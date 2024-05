Osnivači Infobipa pokrenuli su još jednu tvrtku, pa se povukli: Tko je odgovoran za milijunski dug?

Srpsko-britanska tvrtka Centili koja je do siječnja 2023. godine bila u vlasništvu Infobipovih osnivača Silvija Kutića i Izabela Jelenića svojim klijentima nije isplatila pozamašan novac. Po nekim procjenama radi se o pet milijuna eura, po nekima i više. Na kritike o neplaćanjima Kutić i Jelenić posljednjih godinu dana klijentima redovito odgovaraju kako oni više nisu vlasnici tvrtke. To je potpuno točno, no činjenica je kako su dugovi nastali u vrijeme dok su to bili. Forbes Hrvatska istražio je priču.

Suosnivači Infobipa Silvio Kutić i Izabel Jelenić u sklopu te danas velike i globalno uspješne hrvatske IT kompanije, imali su i projekt Centili pokrenut 2011. godine. Riječ je platformi za mobilna plaćanja koja omogućuje kupovinu digitalnih proizvoda i servisa. Centili se u jednom trenutku odvojio u posebnu kompaniju u Srbiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Kreatori raznih vrsta sadržaja i nastavili su zadovoljno koristiti usluge te platforme kako bi ih monetizirali svoj sadržaj, odnosno preko Centilija primili novac od svojih korisnika.

Iz perspektiva klijenata sve je odlično funkcioniralo do 2021. godine. Tad se počeo povećavati rok nakon kojeg im je Centili isplaćivao sredstva. Kako je prolazilo vrijeme, računi su se plaćali sve kasnije. Jedan od korisnika kaže da su im u jednom trenutku plaćali s godinu dana kašnjenja, ako i tada.

Iracionalno upravljanje kompanijom

Kutić i Jelenić bili su vlasnici Centilija, ali nisu upravljali njime. Od 2020. godine direktor tvrtke bio je Zoran Vasiljev. Prema izjavama zaposlenika te kompanije, u tom periodu tvrtkom se upravljalo „nedomaćinski“ odnosno iracionalno. Kažu kako se tada zapošljavalo previše menadžerskog kadra s visokim plaćama. Jedan od dokaza da se unatoč dugovima nije štedjelo su i fotografije s teambuildinga firme koji je bio organiziran sredinom 2022 godine.

Fotografija s teambuildinga tvrtke održanog sredinom 2022. godine; Screenshot: Linkedin

Kako su isplate korisnicima sve više kasnile, oni su postali sve nezadovoljniji. Od 2023. godine moguće je pronaći njihove objave na društvenim mrežama u kojima se pitaju kad će dobiti svoj novac.

Zihe Wang iz tvrtke Moontoon prije devet mjeseci je na Linkedinu naveo kako im Centili duguje 43.000 američkih dolara više od godinu dana. U slično vrijeme na Twitteru se oglasio Dean Herbert i naveo kako mu duguju više od 10.000 dolara. Iz Infobipa su mu samo odgovorili kako Centili više nije dio te tvrtke.

Novi vlasnik Centilija je bankrotirao

Hongkongška tvrtka Sasha Lab prije tri odnosno četiri mjeseca dva puta se oglasila na Linkedinu (Link 1 Link 2). Prozvali su Infobipove osnivače i Infobip zbog neplaćanja. Skrenuli su pozornost i na činjenicu da je Centili u siječnju 2023. godine prodan 4D Factoryju koji prije toga nije imao nikakvog iskustva s mobilnim plaćanjima.

U međuvremenu je 4D Factory bankrotirao, a ni budućnost Centilija nije nimalo svijetla. CEO 4D Factory i Centilija (nakon prodaje) je Cort Javarone. Na Internetu se mogu pronaći podaci o dva odvojena sudska procesa (Link 1, Link 2) u kojima se on, nevezano uz Centili, navodi kao optuženik. Iz optužbi se stječe dojam kako je on prvenstveno prevarant, a ne investitor.

Prema dokumentu kojim raspolaže Forbes Hrvatska, 4D Factory Kutiću i Jeleniću dužan je 1,9 milijuna dolara, no nije jasno na osnovu čega.

Neki veći klijenti Centilija poput srpske gaming kompanije Nordeus koja je u vlasništvu američkog giganta Take-Two Interactivea nisu htjeli komentirati je li im Centili ostao dužan. U Nordeusu to nisu negirali, nego su odgovorili kako nemaju informacije koje mogu podijeliti na tu temu.

Centili se nikad nije službeno obratio klijentima

Jedan od Centilijevih klijenata za Forbes Hrvatska je rekao kako je posebno ogorčen jer se od 2020. godine nitko iz prijašnjeg i sadašnjeg menadžmenta tvrtke niti jednom službeno nije obratio klijentima u vezi problema tvrtke. Nisu se obratili zbog dugova ili prodaje tvrtke niti kako bi zamolili za razumijevanje. Po njegovim riječima, klijenti su bili prepušteni sami sebi ili pokušajima da dođu do informacija od zaposlenika Centilija koji nisu imali odgovore na njih.

