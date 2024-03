Pogledajte kako će izgledati ljetovalište na Rabu nakon ulaganja od 54 milijuna eura

Imperial Riviera, članica Valamar grupacije, objavila je da će na otoku Rabu uložiti 54 milijuna eura da bi stari turistički kompleks preobrazila u novo moderno ljetovalište koje bi se trebalo otvoriti gostima već naredne godine

Valamar Collection ljetovalište naziv je novog kompleksa čije otvaranje je planirano za ljeto 2025. godine. Ono će obuhvaćati dosadašnji hotel Eva i turističko naselje Suha Punta u čiju će se obnovu u prvoj fazi uložiti 54 milijuna eura. Hotel Eva do sada je imao samo dvije zvjezdice. Nakon obnove, hotel i objekti trebali bi ih imati pet, odnosno četiri.

Ljetovalište se nalazi oko dva i pol kilometra zračne linije zapadno od grada Raba, a zapošljavat će 235 djelatnika. Imperial Riviera, članica Valamar grupacije, ugovor o izgradnji potpisala je s građevinskom tvrtkom Radnik.

Gostima će se nuditi all inclusive usluga za obitelji, s bogatim sadržajima za djecu svih uzrasta na površini od 1.000 m2. To uključuje Maro Smart Play, Maro klub za djecu od 3 do 12 godina, multimedijski prostor, igraonice i dječje igralište, kao i unutarnji te vanjske bazene. Ljetovalište će koristiti električnu energiju iz obnovljivih izvora, nuditi hranu i piće lokalnog podrijetla te voditi brigu o prirodnom okolišu. Posebna pažnja bit će usmjerena i na unaprjeđenje ponude i usluga na plaži Suha Punta. Ona će biti posebno prilagođena obiteljima s djecom.

Budući izgled terase hotela; 3D render: Imperial Riviera

Pozicioniranje Raba kao najbolje destinacije za obiteljski odmor

„Ovo vrhunsko ljetovalište čvrsto će pozicionirati otok Rab među najbolje destinacije za obiteljski odmor na Jadranu te pružati bogati javno dostupni sadržaj sugrađanima Raba čime želimo doprinijeti kvaliteti života u lokalnoj zajednici. U ovoj godini investicije Imperiala iznose više od 38 milijuna eura te uključuju i izgradnju novog Bike Centra u Poreču, daljnja ulaganja u hotelima Lacroma u Dubrovniku, Imperial i Padova, te kamping ljetovališta Padova na Rabu, digitalizaciju i rekonstrukciju sanitarnog čvora u San Marino kamping ljetovalištu, kao i uređenje nove zone za smještaj radnika u destinaciji Dubrovnik.“, rekao je Alen Benković, predsjednik Uprave Imperial Riviere.

„Suradnja na ovom projektu značajna je za Radnik d.d. kao i za veliki broj naših partnera, kooperanata i dobavljača iz cijele Hrvatske, a osobito za one s Raba te s Kvarnera i iz srednje Dalmacije. Na ovom projektu će u razdoblju izvođenja radova raditi i do 300 radnika.“, rekao je Mirko Habijanec, predsjednik Uprave Radnika i predsjednik Udruge građevinara Hrvatske pri HUP-u.