Petrokemija priprema start proizvodnje, raspleta oko vlasništva države i turskog Yildirima nema

Kutinski proizvođač mineralnih gnojiva najavio je pokretanje proizvodnje u rujnu, a nakon provedene dokapitalizacije vrijedne 129 milijuna eura, još traju pregovori između države i turske Yildirim grupe o raspletu, pa nije jasno koliki vlasnički udjel država sada ima nakon što je uplatila 12 milijuna eura niti kako će izgledati međudioničarski ugovor. Uprava koju u ime truskog vlasnika vodi Ali Odabas, za ovu godinu spominje ulaganja u proizvodne kapacitete vrijedno 39 milijuna eura

Od 16. kolovoza do 10. rujna 2024. uslijedit će start proizvodnih procesa postrojenja Petrokemije, osvanula je objava na internetskim stranicama tog kutinskog proizvođača mineralnih gnojiva u većinskom vlasništvu turske grupacije Yildirim.

Pogoni, naime, miruju već mjesecima, a gnojivo se uvozi.

Za to vrijeme država i turska kompanija navodno razgovaraju o vlasničkim udjelima nakon dokapitalizacije provedene u prvom dijelu godine, u kojoj su uz Yildirim sudjelovali i CERP, Janaf te Fond NEK, odnosno o uređenju međusobnih odnosa kroz međudioničarski ugovor.

Prema dostupnim informacijama, dioničari iz redova država uplatili su u toj dokapitalizaciji ukupno 12 milijuna eura, a pritom su ipak izgubili kontrolni paket. No, da je dokapitalizacija Petrokemije provedena i da je uslijed toga došlo do promjene u vlasničkim udjelima, to još uvijek nije vidljivo u službenim podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). Prema njima, Yildirim kontrolira 54,5 posto, država 45,3 posto, a 0,2 posto mali dioničari.

Ide dobro, ali nema rezultata?

Kako će se državni pregovarači, a to su ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ministar pravosuđa Damir Habijan te ravnatelj CERP-a Milan Plećaš, na koncu izvući iz ove čudne situacije, još je nepoznanica. Kako je FORBES Hrvatska pisao u lipnju, premijer Andrej Plenković je tada objavio da su prvi razgovori bili „jako dobri“, no od onda se ništa nije promijenilo.

U godišnjem izvještaju o poslovanju Petrokemije u 2023. godini, objavljenom u lipnju, Uprava koju vodi Ali Odabas, konstatira pak da je „proces dokapitalizacije uspješno završio uplatom 128,9 milijuna eura na ime povećanja temeljnog kapitala i 3,5 milijuna eura uplaćeno je u rezerve kapitala te je ovom transakcijom osigurana održivost poslovanja u nestabilnim i volatilnim uvjetima“. Također se kaže da kompanija provodi mjere i aktivnosti „usmjerene na optimizaciju poslovanja kroz blok način rada (kombinacija proizvodnje i uvoza gnojiva kroz alternativne pravce) te opskrbljivanje preostale, uglavnom domaće potražnje vlastitom proizvodnjom i djelomično uvozom, ovisno o ekonomskoj isplativosti u pojedinom trenutku“.

Klaus: Tvrtki nasušno potreban kapital

Gostujući na N1 u srijedu, predstavnik sindikata i član Nadzornog odbora Petrokemije Željko Klaus je rekao da vezano za propuste u dokapitalizaciji u kojoj je država sa 45 pala na oko 20 posto vlasništva, nema novih informacija te da se vode pregovori „no tvrtki je nasušno potreban kapital. Petrokemija ne može raspolagati s novcem koje im je država namijenila, zarobljena su”. Podsjetio je također da je kompanija lani poslovala s gubitkom, a „s obzirom na to na kasni početak proizvodnje, gubitak će ove godine biti još i veći“.

Prema izvještaju o poslovanju u prošloj godini, Petrokemija grupa je imala neto gubitak od 63,5 milijuna eura u odnosu na 10,5 milijuna eura neto dobiti u 2022. godini. Neto gubitak Petrokemije d.d. je iznosio 62,8 milijuna eura u odnosu na 10,6 milijuna eura neto dobiti godinu ranije.

Podsjetimo, proizvodnja Petrokemije bila je pokrenuta tek u srpnju prošle godine, nakon što je zbog previsoke cijene prirodnog plina (što je ključna sirovina za proizvodnju mineralnih gnojiva) bila zaustavljena u ožujku 2022. godine (od onda se mineralno gnojivo uvozilo). Tako je u prošloj godini, kada se cijena plina stabilizirala, kako stoji u poslovnom izvještaju, ukupna proizvodnja bila viša 51 posto nego u 2022. godini i smanjen je uvoz. No, u međuvremenu je proizvodnja u Kutini opet bila zaustavljena te je obavljen remont, a sada se najavljuje skoro pokretanje.

Ulaganja ove godine 39 milijuna eura, o onda još 36 milijuna

Yildirim grupa je preuzela kompaniju stekavši 54,5 posto dionica u travnju prošle godine, a u godišnjem izvještaju podsjećaju kako im je bio cilj stjecanje 100 posto udjela. Sebe opisuju kao „jedan od najbrže rastućih nizozemsko-turskih industrijskih konglomerata“, osnovan i sa sjedištima u Istanbulu i Amsterdamu. Posluju u devet različitih sektora u 56 zemalja te zapošljavaju više od 25 tisuća zaposlenih ljudi.

Što se ulaganja tiče, Uprava je najavila u godišnjem izvještaju da su do kraja ove godine planirane investicije u ukupnom iznosu od oko 39 milijuna eura, od kojih se veći dio odnosi na redovna ulaganja u proizvodne kapacitete. Što se pak tiče održavanja zakonskih zahtjeva iz područja zaštite okoliša u idućim godinama, potrebna su dodatna ulaganja u iznosu od 35,8 milijuna eura do 2028. godine, koja su sastavni dio planova kapitalnih ulaganja Petrokemije.

U razdoblju pripreme proizvodnih aktivnosti „moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti, kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1“, stoji u obavijesti kutinske Petrokemije.