Novi porezni zakon je udarac vlasnicima tvrtki? Hrvoje Bujas kaže: Ovo ne smije proći!

Dopunjena verzija poreznog zakona smanjila je razliku između obrta i tvrtki. U situaciji kad kompanije ne podnesu porezne prijave, njihovi vlasnici mogli bi doći u situaciju da za odluke direktora odgovaraju vlastitom imovinom. Hrvoje Bujas izmjene naziva suludima i najavljuje da će se Udruga Glas poduzetnika boriti protiv njega

Serijski poduzetnik i bivši predsjednik Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas u utorak je burno reagirao na izmjene Općeg poreznog zakona. U razgovoru za Forbes Hrvatska rekao je kako je za njih doznao tek toga dana u predblagdanskom raspoloženju koje je potom naglo splasnulo.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona izglasan je 13. prosinca i stupit će na snagu 1. siječnja 2025. godine, a sadrži članak koji u lošu poziciju postavlja vlasnike dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornosti. Te tvrtke inače se razlikuju od obrta upravo po tome što vlasnici za poslovanje u normalnim okolnostima ne odgovaraju osobnom imovinom.

Država: U slučaju nepodnošenja odgovorni su svi članovi društva

Novi članak 32a spomenutog zakona uveo je odgovornost za nepodnošenje poreznih prijava. Ako tvrtka ne podnese zakonom propisane mjesečne i godišnje porezne prijave, on propisuje da su ispunjene pretpostavke za odgovornost članova društva. U tom slučaju, u postupku utvrđivanja porezne obveze jednim poreznim rješenjem utvrdila bi se porezna obveza i odgovornost članova društva. Suvlasnici tvrtke u tom bi slučaju s tvrtkom odgovarali solidarno, kao jamci.

Prilikom predlaganja promjene, Ministarstvo financija u rujnu je u eSavjetovanju dalo obrazloženje. Oni između ostalog navode kako porezni obveznici u praksi često ne podnose porezne prijave te porezna tijela postupajući u dobroj vjeri šalju poreznim obveznicima pozive na podnošenje porezne prijave. Tek u slučaju neodazivanja na poziv poreznog tijela, porezno tijelo poreznim rješenjem bi utvrdilo poreznu obvezu.

Pojašnjavaju da bi se u slučaju nepodnošenja mjesečne ili godišnje porezne prijave za takav propust odgovornim smatrali svi članovi društva. Navedene izmjene smatraju nužnima jer poreznim obveznicima koji ne podnose propisane mjesečne ili godišnje porezne prijave, nakon što prestanu postojati brisanjem iz sudskog registra, neće moći biti utvrđen niti naplaćen manje obračunati porez.

Bujas: Mali suvlasnici nemaju utjecaja, suludo je da imaju odgovornost

Na pitanje kakva je praksa odgovornosti suvlasnika u drugim državama, Bujas odgovara da nije siguran jer u kratkom roku nije stigao proučiti, no iznimaka ima u, primjerice, SAD-u gdje većinski vlasnici tvrtki odgovaraju svojom imovinom. No, postavlja pitanje kakav utjecaj na upravljanje društvom ima neki pojedinac koji ima 10 posto u d.o.o.-u ili 0,5 posto u dioničkom društvu. Ciljajući na to da pojedinci s manjim udjelom ne utječu na donošenje odluka i upravljanje tvrtkom, takvu situaciju naziva suludom.

Uz ključni problem ugrožavanja odgovornosti suvlasnika, Bujas usput dodaje i kako je zakon diskriminatoran. Jedino državu stavlja u povlaštenu poziciju i nudi joj opciju naplate dugova od suvlasnika tvrtke.

Iako je Zakon već donesen, Udruga Glas poduzetnika pokušat će se boriti protiv njega. Trenutno konzultiraju odvjetnike kako bi vidjeli je li moguća i ustavna tužba protiv spomenutih odredbi. Forbesu Hrvatska su se oko navedene izmjene i dopune Zakona javili i drugi sugovornici iz poslovnih krugova, uz primjedbu se time zadire u suštinu Zakona o trgovačkim društvima.

Bujasa pak čudi da se o svemu nisu pravovremeno oglasile Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca. Za njih kaže da imaju veliki broj zaposlenih i dobivaju prijedloge i prije nego odu na javna savjetovanja.