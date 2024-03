Koliko su koštale najskuplje jahte uvezene u Hrvatsku 2023. godine?

Uvoz brodova i jahti u Hrvatskoj je tijekom prvih 11 mjeseci 2023. godine iznosio 383,39 milijuna eura. Iz Malte su uvezene tri velike jahte vrijedne 58,25 milijuna eura. Gleda li se po broju, popularne su talijanske i francuske jahte te francuske, njemačke i slovenske jedrilice.

U Hrvatsku je 2023. godine uvezeno brodova i jahti u vrijednosti 383,39 milijuna eura. Preciznije, toliko ih je uvezeno od siječnja do studenog. To pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Forbes Hrvatska DZS-u se obratio kako bi stvorio listu najskupljih jahti uvezenih u 2023. godini po uzoru na listu najskupljih automobila kupljenih u Hrvatskoj 2023. godine. Dostupni podaci prikazuju kumulativni uvoz prema državama i vrsti plovila, pa daju tek dio odgovora.

Tri jahte za 58,25 milijuna eura

Kategorija “Motorna vozila za razonodu i sport duža od 24 metra” otkriva kako je u navedenom razdoblju vrijednost uvezenih jahti dužih od 24 metra iznosila 94,11 milijuna eura. Uvjerljivo najskuplje bile su tri jahte uvezene iz Malte za čak 58,25 milijuna eura. U prosjeku, odnosno ako se radi o tri iste jahte to bi bilo 19,42 milijuna eura po jahti. Jedna jahta iz te kategorije uvezena s Kajmanskih otoka također je u vrhu – koštala je točno 12 milijuna eura. Ukupno je od siječnja do studenog uvezeno 14 jahti dužih od 24 metra.

Poduzetnik i političar Željko Kerum 32,5 metarsku jahtu Joke 2007. godine kupio je za gotovo 10 milijuna eura. Prema pisanju medija, kasnije ju je prodao umirovljenom generalu i poduzetniku Ivanu Čermaku; Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Popularne talijanske jahte i francuske jedrilice

Što se jahti dužine 7,5 do 24 metra, njih je u navedenom periodu uvezeno 233, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 102,12 milijuna eura. Iz Svetog Vincenta i Grenadina uvezena je jedna vrijedna četiri milijuna eura, a iz Srbije jedna vrijedna tek malo više od tri milijuna eura. Iz Italije ih je uvezeno 69 ukupne vrijednosti 44,69 milijuna eura, no nema podataka o tome koliko je koštala najskuplja. Iz Francuske ih je uvezeno 67, no znatno manje vrijednosti od talijanskih – ukupno 9,88 milijuna eura.

Zanimljiva rubrika su i jedrilice. Dužih od 24 metra bilo je tek četiri i njihova cijena bila je relativno niska – ukupno 649.378 eura. No, one dužine između 7,5 i 24 metra bile su znatno traženije. Uvezeno ih je 292, ukupno vrijednih 114,59 milijuna eura. Iz Francuske 144 komada vrijedna 63,19 milijuna eura, iz Slovenije 48 komada vrijednih 12,04 milijuna eura, a iz Njemačke 45 komada vrijednih 12,28 milijuna eura. Iz Austrije je uvezena tek jedna, no vrijedna 5,3 milijuna eura.

Uvozile su se i druge kategorije – jahte i jedrilica za plovidbu rijekama i jezerima, gumenjaci i druga plovila, no oni se ne mogu ubrojiti među najskuplje.

Među nešto skupljim primjercima su bili i oni u kategoriji putničkih i izletničkih brodova što može uključivati i trajekte, no to ne čudi s obzirom na namjenu tih brodova. Jedan takav brod uvezen iz Indonezije koštao je 7,79 milijuna eura. Iz Singapura su uvezena dva ukupne vrijednosti 5,79 milijuna eura. Ukupna vrijednost ove kategorije iznosila je 26,86 milijuna eura.

