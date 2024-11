Ove četiri žene nose titulu najboljih hrvatskih poduzetnica 2024. prema izboru Woman in Adria

Women in Adria, ženska poslovna mreža, po deseti put izabrala je poduzetnice godine, a to su Branka Hitner (Carta), Ružica Božić Cerovac (Muzej čokolade), Valerija Blašković (OG Grafika) i Lana Šiljeg (West End)

Branka Hitner, Ružica Božić Cerovac, Valerija Blašković i Lana Šiljeg najbolje su hrvatske poduzetnice 2024. godine. Women in Adria, najveća ženska poslovna mreža u regiji, po jubilarni deseti put nagradila je strast, predanost i neumorni rad domaćih poduzetnica, priopćeno je iz Glasa poduzetnika

“Prepoznajemo i slavimo doprinos žena hrvatskom gospodarstvu i potičemo razvoj ženskog poduzetništva. Naše dobitnice nisu samo inspiracija za druge poduzetnice, već i dokaz svima da se uz viziju, odlučnost i trud uspjeh može postići bez obzira na izazove. Neka ova priznanja budu poticaj za sve nas da nastavimo rasti i graditi uspješne priče”, poručuje Ivana Matić, osnivačica i direktorica Women in Adria.

Nagrade u četiri kategorije

Nagrada ‘Poduzetnica godine’ dodijeljena je u četiri kategorije. U kategoriji mikro poduzetnica godine dobitnica je Lana Šiljeg, zamjenica predsjednika udruge Glas poduzetnika i osnivačica škole stranih jezika West End. U kategoriji nasljednica godine nagradu je osvojila Valerija Blašković iz OG Grafika. Perspektivnom poduzetnicom godine proglašena je Ružica Božić Cerovac, osnivačica Muzeja čokolade, a u kategoriji Inspirativna poduzetnica godine nagrada je otišla u ruke Branke Hitner, vlasnica i direktorica tvrtke Carta.

Inspirativna poduzetnica

“Mogla sam ostati radnica, mogla sam do mirovine biti trgovački putnik, ali sam deklararivno rekla: ‘ne’. Otišla sam u nepoznato, ali nisam požalila“ naglasila je Hitner, Inspirativna poduzetnica 2024. godine u izboru Women in Adria.

Ako poduzetnike dijelimo na one iz prilike i one iz nužde, Branka je definitivno poduzetnik koji je u poslu iz prilike. Činjenica da je iz renomirane tvrtke koja je regionalni lider svog tipa proizvodnje otišla u samostalno poduzetništvo, dovoljno govori o poduzetničkom duhu Branke Hitner. Još kad napomenemo da se sve to odvijalo u vremenu kada je recesija bila vrlo aktualna, njezin je potez još odvažniji. U to vrijeme zaposliti 12 ljudi i obvezati se na njihove plaće bio je herojski potez. Danas Carta zapošljava ukupno 65 ljudi – mladih, željnih znanja i učenja.

Jedna od ključnih zaposlenika Carte je i Vedrana Tomljanović, suvlasnica i nasljednica obiteljske tvrtke i kći Branke Hitner. Vedrana je sudjelovala na panelu Nasljednice obiteljskih tvrtki, koji je suorganizirala udruga Glas poduzetnika, a moderirala glavna tajnica Branka Prišlić. Uz nju je na panelu sudjelovala i Iva Anić iz Anić Holdinga, tvrtke specijalizirane za vanjsko oglašavanje. Obje su naglasile kako je velika privilegija raditi s roditeljem kao mentorom koji nesebično dijeli svoje znanje.

Nasljednica godine

Nasljednica godine zasluženo je Valerija Blašković iz OG grafika. Nakon završene srednje škole zaposlila se unutar obiteljskog poduzeća, a nakon što im je kupac koji je kupovao više od 50% proizvodnje, odjednom otkazao suradnju, otišla je na teren i aktivirala svoj poduzetnički duh. Godine 2018. preuzela je vodeću poziciju u prodaji.

“Upornost je ono što se isplati. U poduzetništvu i životu“, poručila je Blašković čiji je, dodala je, prvi ulazak u poduzetništvo bio u šestom razredu osnovne kada ju je tata poslao u čišćenje stubišta i onda u ‘naplatu potraživanja’ od vrata do vrata.



“E, tad sam naučila prvu lekciju od mnogih koje me tata naučio: posao je gotov kad je naplaćen“, našalila se direktorica najveće tvornice kalendara u Hrvatskoj.

