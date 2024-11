Napeto na trasi ceste Vučevica-A1: Bageri upali na privatne parcele građana, sprema se prosvjed

Nakon prijava građana u Kaštel Kambelovcu i Kaštel Lukšiću da im se na parcelama pojavljuju bageri, odnosno otkrića da se pripreme za izgradnju pristupne ceste Vučevica – A1 izvode na parcelama koje nisu izvlaštene niti je započeo postupak izvlaštenja, pitali smo Hrvatske ceste kako je to moguće, a lokalni oporbeni političari upozoravaju da im se ne dopušta uvid u dokumentaciju cijelog projekta i pripremaju prosvjed

Nekoliko puta u proteklih tjedan dana lokalni mediji javljali su o „upadima“ neidentificiranih bagera na privatne parcele mještana, u Kambelovcu, pa onda u Lukšiću. U jednom slučaju bager je doslovno ordinirao noću, preko vikenda – bio je bez oznaka, i iako se pretpostavljalo da se radi o radovima vezanima za izgradnju pristupne ceste u zaleđu Splita, Vučevica preko Kaštela na autocestu A1- nitko od vlasnika parcela nije bio službeno kontaktiran niti su znali tko i što radi na njihovim privatnim parcelama.

Bagerom je još k tome upravljao radnik iz Turske koji zapanjenim mještanima nije znao objasniti o čemu se radi, a tek kasnije se pokazalo da radi za tvrtk GS-gradnja iz Gospića, koja je podizvođač Dalekovoda – a oni su izvođači radova na Etapi 2 izgradnje pristupne ceste (prelaganje postojećih elektroenegetskih instalacija) čiji su investitor Hrvatske ceste. No, nitko nikada, kažu sugovornici Forbesa Hrvatska, nije pristupio vlasnicima parcela, niti je počeo postupak izvlaštenja – koji bi morao prethoditi početku bilo kakvih radova.

Prijave policiji i razmatranje organiziranja privatnih straža

Građani su na mjesto zbivanja pozvali i policiju, zbog uzurpacije privatnog vlasništa. Tenzije su pojačane, pitaju se moraju li organizirati straže za svoje parcele, jer bageri se očito pojavljuju nenajavljeno na trasi.

No, zakompliciralo se i na Etapi 3 izgradnje pristupne ceste – za koju su Hrvatske ceste doista počele postupak izvlaštenja privatnih vlasnika parcela. 5. studenog im je lokalni katastar (Kaštel Sućurac) izdao rješenje po kojem im odbija izvlaštenje za cijeli niz katastarskih čestica za etapu 3 izgradnje ceste.

Sve je to dio velikog državnog strateškog projekta, „Spojna cesta čvorište Vučevica na A1 – čvorište na DC8″, koji je neprestano popraćen tenzijama i nezadovoljstvom lokalnog stanovništva. Kada je u veljači ove godine ministar prometa Oleg Butković otvarao radove na dionici prometnice od Kaštela do sjevernog portala tunela Kozjak koja uključuje i tunel, također se okupilo i nekoliko desetaka građana koji su prosvjedom izrazili svoje nezadovoljstvo s planiranom trasom ceste – jer smatraju da „vijuga“ nelogično, te da je trasa prilagođena parcelama pojedinih lokalnih političara. Uvidom u javno dostupne podatke izdvajaju se dvije parcele u vlasništvu utjecajnog HDZ-ovog političara Ante Sanadera, ali ima i onih koje drže odvjetnička društva, pa prosvjednici ne bez razloga pitaju tko je sve kupovao parcele koje će doživjeti preobražaj zbog trase pristupne ceste.

Ministar Oleg Butković, župan Blaženko Boban, Ante Sanader, te Josip Škorić, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, u veljači 2024. godine na svečanosti povodom početka radova na pristupnoj cesti za tunel Kozjak; Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

No, dok se prosvjeduje i propituje logika same trase, Hrvatske ceste se suočavaju s vrlo konkretnim problemom nesređene dokumentacije za parcele koja su ostale u privatnom vlasništvu, a planira se na njima graditi u različitim etapama projekta. Vlasnicima parcela, naime, još uvijek nije nitko službeno pristupio – samo im se pojavljuju bageri.

Tko je krivac za izostanak izvlaštenja?

Znači li to da projekt nije pripremljen kako treba? Ili je netko zeznuo u izvedbi?

Za upad bagera na zemljište obitelji Pave u Kaštel Lukšiću koji je prijavljen u policiji iz Hrvatskih cesta kažu da je „izvoditelju radova“ odmah nakon što su saznali što se zbilo „naloženo da se stroj ukloni sa predmetne zemljišne čestice na kojoj nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi“, te da je stroj uklonjen.

