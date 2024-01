Kakav je potencijal afričke IT scene? Hrvatski poduzetnici već su ozbiljno zagrizli

Afrika je najsiromašniji kontinent, no njezina startup scena ubrzano se razvija, a kao tržište ima veliki potencijal zbog svoje veličine. Na premijeri dokumentarnog filma posvećenog toj temi govorili su domaći i strani poduzetnici o vlastitim iskustvima na tom intrigantnom tržištu

Nakon premijere dokumentarnog filma New Horizons: Developing African Tech Ecosystem(s) (kojeg je pripremila Al Jazeera Balkans) koja je održana 18. siječnja u poslovnom prostoru tvrtke Infobip, uslijedila je panel rasprava na kojoj su sudjelovali suosnivač i CEO Oradiana Antonio Šeparović, suosnivačica i Chief Product Officer kenijskog startupa ZURI Health Daisy Isiaho, te Marijan Čipčić i Duncan Mochama iz Infobipa.

Dokumentarac je predstavio afričku IT zajednicu koja broji više od 700.000 developera. Usporedbe radi, u Kaliforniji koja je poznata po snažnoj IT zajednici ih ima nešto više od 600.000. Polovicu developera zapošljavaju startupi koji su često jedini koji zapošljavaju juniore. Da se startup scena razvija vidi se i iz financijskog dijela priče – 633 tamošnja startupa privukla su 3,3 milijarde dolara investicija. Najviše uspjeha u tome je imao FinTech sektor, koji je prisutan prvenstveno na vodećim afričkim tržištima.

Kao pet ključnih dokumentarac navodi Nigeriju, Egipat, Keniju, Maroko i Ruandu. Afrika je specifična jer ima neke izazove koji ne postoje na drugim kontinentima. Postoji primjerice određeni postotak stanovništva koji je nepismen, no ima mobitele. Jedan od sugovornika u dokumentarcu pojašnjava kako tu vidi priliku u rješenjima koja koriste glasovnu tehnologiju i umjetnu inteligenciju.

Infobip Connect; Foto: Infobip

Izazovi Afrike su prvenstveno u spojivosti i logistici te u ograničenom broju Internet korisnika, zbog čega kopiranje drugih tržišta ne mora rezultirati uspjehom – navodi drugi sugovornik u dokumentarcu.

Na to se nadovezao i panelist Antonio Šeparović – poduzetnik hrvatskih korijena koji je odrastao u Južnoj Africi. Njegov Oradian uz Infobip je jedna od rijetkih hrvatskih IT tvrtki koje svoj uspjeh dijelom mogu zahvaliti afričkom tržištu. On je istaknuo kako prilika u Africi leži u rješavanju postojećih problema, pri čemu i tehnologiju treba prilagoditi rješavanju tih problema i mogućnostima tržišta.

Dodao je i kako je platežna moć na afričkom tržištu mala, pa su transakcije koje se tamo provode male, no svejedno predstavljaju dobru poslovnu priliku jer ih ima jako puno. Važno je postaviti i pitanje koje usluge su ljudi na siromašnijem tržištu spremni platiti. Netko tko je za provođenje financijskih transakcija do sada morao putovati autobusom do mjesta gdje ih može provesti, vjerojatno će umjesto toga htjeti platiti kako bi to obavio putem SMS-a.

Daisy isiaho svoj startup pokrenula je 2021. godine. Njezina majka je doktorica, a otac inženjer, pa i njezin startup kombinira ta dva svijeta. Riječ je o medicinskoj mobilnoj aplikaciji koja nudi konzultiranje s liječnicima, kupnju lijekova s dostavom, naručivanje laboratorijskih pretraga u svom domu i slične usluge. Do sada su prisutni na osam europskih tržišta, a u svom poslovanju koriste i Infobipova rješenja.