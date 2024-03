Nove modele električnih bicikala i romobila na hrvatskom tržištu predstavila tvrtka MS Energy

MS Energy, tvrtka u vlasništvu MSAN grupacije, predstavila je danas medijima nove modele električnih bicikala i električnih romobila.

S dosadašnjim modelima do sada su uspjeli uhvatiti 20 posto udjela na hrvatskom tržištu električnih bicikala i 25 posto udjela na tržištu električnih romobila. Kako za Forbes Hrvatska pojašnjava voditelj nabave Ivo Filipović, 30 posto proizvodnje plasiraju na hrvatsko tržište, nešto manje u regiji, a ostalo na europskim tržištima.

Kaže kako se u Hrvatskoj godišnje proda oko 10.000 električnih bicikala, dok se u Europi proda oko 5,2 milijuna. Njihov pogon trenutno može proizvesti 4000 električnih bicikala mjesečno, a taj broj planiraju povećati.

Komponente koje koriste su uvozne, no bicikle i romobile sami razvijaju. To uključuje dizajn, proučavanje, posvećenost detaljima te svakodnevno kontroliranje.

Nove modele razvijali su na temelju potreba korisnika, a oni uključuju četiri električna bicikla, pet električnih skutera i dva modela namijenjena najmu, odnosno sustavu dijeljenih bicikala.

Više gradskih modela

Na postojećih 12 modela električnih bicikala kojima se preporučene cijene kreću od 899 do 1599 eura, sad su tu još četiri modela s cijenama od 899 do 1399 eura. To su: Cityzen C102 – gradski bicikl s kotačima od 24 inča i dva prtljažnika, sličan – ali nešto manji – Pulseurban C20 s kotačima od 20 inča, individualni Streetflex i20 i još jedan mali gradski model – Urbanfold i6.

S obzirom da europska regulativa električne bicikle limitira na motore snage 250W koji (na električni pogon) mogu postići maksimalno 25 kilometara na sat, takvi su i modeli.

Testiranje električnih romobila; Foto: MS Energy

Najjače električne romobile ograničava blokada

Kad su u pitanju električni romobili, MS Energy se odlučio na izmjenu modela, kako bi korisnicima ponudio nove modele s velikim kotačima, gumama s gelom koje je teže probušiti, nosivosti 120 kilograma te bogatijom opremom koja uz uobičajene stvari primjerice uključuje suspenziju i žmigavce.

U usporedbi sa skromnim motorom od 250W na električnim biciklima, najjači električni romobili su prave zvijeri. Najjači model Vortex ima dva motora snage 1200W. On nije legalan na vožnju po hrvatskim gradovima, no jest kao offroad model. Brzina mu je ograničena na 25kmh, no bez blokade mogao bi uhvatiti 65kmh.

U ponudi su još Flare X, Flare, Mentor i Urban 500 koji su nešto skromniji, no kotači su im istih dimenzija. Domet im se kreće oko 50 do 70 km, pa se pretpostavlja da ih prosječni korisnici neće trebati puniti češće od jednom tjedno. Preporučene cijene im se kreću od 599 do 1499 eura.

Dijeljenim biciklima ciljaju na gradove i općine

Najam običnih i električnih dijeljenih bicikala već postoji u više hrvatskih gradova, a najpoznatiji brend koji ga nudi je njemački Next bike. MS Energy svojim modelima, mobilnom aplikacijom i eventualno bazama za punjenje primarno cilja na gradove i općine. Cijena ovisi o veličini narudžbe, a vještije jedinice lokalne samouprave za njih će dobiti i sufinanciranje Europske unije.

Električni bicikli i punjači napravljeni su na način koji maksimizira njihovu izdržljivost i minimizira mogućnopst oštećenja. Imaju samo jednu brzinu, a pune se bežično – indukcijom.

Osim bicikala i romobila, MS Energy proizvodi električne motocikle i dodatnu opremu. U 2024. godini plan im je rasti 20 posto.