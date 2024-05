Koliko Nevera je prodano? U godinu i pol s “oko 50” došli na “više od 50”

Broj prodanih Nevera često je tema komentara na Internet portalima. Prema najnovijim izjavama Mate Rimca prodano ih je više od 50. On misli da u segmentu hiperautomobila vozači preferiraju motore s unutrašnjim izgaranjem.

Kao i inače, podatke o broju prodanih automobila Rimac Nevera hrvatski mediji doznali su prateći objave britanskog portala Autocar.

To se prvi put dogodilo 2018. godine kad je na tom portalu objavljeno kako je Rimac u tri tjedna unaprijed prodao svih 150 Nevera. Navedenu vijest prenijeli su brojni hrvatski mediji, a iz Rimca je nisu ni pokušali demantirati tijekom sljedeće tri godine. Nakon toga, Mate Rimac javno je rekao kako se radilo o nesporazumu između novinara i direktora prodaje u Rimcu.

Od 2022. do 2024. samo nekoliko prodanih?

Nakon toga se o broju prodanih Nevera nije previše govorilo, dok krajem 2022. godine britanski portal Auto Express nije objavio kako ih je prodano oko 50. Izvor te informacije nije bio naveden. Par mjeseci kasnije, N1 objavio je kako je Rimac grupa prodala 50 Nevera.

Sada, u svibnju 2024. godine, Mate Rimac je na londonskoj konferenciji Future of the Car rekao kako ih je prodano više od 50, što je prenio Autocar. To bi značilo da je u godinu i nešto prodano tek nekoliko primjeraka. Iz tog razloga Forbes Hrvatska Rimcu je poslao upit o broju prodanih automobila po godinama. Odgovor nije stigao do objave članka. Stigne li naknadno, bit će uvršten u članak.

Autocar navodi kako je Rimac izjavio da je Nevera najprodavaniji električni hiperautomobil.

Struja nije baš popularna u hiperautomobilima

Rekao je kako su Nevere počeli razvijati 2016. i 2017. godine, kad su auti na struju bili cool. Misli da se situacija u međuvremenu promijenila jer su regulatori i neki proizvođači originalne opreme gurali neke stvari koje nisu poželjne, što je cijelu promjenu učinilo prisilnom.

Dodao je kako je Nevera dijelom razvijena kako bi se predstavilo što se sve može postići s motorima i baterijama u vrijeme kad mainstream proizvođači nisu prihvaćali struju. Kako elektrifikacija postaje mainstream, ljudi na vrhu sektora žele se razlikovati, što se uglavnom očituje željom za analognom tehnologijom i pogonima s unutrašnjim izgaranjem – tvrdi Rimac.

Tko je pratio priču oko Bugattija, može se prisjetiti kako je Bugatti (nakon akvizicije kojom se s Rimcem spojio u Bugatti-Rimac) s novim modelima htio prijeći na struju, ali ih je Mate Rimac uvjerio kako su hibridi bolji izbor za tu marku. Na konferenciji je istaknuo kako bi prodaja (nepostojećeg) Bugattija Chiron na struju bila bolja od Rimca zbog jačeg brenda, ali ne bi bila ni blizu prodaji Chirona s V16 motorom.

Nakon svih izjava koje ne idu u prilog električnim hiperautomobilima, Rimac je dodao kako ne očekuje da će potražnja za njima rasti. Iz tog razloga lako je moguće da nasljednik Nevere neće biti čisti automobil na struju.