Na pitanje kako je moguće da se građani suočavaju s bagerima na svom zemljištu,a da ih nitko nije kontaktirao o mogućem izvlaštenju, odnosno kupnji njihovih parcela za potrebe izgradnje ceste, iz Hrvatskih cesta, koje su investitor odgovaraju da vlasnika predmetne čestice (kao i sve ostale vlasnike čestica na trasi izgradnje dionice) ne kontaktira investitor, niti ih upoznaje s upravnim postupcima koji se vode na njihovim nekretninama, nego „upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije koje je nadležno za provedbu upravnih postupaka osiguranja dokaza i izvlaštenja.“ Odnosno, Hrvatske ceste su samo stranka u postupku koji se vodi na njihov prijedlog.

Snimka bagera na privatnoj parceli u Kaštel Kambelovcu; Foto: Javno dobro

Iz toga se pak može zaključiti da je se svim građanima kojima iznenada niču bageri nije obratilo županijsko tijelo, odnosno – da se problem zbio na razini županije, čiji je župan, Blaženko Boban, također bio jedan od sudionika svečanog otvorenja radova u veljači.

Hrvatske ceste: To su osobni stavovi pojedinaca

Iz Hrvatskih cesta kažu da prosvjeduje „manji dio građana“, te da su to „osobni stavovi pojedinaca koji u ovom trenutku traže promjenu trase izgradnje predmetne dionice, a za što ne postoji stručna niti zakonska podloga“.

„Za predmetnu dionicu ishođena je zakonom propisana dokumentacija koja uključuje pravomoćnu lokacijsku dozvolu. Navedena dozvola je usklađena sa prostornim planom SD županije te GUP-om grada Kaštela. Navedeni prostorni planovi doneseni su godinama prije ishođene lokacijske dozvole te su svi građani mogli sudjelovati u postupcima donošenja istih, koja su provodili grad Kaštela i SD županija. Na temelju navedene dokumentacije proveden je i javni natječaj te je izabran izvođač radova, koji radovi se odvijaju u više etapa. Trenutni radovi odvijaju se u sklopu dijela izgradnje tzv. Etape 3. izgradnje ove dionice, i to upravo u sklopu tzv. Faze 3.3. i 3.4.“, pojašnjeno je još iz Hrvatskih cesta.

Narančasta linija oznavača Etapu 2 projekta izgradnje pristupne ceste; parcela obitelji Pave je 1017/1 – nije izvlaštena, a bager je započeo radove; Foto: Katastar

Faza 3.3 je izgradnja tunela i na južnoj strani Kozjaka samo malo veći izlazni plato, za koji prosvjednici kažu da je također primjer nezakonito započetij radova, a 3.4 je sjeverna strana Kozjaka od tunela do izlaza s autoceste Vučevica.

S obzirom da bageri niču na parcelama koje su obuhvaćene fazom 2.1 iz Etape 2, pitali smo jesu li pokrenuti postupci izvlaštenja, jesu li osigurana sredstva itd, ali iz Hrvatskih cesta su nam odgovorilo o Etapi 3.

„Za Fazu 3.2. izrađen je i ovjeren zakonom propisanim ovjerama parcelacijski elaborat potpunog izvlaštenja za k.o. Kaštel Kambelovac, dok su još uvijek u fazi izrade i ovjere parcelacijski elaborati potpunog izvlaštenja za k.o. Kaštel Lukšić i dio k.o. Kaštel Gomilice. Elaborati nepotpunog izvlaštenja za k.o. K.Kambelovac i k.o. Kaštel Lukšić su izrađeni te se na temelju istih (uz ostale dokaze) provode upravni postupci. Za navedenu Fazu 3.2. investitor nema građevinsku dozvolu.“, odgovoreno je iz Hrvatskih cesta, te je naglašeno da investitor nema zakonsku obvezu formiranja jedinstvene građevinske čestice prije početka samih radova.

A gdje je cjelina čestica koje formiraju cestu?

No, nisu nam odgovorili moraju li imati formirane sve čestice koje spojene predstavljaju cjelinu po kojoj će ići cesta.

A što je s činjenicom da je Katarstar iz Kaštel Sućurca donio rješenje kojim odbija izvlaštenje velikog broja čestica – koje su obuhvaćene gradnjom u Etapi 3 – to je izgradnja same ceste koja već traje? Radi se o radovima na južnoj strani Kozjaka.

„Financijska sredstva za navedene Faze 3.3. i 3.4. su osigurana, izrađeni su i ovjereni zakonom propisanim ovjerama parcelacijski elaborati za navedene Faze 3.3. i 3.4. kao i elaborati nepotpunog izvlaštenja, koji se odnose na ove dvije faze. Sredstva iznose 150 tisuća eura i dostatna su za zemljišne čestice u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba koji su vlasnici zemljišta na istima. Za Fazu 3.3. i 3.4. ishođene su građevinske dozvole te se na dijelovima tih faza, u ovom trenutku i odvijaju radovi.“, napisali su o zemljištima obuhvaćenima fazama 3 i 4, iz Etape 3.

