Poduzetnica Oksana Dvinskykh sklonila se od javnosti, ali vodi nekoliko tvrtki u Hrvatskoj

Oksana Dvinskykh, lobistica i poduzetnica ruskog porijekla s hrvatskim državljanstvom, bila je snažno medijski eksponirana kao suradnica supruge bivšeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, potom kao savjetnica jednog od ključnih menadžera Sberbanka, a sada ju je iznenada spomenuo predsjednik države Zoran Milanović kada je HDZ-u uzvraćao na optužbe da je „ruski igrač“. Forbes Hrvatska je stoga odlučio provjeriti je li ona još uvijek aktivna na hrvatskoj poslovnoj sceni

Posljednje službene fotografije Oksane Dvinskykh datiraju iz lipnja 2018. godine. Zajedno s tadašnjim zamjenikom predsjednika Uprave Sberbank, Maksimom Poletaevim, bila je na sastanku u Uredu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u svojstvu – savjetnice. A ubrzo su krenule i glasine o tome da je njezino ime u igri za direktorsko mjesto u Upravi Agrokora, no ona osobno je demantirala te spekulacije.

No, svejedno, njezino pojavljivanje u Uredu predsjednice i nova titula, savjetnica zamjenice predsjednika Uprave moćne ruske banke, Sberbank – opet je uskovitlalo medijsku prašinu. Ona naime nije bila nadležna samo za Hrvatsku, nego je iz banke, na upit Net.hr-a, odgovoreno da je „savjetnica za poslovanje Sberbank u zemljama gdje je Sberbank prisutna izvan Rusije”.

Dramatična 2016. godina

Dvije godine ranije, 2016., našla se u fokusu hrvatske javnosti jer je istodobno bila i prijateljica Ane Karamarko, supruge tadašnjeg potpredsjednika Vlade i šefa HDZ-a, Tomislava Karamarka, ali i direktorica u niz tvrtki – Migrit energija, Migrit solarna energija, Titan građenje i Titan nekretnine, ali i u Zakladi Nova pokoljenja, zakladi koja je donirala novac Zakladi državnog zavjeta, HDZ-ovoj zakladi, a ta je zaklada između ostalog platila i predizbornu ekonomsku analizu uglednog minhenskog IFO instituta, ono što se smatralo programskim smjernicama HDZ-a.

Tvrtka Migrit solarna energija bila je i ranije pod povećalom javnosti, kada se javila na natječaj za gradnju nuklearne elektrane u Finskoj, te se propitivalo je li to bio samo zaobilazni manevar, za prodor ruskog kapitala preko Hrvatske do Finske, no, direktorica Dvinskykh je tada odgovarala da se evidentno radi o “hrvatskoj tvrtki”, tvrtki registriranoj u Hrvatskoj.

Oksana Dvinskykh u društvu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i Maksima Poletaeva, snimljena 2018. godine u Uredu predsjednice; Foto: Ured predsjednice

Ona sama je u medijskim nastupima u pravilu odbijala interpretacije da je dio “ruskog lobija” ili predstavnica “ruskog kapitala”. Naglašavala je da je rođena u Ukrajini, ali hrvatska državljanka i da je zanima prije svega poslovanje u Hrvatskoj, no u trenutku kada je prešla u Sberbank, na mjesto savjetnice drugog čovjeka najjače ruske banke, opet se postavilo pitanje koliko su jake njezine „ruske veze“ – jer Sberbank je bila i ostala omiljena Putinova banka.

Nakon ruske agresije na Ukrajinu Sberbank je sankcionirana u Europi, iz Hrvatske je nestala, odnosno njezino poslovanje je kupila HPB, a udio u Agrokoru, kasnije Fortenova Grupi, do izbacivanja sankcioniranih ruskih dioničara (Sberbank i VTB) „čuvao“ je, kao član Uprave, sve donedavno – Maksim Poletaev osobno.

Nije poznato do kada je Oksana Dvinskykh bila njegova savjetnica, ali pregled njezinih poduzetničkih aktivnosti u Hrvatskoj pokazuje da je i dalje menadžerica i suvlasnica u niz vrlo zanimljivih tvrtki.