Forbes Hrvatska Kutiću i Jeleniću poslao je nekoliko konkretnih pitanja vezanih uz nastanak dugova, pristup poslovanju, prodaju Centilija, dugove i navodno planiranje pokretanja nove slične kompanije.

Kutić i Jelenić: Lokalni menadžment imao je autonomiju u poslovanju

Suvlasnici Infobipa: Roberto Kutić, Silvio Kutić i Izabel Jelenić. Desni dvojac bio je i vlasnik Centilija; Foto: Infobip

Infobipova PR agencija nije odgovorila na pojedinačna pitanja, nego je poslala sljedeći odgovor:

„Centili je od osnivanja postavljen i funkcionira kao samostalna kompanija, sa vlastitim upravljačkim i organizacijskim kapacitetima. Tvrtka nikada nije bila konsolidirani dio Infobip grupe, radi se o partnerskom poduzetničkom poduhvatu Roberta i Silvija Kutića te Izabela Jelenića.

S obzirom na sve brži rast globalnog poslovanja Infobipa koji je zahtijevao maksimalan fokus osnivača, ali i na uredno i stabilno poslovanje Centilija u to vrijeme, tijekom 2020. godine vlasnici su donijeli odluku o ulasku u proces prodaje kompanije, a lokalnom menadžmentu je u potpunosti prepuštena autonomija u poslovanju.

Nakon nekoliko pokušaja, prodaja Centilija je finalno pregovarana 2022. godine, a realizirana početkom 2023. godine. Novi vlasnici su unatoč teškoćama u tekućem poslovanju tvrtke koje su nastale u međuvremenu, prepoznali potencijal Centilija te su je u potpunosti preuzeli, zajedno sa svim postojećim obvezama. Kao što to nalaže uobičajena poslovna praksa, novi vlasnici i aktualni menadžment kompanije su jedina adresa za sve upite u vezi poslovanja Centilija.“

Zoran Vasiljev; Screenshot: WebMind / YouTube

Vasiljev: Prodaja je planirana od 2020. godine

S obzirom na navedeni odgovor u kojem se navodi kako je lokalnom menadžmentu prepuštena autonomija u poslovanju, Forbes Hrvatska poslao je upit i Zoranu Vasiljevu koji je bio direktor tvrtke u vrijeme kad su se u njoj pojavile teškoće.

Na pitanje sugerira li to da su njegove pogrešne poslovne odluke gurnule tvrtku u krivome smjeru, Vasiljev je prvo odgovorio da se mora konzultirati s odvjetnicima, a na podsjetnik na odgovor kako čeka koordinaciju s Kutićem i Infobipom. Nakon tih odgovora na srpskom jeziku, uslijedio je odgovor na odličnom hrvatskom jeziku, pa je za pretpostaviti da je on bio rezultat konzultiranja.

„Prije mog dolaska na mjesto izvršnog direktora Centilija 2020., a dodatno potaknuto pandemijom, dioničari su odlučili tvrtku prodati, dajući mandat da se angažira profesionalni management i pronađe kupac u naredne 2-3 godine. Ulaskom u razdoblje obilježeno COVID-om, poslovanje je usporilo što je rezultiralo podbačajem prihoda ispod planiranih, a istovremeno je pogoršana i naplata naslijeđenog duga i obveza prema tvrtki. Iako je Centili dobio nekoliko tužbi protiv dobavljača koji nisu podmirili svoje obveze, tvrtka nije uspjela naplatiti te obveze.

U takvim okolnostima bilo je logično ubrzati proces prodaje tvrtke identificiranjem potencijalnih kupaca. Kupac je pronađen i u siječnju 2023. godine je tvrtku preuzeo novi vlasnik. Do tada je većina menadžmenta već napustila tvrtku, omogućujući novim vlasnicima da donesu odluke o nastavku poslovanja Centilija.“

“Nađite načina da me dovedete”

Na Internetu je doista moguće pronaći video iz lipnja 2022. godine u kojem Vasiljev (nakon dvanaeste minute videa) kaže kako je dvije i pol godine prije toga Centili bio meta akvizicije koja nije uspjela. Kako je on bio prisutan na pregovorima, Kutiću i Jeleniću je rekao: “Ako nećete ovo odmah da prodate i ako hoćete da kompaniji damo vjetar u leđa i neku drugu šansu da napravimo još bolju i veću priču, nađite načina da me dovedete”. Nakon devet dana, dogovorili su se oko uvjeta.

Iz svega navedenog teško je procijeniti kolika je odgovornost Kutića i Jelenića, kolika Vasiljeva, a koliko su za probleme krive COVID i druge nepredviđene okolnosti. Bez obzira na to, ostaju optužbe o iracionalnom vođenju firme, izostanku komunikacije s klijentima i postojanje duga prije prodaje Centilija.