Pravomoćna lokacijska dozvola te izrađeni parcelacijski elaborati, kao i ostala zakonom propisana dokumentacija, podloga su za provedbu upravnih postupaka osiguranja dokaza i izvlaštenja pred mjesno nadležnim upravnim tijelima, naveli su iz Hrvatskih cesta, na to nitko ni ne spori. To jesu dokumenti koji su podloga, no tek kad završe parcelaciju mogu zatražit građevinsku dozvolu. Samo parcelacija tj. crtanje parcele nije dovoljno ako se radi o privatnom zemljištu – moraju i izvlastiti da bi formirali česticu, odnosno barem pokrenuti proces i osigurati novac za ta izvlaštenja, a to očito nije pokrenuto za zemljišta obuhvaćena Etapom 2.

Hrvatske ceste smatraju da se s cijelim projektom izgradnje sve u redu. „Potpuno je nejasno zbog kojeg razloga bi se u ovom trenutku, zakonom predviđena, stručno i od ovlaštenih tvrtki izrađena, a od ovlaštenih tijela potvrđena, dokumentacija trebala mijenjati. Također je nejasno na temelju koje prostorno planske dokumentacije bi se takva tzv. izmjena uopće temeljila ( budući je cjelokupan projekt usklađen sa postojećim važećim planovima Splitsko-dalmatinske županije i grada Kaštela).“, navedeno je.

Dubina iskopa na parceli u Kaštel Lukšiću koja nije izvlaštena; Foto: Javno dobro

Hrvatske ceste smatraju da dinamika izgradnje nije ugrožena

Smatraju da problemi sa zemljištima i izvlaštenjem ne mogu utjecati na dinamiku planiranih poslova.

„Provedba i ovjera parcelacijskog elaborata nemaju jednak učinak na provođenje upravnih postupaka. Bez zakonom propisanih ovjera parcelacijskih elaborata ( koju elaborati koje smo ranije naveli imaju) ne bi bilo moguće provoditi upravne postupke osiguranja dokaza i izvlaštenja ( uz ostale zakonom propisane dokaze). Sama provedba parcelacijskog elaborata u katastru, nema učinka na provođenje ranije navedenih upravnih postupaka, a niti na izgradnju i dinamiku izvođenja radova na predmetnoj dionici. Investitor će u skladu sa svojim dinamičkim planom, ponovno zatražiti provedbu i istu ishoditi kada se za to steknu zakonom propisani uvjeti.“, naglasili su iz Hrvatskih cesta.

No, ako ne riješe problem izvlaštenja privatnih čestica nije jasno kako zapravo misle graditi. Hoće li prisilno ulaziti mehanizacijom na privatne parcele? Što ako im se građani usprotive?

Građani pripremaju prosvjed i ne misle odustati

Iz stranke Javno dobro, čiji je vijećnik u Kaštelima, Željan Jurlin, policiji prijavio upade bagera, i predvodi prosvjede zbog modela nastajanja ceste, smatraju međutim, da je previše nepoznanica u cijelom projektu, da se ne omogućuje uvid u bitnu dokumentaciju, da je neozbiljno da se ovako važna projekt pokrenuo a da nije sređena cijela trasa i sve tri etape, da je pogrešno da se radi u uvjetima gdje je dobivena građevinska dozvola samo za dio Etape 3. Za Etapu 2 smatraju da se dogodila nezakonita situacija ako imaju dozvolu – jer parcelacija nije provedena, a ni izvlaštenja, i posve protuzakonito upadaju ljudima na privatne posjede. Za Etapu 1 po svemu sudeći još nije ishođena nikakva dokumentacija.

Jurlin je u jednom od svojih istupa istaknuo da EU nije sufinancirala ovaj projekt upravo zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa, a sada se događa da se krenulo raditi i graditi po zemlji privatnih vlasnika koje nitko nije ništa pitao. Dakle, nije se ništa išlo srediti pravnim putem nego se krenulo – nasilno. „Ne zna se kome će zemlja biti oduzeta, nema izvlaštenja, taj fond je u magli i što je najvažnije cijeli projekt financira se našim novcem, novcem poreznik obveznika. Moja pretpostavka i moje dugogodišnje iskustvo je da oni rade u hodu i ne znaju ništa, rade u magli i obmanjuju ljude.“, rekao je vijećnik Jurlin.

Da slučaj neće nestati svjedoči i najava prosvjeda nekoliko građanskih inicijativa. „Zahtijevamo obustavu radova i reviziju projekta!“, poručuju organizatori prosvjeda koji je zakazan za 24. studenog na Brcu u Kaštel Kambelovcu.