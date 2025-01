Napeto u crikveničkom Jadranu: Je li se dogodio sukob mirovinaca oko dokapitalizacije?

Prvo na Glavnoj skupštini Jadrana u prosincu nije bilo kvoruma. Nakon toga na izvanrednoj Skupštini nisu izglasane odluke, a glavna tema bila je dokapitalizacija Jadrana, koja očito nije bila po volji glavnom dioničaru, PBZ mirovinskom fondu.

Nešto se događa u crikveničkoj hotelskoj kompaniji Jadran d.d. Prije nekoliko dana ostavku je podnijela članica uprave Irina Tomić, koja će na toj funkciji ostati do kraja siječnja. Prije toga, bilo je problema s održavanjem skupštine dioničara na kojoj se glasalo o dokapitalizaciji, što sugerira da je došlo do neslaganja dvaju najvećih dioničara – mirovinskih fondova PBC CO i Erste Plavi.

Dva “mirovinca” drže gotovo 90 posto dionica

Skupština dioničara je prvo sazvana za 2. prosinca prošle godine, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, što je prilično neobično s obzirom na to da dva najveća dioničara drže gotovo 90 posto dionica. PBZ CO – kategorija B, drži nešto više od 58 posto dionica, fok Erste Plavi – kategorija B, koji ima oko 30 posto dionica. Znači, dovoljno je da se dvije osobe – predstavnici fondova – pojave na Skupštini, da imaju oko 90 posto glasova.

Tjedan dana kasnije, 9. prosinca, održana je izvanredna glavna skupština, na kojoj se raspravljalo o istim pitanjima koja su bila predviđena za redovnu skupštinu, ali kako stoji u objavi na Zagrebačkoj burzi – “odluke nisu donesene”.

Početkom siječnja, dan prije nego što je objavljena ostavka članice Uprave, objavljeno je da je odobren proces dubinskog snimanja Jadrana d.d.o, radi pronalaska strateškog partnera zainteresiranog za ulaganje.

Kao što smo već ranije izvještavali, na Skupštini je bilo predloženo da se temeljni kapital prvo smanji, pa onda, kroz dokapitalizaciju poveća, Predloženo je smanjenje temeljnog kapitala s 64,04 milijuna eura na 27,97 milijuna eura (bez isplata dioničarima, prijenosom razlike u rezerve), a zatim povećanje putem javne ponude za najviše 50 milijuna eura. Time bi temeljni kapital mogao doseći 77,97 milijuna eura.

Bilo je predviđeno da se javna ponuda provede u dva kruga. U prvom krugu postojeći dioničari imaju pravo prvenstva; ako upišu maksimalno, imat će 58,88% udjela. Bilo je predviđeno da u drugom krugu mogu sudjelovati svi zainteresirani, uključujući i postojeće dioničare. Ako bi sve dionice u drugom krugu kupili novi ulagatelji, imali bi 41,12% udjela.

Erste: Mi smo glasali za dokapitalizaciju

Upitali smo mirovinske fondove što se događa i dobili zanimljive odgovore. Iz odgovora Erstea proizlazi da se zapravo PBZ protivio dokapitalizaciji, onako kako je bila predložena na Skupštini.

“Erste Plavi mirovinski fondovi, kao jedan od dioničara tvrtke Jadran d.d., na glavnoj skupštini održanoj u prosincu prošle godine dali su svoj glas za dokapitalizaciju društva. Naime, Erste Plavi i dalje zadržavaju stav da je povećanje temeljnog kapitala optimalan korak za Jadran d.d., koji bi kompaniji omogućio nastavak uspješnog obavljanja redovnog operativnog poslovanja te ujedno dao poticaj za odgovarajuće investicijske korake s ciljem daljnjeg širenja poslovanja te dodatnog učvršćivanja i jačanja tržišne pozicije društva. Erste Plavi ne mogu komentirati odluke drugih dioničara, ali izražavaju nadu da će u budućem razdoblju prevladati stav svih uključenih dionika oko potrebe dokapitalizacije Jadrana. U tom kontekstu treba sagledati i odluku uprave društva o odobrenju procesa dubinskog snimanja s ciljem pronalaska strateškog partnera/potencijalnih ulagatelja”, stoji u odgovoru Erstea.

Iz PBZ-a dobili smo kratki odgovor. Poručuju da “nema nesuglasica među dioničarima”, te da podržavaju Upravu Jadrana “u procesu traženja strateškog partnera koji bi osigurao daljnji razvoj društva.”

Jadran je prije par godina došao u središte pažnje javnosti, nakon što su od skupine poduzetnika, među kojima je i Pavao Vujnovac, kupili kontroverzni hotel View u Postirama na Braču. Hotel, čija gradnja je navodno koštala 28 milijuna eura, plaćen je 50 milijuna eura.