Mijenjali biste opskrbljivača plinom? Pokrenuta aplikacija, još samo da stignu sve ponude konkurenata

Alat za usporedbu cijene plina mogao bi ujesen biti vrlo koristan Zagrepčanima pri odlučivanju o tome hoće li se prebaciti na javnu uslugu opskrbe plina kod Međimurje-plina ili ipak prihvatiti neku drugu, tržišnu ponudu, što je najavila da će učiniti Gradska plinara Zagreb-Opskrba

Ukoliko razmišljate o tome biste li promijenili svog opskrbljivača plinom te što vam se kao kupcu na tržištu nudi, uskoro ćete se moći poslužiti novom informativnom aplikacijom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) nazvanom Alat za usporedbu cijene plina. Zasad su na njoj vidljive uglavnom samo ponude opskrbljivača u javnoj usluzi dok se ostale, tržišne, očekuju u idućih tjedan ili dva.

Vijest o aplikaciji na svojim internetskim stranicama HERA je objavila u ponedjeljak 1. srpnja, a već od ranije postoji slična aplikacija za cijene električne energije, Hrvatskog operatora tržišta energije. Kako kažu u Agenciji, cilj im je “poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja i osnaživanje pozicije krajnjih kupaca“, pri čemu to mogu biti kućanstva i poduzetnici s godišnjom potrošnjom plina do 100 tisuća kilovatsati.

Javna ili tržišna usluga, pitanje je sad

Preko tog digitalnog alata trebalo bi se, dakle, uskoro moći usporediti sve raspoložive ponude za opskrbu plinom ovisno o mjestu stanovanja (poslovanja). Posebno će to vjerojatno biti zanimljivo brojnim Zagrepčanima kada će odlučivati o tome hoće li se od ove jeseni opskrbljivati kod Međimurje-plina koji će, nakon što je pobijedio na natječaju, preuzeti javnu uslugu opskrbe u glavnom gradu, ili se ipak odlučiti za nekoga drugoga – primjerice Gradsku plinaru Zagreb-Opskrba (GPZO) koja najavljuje da će im početi nuditi ugovore po tržišnim uvjetima.

Naime, kućanstva imaju pravo odabira žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili bilo kojeg opskrbljivača plinom koji je ishodio dozvolu HERA-e za obavljanje djelatnosti opskrbe plinom i koji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina, dok poduzetnici imaju pravo na kupovinu plina samo po tržišnim uvjetima od opskrbljivača plinom koji pruža uslugu opskrbe plinom po tržišnim uvjetima.

Glavni razlog za promjenu opskrbljivača je, naravno, cijena po kojoj konkurenti nude plin, ali nekima je presudna informacija o tome da je cijena regulirana (u rukama države). Svakako, ona zagrebačka kućanstva koja se ove jeseni ne odluče za Međimurje-plin, mogu se kasnije predomisliti i vratiti na javnu uslugu. Jedino, prije toga moraju dobro pročitati „sitna slova“ iz ugovora.

Moguć je povratak

„Kupac iz kategorije kućanstvo koji je sklopio ugovor s opskrbljivačem plinom po tržišnim uvjetima, uvijek se može vratiti na opskrbu u obvezi javne usluge, no pri tome treba paziti na odredbe propisane ugovorom i ugovornim uvjetima tržišnog opskrbljivača koje mogu sadržavati nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora“, upozorava HERA, pozivajući se na Zakon o tržištu plinom i Opće uvjete opskrbe plinom.

Trenutno se za zagrebačko distribucijsko područje u reguliranoj javnoj usluzi još uvijek nudi GPZO, a kad se to promijeni, kupci će moći s aplikacije Alat za usporedbu cijene plina preuzeti obrazac za promjenu opskrbljivača ukoliko se na to odluče. U javnoj usluzi je krajnja cijena ospkrbe (bez PDV-a) koju u Zagrebu nudi GPZO sada 0,0412 eura za kilovatsat, a Međimurje-plin u Čakovcu 0,0402 eura za kilovatsat. U Osijeku javnu uslugu pruža HEP-Plin po 0,0390 eura za kilovatsat, u Splitu EVN Croatia Plin po 0,0456 eura za kilovatsat itd. Što se tiče tržišnih ponuda usluge, zasad ih nema u aplikaciji, osim u slučaju tvrtke Komunalije iz Čazme za čazmansko distribucijsko područje, i to za razdoblje do 30. rujna ove godine.

Podsjetimo, HERA je krajem svibnja, nakon provedenog natječaja, donijela odluku o određivanju opskrbljivača plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu za sva distribucijska područja u Hrvatskoj za razdoblje 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine. Na distribucijskom području u Zagrebu koje pokriva Gradska plinara Zagreb došlo je do „loma“ – natječaj je dobila tvrtka Međimurje-plin iz Čakovca.

Tužba Upravnom sudu

U međuvremenu je GPZO podnio tužbu protiv HERA-e Upravnom sudu kako bi se poništila ta odluka jer smatraju da je natječaj proveden nezakonito, no pitanje je kada će sud o tome odlučivati i s kakvim ishodom, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je prošlog tjedna kako očekuje da će doći do poništenja HERA-ine odluke.

Inače, novi opskrbljivač u obvezi javne usluge koji je određen za pojedino distribucijsko područje mora najkasnije do 31. listopada ove godine svim krajnjim kupcima dostaviti na sklapanje ugovor o opskrbi plinom.