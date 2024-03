Ivica Todorić želi postati premijer, a biznis dalje vode njegova djeca: Istražili smo kako im ide

Ivica Todorić se posljednjih dana sve intenzivnije bavi politikom. Njegova djeca – Ivan, Ante i Iva u poduzetničkim su vodama. Ivan vodi ugostiteljski biznis, Ante se bavi nekretninama, a Iva vodi svoju tvrtku Srculence.

Ivica Todorić, bivši vlasnik tvrtke Agrokor, poduzetnik koji je godinama bio najjači u Hrvatskoj, ali i vrlo utjecajan u regiji, a danas u arbitražnom postupku protiv Hrvatske traži milijunsko obeštećenje zbog načina na koji je ostao bez tvrtke u postupku donošenja lex Agrokor, u posljednje vrijeme fokusirao se na svoj novi projekt – želi se okušati u politici i pobijediti na predstojećim parlamentarnim izborima. Prije četiri dana osnovao je i stranku Zajedno Hrvatska.

Ivica Todorić u društvu sina Ivana i snahe Milice Mihajlović na proslavi Martina 2012.; Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Dok se otac bavi politikom, njegova djeca bave se poduzetništvom. Čini se da je trenutno najaktivniji njegov sin Ivan Todorić. On je vlasnik 67,50 posto tvrtke AMMI koja upravlja brendovima Good Food, Purple Monkey, 4Burgers i Soho. Ostatak preko inozemnih tvrtki drže strani partneri. Prema podacima Fine, tvrtka je 2022. godine imala 6,52 milijuna eura prihoda i 193.351 euro dobiti. Zapošljava 73 zaposlenih kojima je prosječna plaća 2022. godine iznosila 703 eura.

U vlasništvu AMMI-ja bilo je i nekoliko danas izbrisanih tvrtki: ENZO, Keks i čaj, PET-IT-EVENTS i Majmunska posla. Don Kebabros još uvijek je aktivan, ali se posljednjih šest dana nalazi u blokadi. Ta tvrtka nema zaposlenih, a 2022. godine je ostvarila 104.237 eura prihoda uz gubitak od 16.090 eura. Tu su i neaktivne tvrtke Mia Sol i Irundo logistika koje su u sto-postotnom neizravnom vlasništvu Ivana Todorića. Suvlasnik je i u firmama Kokoš ili jaje i Lekatron. Prva je u 2022. godini ostvarila 4,95 milijuna eura prihoda i 617.557 eura dobiti, a druga 3,39 milijuna eura prihoda i 895.469 eura dobiti.

Ante Todorić snimljen na konferenciji o nekretninama; veljača 2024. godine; Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Stariji sin, Ante Todorić, od lipnja prošle godine upisan je kao vlasnik i direktor tvrtke APSOLUT Savjetovanje, koju je preuzeo od grupacije splitskih poduzetnika koji su ranije već poslovali s njegovim bratom Ivanom, a prema zadnjem dostupnom izvješću – tvrtka je bila neaktivna. Pretpostavlja se da je on nakon što je obitelj izgubila vlasništvo nad tvrtkom Agrokor, u kojoj je on bio na visokoj menadžrskoj funkciji, vodio poslove u inozemnim tvrtkama, no, podaci o tome nisu poznati.

Antu Todorića se također veže uz tvrtku Regent koja se bavi nekretninama. Prema dostupnim podacima, preko njemačke tvrtke Roze Ventures i hrvatske tvrtke Rože Dalma, vlasnici Regenta su Silvio Roguljić i Ivica Varvodić. Direktorica tvrtke je partnerica Ante Todorića Petra Kaćunko, dok se njegovo ime ne spominje. Regent je osnovan 2022. godine, pa je prerano za pregled njezinih poslovnih rezultata. U toj godini ostvaren je jedan euro prihoda uz gubitak od 17.644 eura.

Iva Todorić snimljena u centru Zagreba, Badnjak 2023.; Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kći Iva Todorić vlasnica je i direktorica tvrtke Srculence. Prema podacima za 2022., tvrtka ima jednog zaposlenog, 38.008 eura prihoda i 5400 eura dobiti. U medijima se pisalo da tvrtka privređuje prije svega od iznajmljivanja luksuznim obiteljskih nekretnina. Pojedini prostori u Kulmerovim dvorima, poznatoj vili pod Sljemenom u kojoj živi obitelj, mogu se iznajmiti za foto i video promotivna snimanja, a rustikalno uređena vikendica u Gorskom kotaru, poznata kao “Čarobna koliba”, nudi se u najam za odmor.

Kulmerovi dvori u Šestinama u Zagrebu, dom obitelji Todorić. Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Čarobna koliba u Gorskom kotaru u vlasništvu obitelji Todorić; Foto: Goran Kovacic/PIXSELL