negoriva iznosila 64,2 milijuna eura.

Coral Croatia, tvrtka koja ima licencu za Shell benzinske crpke, odgovorila nam je da nam ne mogu dati podatke o strukturi prihoda u maloprodaji, što je prilično neobično, s obzirom na to da smo ih kasnije pronašli u njihovom javnom izvješću.

U njihovom izvješću za 2021. godinu stoji da su imali prihode od maloprodaje u iznosu od 806 milijuna kuna, odnosno oko 107 milijuna eura. Također, navodi se da su imali prihode od “trgovačke robe” u iznosu od 53 milijuna kuna, ili oko 7 milijuna eura. Nakon toga, 2022. godine prihod od maloprodaje raste na oko 147 milijuna eura, dok je prihod od “trgovačke robe” porastao na oko 8 milijuna eura.

Uglavnom, iz ovih brojki čini se da u strukturi njihovih prihoda, a onda i zarade, prodaja “negoriva” još uvijek ne igra značajnu ulogu.

Petrol grupi prodaja trgovačke robe i usluga donosi preko 20 posto dobiti

Za lanac crpki Tifon, koji ima više od 40 prodajnih mjesta podatke smo također našli u njihovom godišnjem izvješću. prema podacima za 2021. godinu prihodi od prodaje naftnih derivata iznosili su oko 173 milijuna eura, dok su istovremeno prihodi od prodaje robe široke potrošnje 29 milijuna eura. Nakon toga, 2022. godine prihodi od naftnih derivata rastu na 227 milijuna eura, a prihodi od robe široke potrošnje na 34 milijuna eura.

Petrol u Hrvatskoj, nakon pripajanja Croduxa 2022 godine ima oko 200 benzinskih crpki. Iz izvješća Petrol Grupe, za 2022. godinu, što uključuje sva tržišta na kojima posluju, vidljivo je da su na “trgovačkoj robi i uslugama” ostvarili ukupno nešto više od 20 posto ukupne bruto dobiti.

Uglavnom, iz svega navedenog, jasno je da trgovina mješovitom robom i ugostiteljske usluge imaju sve veći značaj u poslovanju benzinskih crpki, što je zapravo i globalni trend. Mnoge benzinske crpke, na primjer u SAD-u, zapravo ne žive od prodaje goriva, nego od trgovine robom široke potrošnje i raznih sporednih usluga.