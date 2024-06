Kinezi najavili zatvaranje pogona koji zagađuje Vrginmost. Kažnjena i udrugu koja je otkrila problem

Kineska tvrtka protiv koje su prosvjedovali stanovnici Vrginmosta najavila je kako će zatvoriti pogon u toj općini. Aktivistica Maja Turniški kaže kako ne može biti sigurna da će se to dogoditi dok ne dobije informacije inspekcije, no kako se čini da stvari doista idu u tom smjeru. Njezinu udrugu nenajavljeno je posjetila inspekcija i kaznila je s 1200 eura.

Kineska tvrtka Phaten Plastic Recycling portalu Zagrebi.hr najavila je zatvaranje svog problematičnog pogona u Vrginmostu.

“Planiramo zatvoriti tvornicu. Vlada koja nam je već poslala dokumente poništit će našu dozvolu u kratkom vremenu”, rekao nam je za Zagrebi.hr Joe Zhou, voditelj nabave i prodaje tvrtke Phaten Plastic Recycling. Navedeni portal došao je do informacije kako su u tvornici rješavali određenih dokumenata spaljivanjem, no Zhou je to negirao i nije više htio odgovarati na pitanja.

Kao što je Forbes Hrvatska nedavno izvještavao, stanovništvo Vrginmosta odnosno Gvozda već mjesecima su upozoravali na probleme s tvornicom. Najveći od svih bilo je navodno noćno ilegalno taljenje plastike koje je, ovisno o njeno vrsti, često proizvodilo i nesnosni smrad. Tvrtka Phaten Plastic Recycling bavi se gospodarenjem otpadom, no taljenje je nešto čime se ne bi smjela baviti. Osim toga, stanovništvo i inicijativa Stop Phaten Plastic Recycling upozoravali su i na druge ekološke probleme poput ispuštanja vode s komadićima plastike po prirodi i druge.

Inspekcija je u više navrata reagirala, no Kinezi su navodno nastavili kršiti propise, a inspekcija je u tadašnjem odgovoru za Forbes Hrvatska najavila kako će napisati i kaznenu prijavu.

Kinezi sele svoj “biznis” u Slatinu?

Na pitanje o tome misli li da se pogon stvarno gasi, Turiniški je za Forbes Hrvatska sada odgovorila kako ne vjeruje u potpunosti dok ne dobije informaciju od inspektorata, ali da je moguće da će se to stvarno dogoditi. Kamioni s uglavnom slatinskim registaracijama dolaze i utovaruju ranije dovezenu plastiku, hale nikad nisu bile tako čiste, a bazeni za pranje sada su prazni – kaže Turniški.

Na pitanje gdje se plastika odvozi, Turniški kaže kako navodno odlazi u manji pogon te tvrtke u Slatini gdje je sjedište kineske tvrtke. On je navodno u boljem stanju, no tek će vrijeme pokazati hoće li rad pogona i tamo ugrožavati okoliš.

Za svoje djelovanje Turniški nije prošla nekažnjeno. Njenu udrugu Suncokret nenajavljeno je posjetila inspekcija (inspekcije koje su posjećivale kineski pogon su se prema njezinim informacijama najavljivale, op.FH) i kaznili udrugu s 1200 eura kazne jer nisu kupili zaštitnu opremu za javne radove koje su izvodili u skladu s programom HZZ-a. Turniški kaže kako nisu znali da trebaju zaštitnu opremu, a ni nakon posjeta inspekcije ne znaju koju, s obzirom da im iz inspekcije to nisu objasnili. Pretpostavlja da su je prijavili Kinezi.

Za kraj dodaje kako građani i dalje ne znaju smiju li jesti hranu sa svojih usjeva i nisu dobili nikakve informacije o tome koliko je okoliš zagađen. Jedna gospođa iz mjesta koja živi pored pogona tijekom rada proteklih mjesecu njegova rada dobila je crnu sjenu na plućima, pa je i taj nalaz priložen inspekciji.