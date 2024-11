Ništa od gradnje goleme tvornice solarnih ćelija kod Šibenika, evo što je u pozadini

Donosi li nova Europska komisija promjenu?



Europsko vijeće proizvođača solarnih panela (ESMC), koje promovira razvoj i investicije u cijeli lanac solarne tehnologije (od potrebnih materijala, preko ćelija i modula do invertera i elektroničkih komponenti), nedavno je objavilo kako očekuje da će ciljevi politike nove Europske komisije oko vraćanja industrijske proizvodnje u EU biti podržani „ciljanim, brzim i učinkovitim zakonodavnim i nezakonodavnim mjerama za proizvodnju fotonaponskih panela“. Kako kažu, 100 dana nakon što Komisija započne novi mandat bit će ključno za oblikovanje Sporazuma o čistoj industriji koji bi dao potporu proizvodnji solarnih PV panela u EU-u te omogućio potpore za operativne troškove „u kontekstu prevelike proizvodnje solarnih PV panela u Kini“.

U svemu valja imati na umu i to da EU planira do 2030. godine povećanje instaliranih solarnih kapaciteta na skoro 600 gigavata, a analitičari Bruegel instituta su nedavno pisali da, ukoliko se ništa ne promijeni, to će se uvelike postići instalacijom kineskih panela.