Više nije aktivna u tvrtki Titan energija, Titan građenje, Titan marinama, tvrtka Aedificium građenje je u likvidaciji, a nije više aktivna niti u tvrtki Migrit energija, te Migrit solarna energija, a zaklada Nova pokoljenja je likvidirana.

Aktivna u niz tvrtki, kao suvlasnica i direktorica

No, i dalje je direktorica u tvrtki Titan nekretnine, vlasnica je i direktorica u tvrtki Noa Abbatia resort, direktorica je i vlasnica tvrtke Rivijera plus, te direktorica u tvrtki Damaka consulting.

Titan nekretnine su tvrtka osnovana još 2007. godine, a vlasnici su, preko tvrtke Titan građenje, dva ruska poduzetnika, Gregory Edel, s britanskom adresom i Maxim Soloshchanskiy, s hrvatskom adresom. Oksana Dvinskykh je direktorica od 2009. Tvrtka već godinama vuče minus ali je aktivna. Za prošlu godinu je zabilježen minus od 224 tisuće eura, ali tvrtka svejedno ima troje zaposlenih – a prosječna plaća je gotovo dvije i pol tisuće eura (točnije, 2.475 eura). Evidentno je da se iz tvrtke povlači kapital: 2019. imala je aktivu od skoro 6 milijuna eura, a danas jedva nešto više od 17 tisuća. Prihodi su 2019. iznosili oko 1,5 milijuna eura, a za prošlu godinu 376 tisuća eura.

Zajedno s Markom Smolekom i Ivanom Jokićem, Oksana Dvinskykh je suvlasnica i direktorica u tvrtki Rivijera plus d.o.o. osnovanoj 2018. godine u Ičićima nadomak Opatije, a po svemu sudeći radi se o tvrtki koja upravlja kampom. Rivijera plus nema previše ambiciozne prihode, ali je u plusu. 2023. godine prihodi su bili 615 tisuća eura, a dobit nešto više od 60 tisuća. Tvrtka ima osam zaposlenih, s prosječnom plaćom od 897 eura. Zanimljivo je da je tvrtku osnovala u lipnju 2018. Fortenova Grupa (odnosno, tvrtka AISLE HoldCo joint stock company kao dio tvrtke), a onda njezin udio 2020. preuzima tvrtka Noa Abbatia resort.

A vlasnica i direktorica tvrtke Noa Abbatia resort je opet Oksana Dvinskykh, zajedno s Markom Smolekom i Ivanom Jokićem. Tvrtka koja je, dakle, osnovana 2020. godine i odmah od Fortenova grupe kupila ili preuzela turističku tvrtku s kampom u Ičićima registrirana je na zagrebačkoj adresi, u strogom centru, u Preradovićevoj ulici. Iz godine u godinu bilježi skromni prihod i dobit. 2023. godine je prihod iznosio 21.915 eura, a dobit je bila 19.138 eura. Nema zaposlenih.

Zanimljiva operacija s kampom u Ičićima

Po svemu sudeći, radi se o kampu koji je 2012. godine preko tvrtke Adriatica.net kupio Agrokor, a potom je završio u masi koja je dočekala “pretvorbu” Agrokora u Fortenova. Zanimljivo je da je u vrijeme kada je Fortenova prodavala tvrtku novoosnovanoj Noa Abbatia resort, u Upravi još uvijek bio Maksim Poletaev u ime Sberbank, ruski menadžer Sberbank kojem je Dvinskykh bila savjetnica za Europu.

Oksana Dvinskykh je formalno zaposlena u tvrtki Damaka consulting koja je osnovana 2022. godine, također u centru Zagreba, ali u Žerjavićevoj ulici. Tvrtku su osnovali ona i Marko Smolek, no od studenog prošle godine ona je u vlasništvu pakistanskog poduzetnika, također s adresom u zagrebačkom elitnom kvartu, Sadakata Abbasa. 2023. godine su poslovali s 34 tisuće gubitka, no, možda je biznis 2024. godine živnuo.

Iako u financijskim izvješćima tvrtki u kojima je Dvinskykh menadžerica nema više velikih brojki kao u ranijim godinama, evidentno je da je ona itekako prisutna na hrvatskoj poslovnoj sceni, no, ovaj puta daleko od očiju javnosti.