Perspektivna poduzetnica godine

U kategoriji Perspektivna poduzetnica godine pobjeda je otišla Ružici Božić Cerovac.

“Sinoć sam u 8 morala popiti Normabel da bih mogla nastaviti raditi. Imala sam tipičan dan žene poduzetnice: sinu ručak nije fin, ja moram napisati govor, jedna kćer bolesna, druga u gradu, muž na gradilištu… ali evo me tu gdje jesam i sve je dobro, sve se isplatilo“, istaknula je Perspektivna poduzetnica.

Božić Cerovac u poduzetništvo je više od desetljeća. Stabilan posao u struci s dobrim primanjima i redovitim napredovanjima nije ju ispunjavao. Tražila je više i drugačije. Svoj poduzetnički put krenula je u malom okviru, kao vlasnica i jedina zaposlenica obrta. S vremenom je prerasla taj okvir i iskoračila u vlasnicu i direktoricu poduzeća koje i danas vodi: Svijet čokolade d.o.o., poduzeća koje je otvorila tri mjeseca prije trećeg poroda, a koje stoji iza jedinstvenog koncepta Muzeja čokolade Zagreb.

Mikro poduzetnica godine

Mikro poduzetnicom godine proglašena je Lana Šiljeg, osnivačica i direktorica škole West End i novopečena zamjenica predsjednika udruge Glas poduzetnika. Šiljeg uživa i u ulozi mentorice, a vjeruje u važnost školovanja i lifelong learninga. U 2024. je pokrenula i projekt edukativne platforme English & Co with Lana, pokrenula je vlastiti podcast „Nova perspektiva“, a stiže i portal Nova perspektiva.

“Ja sam svoj biznis pokrenula iz želje da moji roditelji imaju za režije nakon što je tata bankrotirao. I upravo to želim naglasiti: važnost želje ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Ako me pitate koji je prečac do uspjeha, odgovor je jednostavan: najvažnije je da žena najozbiljnije shvati svoju želju i da se makne sama sebi s puta“, poručila je Šiljeg.

Glavak: “U paklu postoji mjesto za žene koje ne podupiru žene”

“Vi ste inspiracija i motivacija brojnim djevojčicama, djevojkama i ženama diljem naše Hrvatske i Europske unije. Parafrazirala bih jednu sjajnu izreku jedne političarke Meldrin Albright koja je rekla da u paklu sigurno postoji mjesto za žene koje ne podupiru žene. Stoga želim da se i međusobno podupiremo i učinimo Hrvatsku i Europu u biznis svijetu još vidljivijom”, istaknula je Sunčana Glavak koja se ispred Europskog parlamenta iz Bruxelessa javila video porukom.

Naglasila je da žene danas čine 34% samozaposlenih osoba u EU i 30% svih poduzetnika koje pokreću start-up poduzeća, a žensko poduzetništvo i samozapošljavanje treba prepoznati kao profitabilna ulaganja te izvore gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.

„Na ulazak u svijet ženskog poduzetništva ne smijemo gledati isključivo kroz prizmu statistike, bilježeći broj registriranih tvrtki koje su pokrenule žene. To je pitanje puno šire. Ono uključuje motivacije i težnje specifične za svaku ženu koja se odlučila na poduzetnički pothvat. Tome najbolje svjedočite same, vi koje poduzetništvo živite, a izdići se iznad valova koje donose poduzetničke vode, ostvarivati rast iz godine u godinu, unaprijediti poslovanje obiteljske tvrtke, zapošljavati nove ljude i odvažiti se ostvariti svoju poslovnu ideju, hrabri su odluke sposobnih i dokazanih poduzetnica“, naglasila je europarlamentarka.

Žiri sastavljan od poznatih imena hrvatskog poduzetništva

U finale izbora za najbolje poduzetnice 2024. godine ušle su i Mikela Buršić u kategoriji Nasljednica godine te Katica Topčić u kategoriji Inspirativna poduzetnica godine. Konačnu odluku donio je stručni žiri sačinjen od devet uspješnih domaćih poduzetnika i poduzetnica: Anđela Buconjić Šutija, Helena Budiša, Dorotea Effenberger, Ana Lisak, Josipa Maslać Petričević, Krešimir Rich, Davorin Štetner, Dražen Oreščanin te Ognjen Bagatin.