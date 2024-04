Koliko su vodeće hrvatske turističke kompanije odlučile isplatiti dividendi svojim dioničarima

Valamar Riviera će isplatiti 10 posto veću dividendu po dionici nego lani u iznosu 0,22 eura, Imperial Rab više nego dvostruku, od 4,63 eura, a Arena Hospitality Group je izglasala 0,75 eura po dionici, na nezadovoljstvo dioničara iz redova mirovinskih fondova. U pitanju je, kažu, dividendni prinos od svega 2,2 posto, dok usporedive kompanije iz sektora predlažu dividendu koja daje prinos od 2,7 posto do čak 4,3 posto

Stiglo je doba godine kad se donose odluke o isplatama dividendi, pa smo pogledali kako su to odlučile, ili tek namjeravaju, učiniti neke od vodećih kompanija u hrvatskom turističkom sektoru koje su izlistane na Zagrebačkoj burzi. U njih, kao što je poznato, vole ulagati i mirovinski fondovi iako nisu uvijek baš zadovoljni dividendom, što je sada slučaj s, primjerice, Arena Hospitality Group, kako su to i objavili.

Valamar Riviera

Valamar Riviera, kompanija iz prve kotacije (Vodeće tržište), dioničarima će isplatiti dividendu od 0,22 eura po dionici, odlučeno je na ovotjednoj Skupštini, što je 10 posto više nego u 2023. godini. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2016., 2019. i 2021. godini, a bit će isplaćena 24. svibnja. U pitanju je solidan dividendni prinos veći od četiri posto.

Strategija i planovi razvoja Valamara, kako se napominje u objavi o politici dividendi u veljači, kao jedan od ciljeva utvrđuju provođenje atraktivne i dugoročno održive dividendne politike. Kao ciljani dividendni prinos za dioničare navodi se da je to približno četiri posto u odnosu na prosječnu tržišnu cijenu dionice ostvarenu u zadnjem tromjesečju prethodne poslovne godine.

Osim austrijskih većinskih vlasnika, među dioničarima su i mirovinski fodnovi AZ i Erste plavi. Inače, ta je dionica s ukupnim prometom od 23,8 milijuna eura lani bila treća dionica na Zagrebačkoj burzi po visini redovnog prometa.

Arena Hospitaluty Group

Skupština Arena Hospitality Group, također iz prve kotacije, odlučila je pak isplatiti dioničarima dividendu od 0,75 eura po dionici iz zadržane dobiti (lani je to bilo 0,70 eura), a isplatit će se 15. svibnja. Zanimljivost vezana uz tu odluku je da su dva nezadovoljna dioničara, mirovinska društva PBZ CO i AZ, dala protuprijedloge za isplatu značajno veće dividende, od 1,65 eura po dionici, odnosno 1,19 eura, no to nije prošlo (ponovio se lanjski scenarij).

U svom je protuprijedlogu PBZ CO napisao da, s dividendom od 0,75 eura, „ne dolazi do razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare“, a da društvo karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja. U AZ-u su pak poručili da društvo ima akumulirane iznose dobiti iz prethodnih godina te da može isplatiti cjelokupnu dobit iz 2023. godine kroz dividendu.

U svom su protuprijedlogu posebno kritički raspoloženi bili su u AZ-u, pa kažu da je Arena među usporedivim turističkim kompanijama ostvarila jednu od najnižih stopa rasta prihoda u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu: 16 posto, a usporedive kompanije su se kretale od 14 do 25 posto. I profitabilnost društva je, kažu, najniža. Prigovorili su da na potencijalne dividendne prinose dioničara utječu i troškovi primitaka članova Uprave, koji su među najvišima u turističkoj industriji. „S druge strane, predložena dividenda u iznosu 0,75 eura po dionici daje dividendni prinos od svega 2,2 posto, dok usporedive kompanije predlažu dividendu koja daje dividendni prinos od 2,7 posto do čak 4,3 posto“, napisali su u AZ-u.

Većinski vlasnik je tvrtka Dvadeset osam koju kontrolira PPHE Hotel Group, a predsjednik Nadzornog odbora je Boris Ernest Ivesha, predsjednik i izvršni direktor PPHE Hotel Group.

Imperial Rab, Ilirija, Adris

Skupština Imperiala Rab, gdje obvezni mirovinski fond AZ drži 48 posto dionica, a Valamar 46 posto, odlučila je u petak o isplati dividende od 4,63 eura po dionici (više nego dvostruko u odnosu na lani) odnosno u ukupnom iznosu 10,5 milijuna eura, a isplatit će se iz zadržane dobiti iz 2023. godine. Isplata će biti 23. svibnja.

I biogradska Ilirija se odlučila na isplatu dividende, a iznosit će 0,7 eura po dionici i biti isplaćena 24. svibnja. Ukupno će za dividendu otići 1,68 milijuna eura od dobiti ostvarene prošle godine. Većinski dioničar je Arsenal Holdings, a među manjinskima je obvezni mirovinski fond AZ.

Iako Maistra ne isplaćuje dividendu, ali vlasnik kompanije Adris grupa najavljuje isplatu dividende u iznosu 2,57 eura po dionici, većim dijelom i zadržane dobiti ostvarene u razdoblju od 2005. do 2011. godine, te manim dijelom nakon 2012. godine. Skupština je sazvana za lipanj. Na sjednici Nadzornog odbora u četvrtak je Uprava prezentirala rezultate u 2023. godini, a uz najavljena ulaganja očekuje se, rečeno je, „daljni rast rezultata, jačanje poslovno-financijske pozicije Grupe i rastuća dividenda“.

Najveći pojedinačni imatelj redovne dionice je Ante Vlahović, a među dioničarima su i obvezni mirovinski fodnovi Erste Plavi i AZ. Među vlasnicima povlaštene dionice su također obvezni mirovinski fondovi, i to AZ, Raiffeisen te Erste Plavi.