Može li se u Hrvatskoj unajmiti automobil poput Ferrarija kakvim se provozao Bartulica?

Nakon što je kandidat Domovinskog pokreta, Stephen Nikola Bartulica u izborni stožer stranke u izbornoj noći stigao u luksuznom Ferrariju, nametnulo se pitanje: Može li se u Hrvatskoj unajmiti takva jurilica i koliko košta njezin najam? Iako je Ferrari sada zablistao na političkom događaju, luksuzni automobili se u Hrvatskoj dominantno unajmljuju za vjenčanja i proslave

Stephen Nikola Bartulica u nedjelju je u izborni stožer Domovinskog pokreta došao je u Ferrariju 296 GTS. Prethodnih dana, Bartulica je bio u fokusu medija jer se otkrilo kako ima velike kredite čija je rata tek malo manja od mjesečnih prihoda koje ostvaruju žena i on. Na pitanje od čega živi, 54-godišnjak je u nekom trenutku odgovorio kako mu pomaže majka. Osim toga, mediji su skrenuli pozornost kako vozi skupi Audi Q5 koji se ne spominje u njegovoj imovinskoj kartici. Odgovorio je kako je to auto unajmljen za potrebe kampanje Domovinskog pokreta. A onda je u izborni stožer u izbornoj noći stigao u – Ferrariju.

Čiji je Ferrari, za sada nije poznato. Izborom ovog automobila na dan proglašenja rezultata izbora, Bartulica je vjerojatno htio poslati poruku kako mu netransparentost u imovinskoj kartici nije naškodila. Nakon HDZ-ovog lidera Plenkovića i SDP-ove EU zastupnice Biljane Borzan dobio je najviše preferencijalnih glasova.

Naravno, dok se ne otkrije je li Bartulica Ferrari unajmio, ili mu ga je unajmila stranka, ili ga je gratis dovezao prijatelj ili politički simpatizer, nametnulo nam se pitanje: Može li se takvo vozilo unajmiti i koliko uopće stoji najam takvog vozila?

Luksuzne aute unajmljuju poduzetnici, sportaši, mladenci…

Naše brzinsko istraživanje je pokazalo da svi kojima treba luskuzni automobil za posebne prigode – mogu unajmiti vozilo, a saznali smo ponešto i o cijenama.

Jedna od tvrtki koje se bave najmom luksuznih automobila na tržištu nastupa pod brendom Classe. Direktor tvrtke David Pešut za Forbes Hrvatska pojašnjava kako se radi o vrlo oscilirajućem poslu koji radi prvenstveno iz ljubavi prema automobilima. Automobile nudi u Zagrebu i Opatiji, a 90 posto klijenata su mu domaći ljudi. Nekad su to poduzetnici, nekad sportaši, a motivi su različiti – vjenčanje, bolje prezentiranje…

Najtraženija marka u njegovom slučaju je Porsche jer je u javnosti ipak manje uočljiv od nekih ekskluzivnijih automobila. Ferrari njemu kao iznajmljivaču nije toliko zahvalan, jer je jako skup za održavanje. Doduše, kaže da uz nove modele dolazi i sedam godina besplatnog održavanja. Model poput onoga u kojem se vozio Bartulica nema, no kaže da im uskoro dolazi Ferrari F8 Tributo vrijedan 450 tisuća eura. On košta tisuću eura dnevno, no treba imati na umu da je minimalni najam tri dana, a da se svaki prijeđeni kilometar plaća četiri eura. Osim toga, prilikom najma potrebno je uplatiti depozit u visini 8 tisuća eura.

Sličnu priču ima i Ivan Zagorščak iz Luxe Renta. I među njegovim klijentima ima starih i mladih, sportaša, poduzetnika, mladenaca… a oko 80 posto je domaćih. Polovica njegovih klijenata koristi kratkoročni najam, a polovica dugoročni. Najviše interesa ima za Porsche 911, a uvjeti najma su slični kao i kod konkurencije – za spomenuti Porsche, to su obvezna tri dana najma, 850 eura po danu i tri eura po kilometru. Polog je 5 tisuća eura. Ferrari trenutno nema u ponudi.



Dok Classe posluje iz Zagreba i Opatije, Luxe Rent je smješten u Zagrebu. Oba su otvorena i za najam na drugim lokacijama, ali je on rijedak jer dosta podiže troškove. Luxe Rent je primjerice prije rusko-ukrajinskog rata znao imati interes bogatih Rusa za preuzimanje auta na bečkom aerodromu kako bi se dovezli na Jadran. Takve situacije su sad rjeđe.

Još jedan sugovornik na ovu temu htio je ostati anoniman. Njegova tvrtka u pravilu se ne bavi kratkoročnim najmom. Kaže kako rezerviranje automobila za neko vjenčanje mjesecima unaprijed smanjuje mogućnost da taj automobil ode u dugoročni najam.