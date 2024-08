Korisnici Revoluta imaju poteškoća s prebacivanjem novca. Pitali smo ih što se događa

U Revolutu se dulje nego što je to uobičajeno čeka na prebacivanje novca sa štednog na redovni račun, što su mnogi povezali s volatilnošću na burzama. Revolut se korisnicima pravdao tehničkim problemima, a FORBES Hrvatska dobio je drugačije objašnjenje.

Brojni korisnici Revoluta u ponedjeljak – a neki i posljednjih dana – susreli su se s problemom prebacivanja novca, na koje se sada čega dulje nego što su navikli. Radi se o prebacivanju novca sa štednog na redovni Revolutov račun, što se do sada, kako kažu, moglo izvršiti trenutno, no sada se na izvršenje takvih naloga čeka satima.

Kod dijela korisnika ova situacija izazvala je priličnu uznemirenost, jer su poteškoće u prebacivanju novca povezali s volatilnošću na globalnim burzama. Naime, nakon što je došlo do snažnog, dvoznamenkastog pada japanske burze, pojavila se bojazan da će se negativno raspoloženje preliti i na ostale burze, što se dijelom i dogodilo.

Tehnička podrška tvrdila da imaju bug u aplikaciji

Tehnička podrška Revoluta jučer je korisnicima odgovarala da do kašnjenja kod prebacivanja novca dolazi zbog određenih tehničkih problema, odnosno “grešci u aplikaciji” i da se radi na otklanjanju problema.

Poslali smo upit Revolutu te smo ih pitali zbog čega točno dolazi do kašnjenja u prebacivanju novca i ima li to veze s događajima na burzama.

Odgovorili su nam da volatilnost na burzama “nema direktan utjecaj na njihove usluge”, te su ponudili objašnjenje zbog čega njihovi klijenti neuobičajeno dugo čekaju na prebacivanje novca sa štednog na redovni račun. Potrebno je napomenuti da je novac koji se nalazi na štednim računima uložen u novčane fondove.

Prema dokumentaciji fonda, novac se može čekati do dva dana

“Korisnici mogu prodati udjele u novčanim fondovima i povući novac iz svog Fleksibilnog portfelja novčanih fondova (Flexible Cash Funds portfolios – Flexible Accounts) u bilo kojem trenutku. Iako Revolut može korisnicima omogućiti da se transakcija, odnosno isplata izvrši trenutno, prije same namire prodajnog naloga, u određenim slučajevima potrebno je provesti uobičajeni proces namire. To znači da se sredstva od prodaje udjela u novčanom fondu transferiraju korisniku tek nakon budu isplaćena iz fonda. U skladu s prospektom fonda i općim uvjetima poslovanja, proces prebacivanja sredstava kod takve transakcije može trajati do dva radna dana” odgovorili su nam iz Revoluta.

Zanimljivo je da se u odgovoru ne spominju nikakvi tehnički problemi, koji su komunicirani prema korisnicima, već se isključivo pojašnjava proces prodaje udjela i prebacivanja sredstava. S obzirom na to da se taj proces odjednom usporio – iako je i dalje u granicama dozvoljenog – u obzir dolaze dva scenarija: Ili je Revolut do sada promptno isplaćivao klijente iz svojih vlastitih sredstava, kako bi im poboljšao korisničko iskustvo, pa su to sada prestali raditi. Ili su fondovi u koje je uložen novac produljili rokove uobičajenih isplata – koji je po pravilima dva radna dana.

Revolut u Hrvatskoj ima više od 400 tisuća korisnika

Revolut u Hrvatskoj trenutno ima oko 400 tisuća korisnika, što je brojka s kojom bi se rado pohvalile i mnoge tradicionalne banke. Iako su Hrvati u financijama prilično konzervativni i neskloni eksperimentiranju, Revolut je očito uspio zadobiti njihovo povjerenje, barem kao “rezervna banka” iako imaju daleko veće ambicije.

U ožujku ove godine Andrius Bičeika, jedan od partnera u Revolutu dao je intervju za FORBES Hrvatska u kojem je rekao da žele proširiti svoju paletu usluga, te građanima ponuditi i kredite, čime bi mnogima mogli postati – ne rezervna – nego prva banka. No, ovakve situacije, da usred potresa na burzama, klijenti dulje nego obično čekaju na prebacivanje novca, sigurno ne idu u smjeru stjecanja još većeg povjerenja klijenata.

Please enable JavaScript