Kakav profil zaposlenika traži američka tvornica u Osijeku i – zašto je tako tajnovita

Jabil Osijek traži zaposlenike različitih profila i različitog stupnja obrazovanja i stečenog iskustva. Tvornica se svečano otvara u četvrtak, 10. listopada, ali još uvijek ima slobodnih radnih mjesta.

Tvornica američke kompanije Jabil, koja će za nekoliko dana biti i svečano otvorena, nakon što je sredinom kolovoza objavljeno da je završena njena gradnja, u prvoj fazi zapošljavat će oko 1500 ljudi. U budućnosti bi ta brojka mogla biti i veća. Naime, kada je najavljen početak gradnje tvornice, spominjalo se da bi se kapaciteti, ako bude potrebe, mogli proširiti čak i do 4500 zaposlenih.

Iz Jabila su prilično zatvoreni kada je u pitanju komunikacija s javnošću što, na neki način i ne čudi, jer rade kao dobavljač komponenti za niz globalno poznatih kompanija, koje žele zaštititi svoju tehnologiju. Zna se da će iz osječke tvornice izlaziti proizvodi koji se upotrebljavaju u medicini i automobilskoj industriji za, najvjerojatnije, europske kupce.

Koliko su do sada zaposlili – nije poznato, ali i dalje traže ljude

Ne treba posebno isticati koliko će ovakav potencijal zapošljavanja značiti za Osijek i Slavoniju, koja je godinama gubila stanovništvo zbog masovnog iseljavanja. Posljednjih godina, situacija se nekako počela kretati nabolje, a ova velika investicija mogla bi donijeti potpuni preokret.

Iako se, nakon vijesti o završetku gradnje tvornice na društvenim mrežama – po običaju – mogao pročitati niz negativnih komentara, kako će se zapošljavati “jeftina radna snaga iz inozemstva”, ono što se do sada moglo vidjeti sugerira da tomu ipak nije tako.

Koliko je do sada Jabil zaposlio ljudi nismo uspjeli doznati, no poznato je da su u suradnji s lokalnim obrazovnim institucijama pokrenuli programe prekvalifikacija. No, na njihovim internetskim stranicama trenutno je ukupno 18 oglasa za posao za razne pozicije – od stručnjaka za ljudske resurse, do različitih dijelova proizvodnje, za koje se traži srednji menadžment.

Zanimljive pozicije za inženjere, ali i druge profile stručnjaka

Tako, na primjer, traže osobu za poziciju specijalista za planiranje proizvodnje. Njegova odgovornost je , između ostalog, briga o proizvodnim kapacitetima i zalihama. Traže se iskusne osobe s diplomom (BSc) i minimalno nekoliko godina staža u tom području, tako da će to biti prilika nekome da promijeni posao.

Traži se i nekoliko tipova inženjera koji će raditi u različitim dijelovima proizvodnog procesa, ili na poslovima testiranja i kontrole kvalitete. Uz to, traže se tehničari za održavanje proizvodnog pogona, kao i za rad u samoj proizvodnji.

Osim zaposlenika tehničkih struka, priliku za zaposlenje imaju i drugi, tako se traži iskusna osoba za rad u ljudskim resursima, od koje se očekuje relevantna diploma, kao i minimalno tri godine iskustva na području zapošljavanja.

Za većinu pozicija je mjesto rada Osijek, ali neki mogu raditi i na daljinu

Uz to, na stranicama postoji mogućnost upisa u bazu kandidata za radnike u proizvodnji, gdje postoje četiri ključne pozicije – operateri na strojevima; radnici na montažnoj liniji; inspektori kontrole kvalitete i radnici na održavanju. Poziv se odnosi na ljude s iskustvom, ako i na one koji tek započinju karijeru. Poželjno je da imaju tehničko obrazovanje.

Također, imaju i nešto što se naziva “baza talenata”, gdje svi zainteresirani mogu poslati životopis, ako bi u budućnosti mogli biti zainteresirani za rad u Jabilu, ali trenutno se ne vide kao kandidati za konkretnu otvorenu poziciju.

Za veliku većinu pozicija koje su do sada oglašavanje mjesto rada je, naravno, Osijek, no postoji i nekoliko pozicija kod kojih je moguć rad na daljinu, ali iz Hrvatske. Uglavnom se radi o pozicijama softverskih inženjera, za koje, zbog prirode posla nije nužno da budu na lokaciji tvornice.

Please enable JavaScript