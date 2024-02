Novi sustav naplate cestarine dobila tvrtka koja je uvodila e-vinjete u Sloveniji

Češki Tollnet i slovački SkyToll koji su izabrani za izradu novog sustava naplate cestarine u Hrvatskoj iza sebe imaju nekoliko sličnih poslova, uključujući sustav e-vinjeta koji se koristi u Sloveniji.

Češka tvrtka Tollnet i slovačka tvrtka SkyToll pobijedile su na natječaju Hrvatskih autocesta za izradu novog sustava naplate cestarine i nabave rezervne opreme. Njihova ponuda teška 79,91 milijuna eura plus PDV bila je ekonomski najpovoljnija.

Pogled na web stranice te dvije tvrtke otkriva kako su te one već surađivale na projektu uvođenja sustava naplate cestarine u Češkoj i Slovačkoj, kao i uvođenju elektroničkih vinjeta u Slovačkoj. SkyToll iza sebe ima i uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarine u Urugvaju i Rusijiu te uvođenja sustava elektroničkih vinjeta u Sloveniji.

Posao u Sloveniji bio je vrijedan 16,4 milijuna eura plus PDV i za njega su se natjecale još dvije zajednice ponuditelja. Slovenski mediji tada su izvještavali kako SkyToll nije imao baš sve potrebne reference iz natječaja, no Državna komisija odbila je provesti reviziju natječaja.

Naplata putem ENC-a i snimanja registracija

Hrvatska neće uvoditi vinjete ni e-vinjete, ali više neće imati ni gužve na naplatnim kućicama. To će omogućiti znatno brži protok vozila na ulasku i izlasku s autoceste. HAC-ov PDF koji objašnjava osnovne elemente novog sustava pojašnjava kako je protočnost automobila kod ručne naplate 200 vozila na sat, kod klasičnog ENC-a 600, a kod brzog ENC-a 1000. Protočnost kod sustava koji kamerama prepoznaje registarske pločice uz iste uvjete ima protočnost od 3000 vozila na sat.



Novi sustav kombinirat će moderniji ENC i spomenuto automatizirano prepoznavanje registarskih pločica. Kako bi sustav funkcionirao korisnici će se morati registrirati u sustavu, dok će se od onih koji to ne naprave naplaćivati prisilno.

Zbog previsokih cijena ispali King ICT i Ericsson Nikola Tesla

Konkurencija na natječaju za ovaj projekt je bila jaka. HAC je zaprimio 10 prijava hrvatskih i inozemnih tvrtki, pri čemu su neke nastupile samostalno, a neke u zajednici ponuditelja. Iako se procijenjena vrijednost natječaja od 100.000.000 milijuna eura čini visokom, čak pet sudionika natječaja ispalo je zbog toga što su njihove ponude premašivale taj iznos. Rekorder je španjolski slcE koji je tražio čak 244,48 milijuna eura plus PDV. Među odbijenima su bile i poznate hrvatske tvrtke poput King ICT-a i Ericssona Nikole Tesle koje su se na natječaj javile s inozemnim partnerima.

Nakon odbijanja preskupih ponuda, u igri su ostali turski Tetra HGS Elektronik Sistemleri, zagrebački Končar – Digital s ponudom vrijednom 96,82 milijuna eura plus PDV, kineski CTFO JETON Technology i Software Park s ponudom vrijednom 89,99 milijuna eura plus PDV, austrijski Kapsch TrafficCom i osječki Spinne Traffic s ponudom vrijednom 89,70 milijuna eura plus PDV te već spomenuti SkyToll i TollNet koji su na natječaju osvojili maksimalnih 100 bodova. Najjeftinija cijena donijela im je maksimalnih 70 bodova, a 10 godišnji rok za obavijest o nedostacima opreme i iskustvo stručnjaka maksimalnih 30 bodova namijenjenih tom kriteriju.