Pogledajte kako izgleda gradilište hidroelektrane na Uni ovih dana: Voda nadire, hoće li nasip izdržati?

Na Facebook stranici Javnog dobra objavljena je serija fotografija i podaci o rastu vodostaja rijeke Une kod gradilišta hidroelektrane na kojem je radove zaustavio Inspektorat, ali nitko nije odredio sanaciju gradilišta, te se sa zabrinutošću prati hoće li uslijediti daljna devastacija prirode

U utorak, 24. rujna objavljeni su podaci o dizanju vodostaja rijeke Une i njezinoj brzini koji su mogli ukazivati na moguću katastrofu.

“Vodostaj Una Vrelo jutros 50 cm, sada već 67 cm. Važan faktor, brzina rijeke povećala se s 0,83 m3/sekundi na 3,76 m3/sek u 14 sati, no već izvještaj u 15 sati kaže da je brzina vode 4,27 m3/s. Značajno ubrzanje u malo vremena pokazuje trend. Ukazuje na katastrofu koja će uslijediti. Već se prelijeva preko zečjeg nasipa u visini oko 10 centimetara, no, zbog povećanja brzine uskoro možda može i cijeli nasip odnjeti. I ovako veće dere velika voda po onom iskopanom noseći smeće i mulj s gradilišta dalje u rijeku Unu. Kod mosta je voda mutna od silnog blata spranog s iskopa. Velika voda je došla do samog puta stvarajući novu, paralelnu rijeku. Ako nasip pukne, a mogao bi jer rijeka i dalje konstatno raste i ubrzava, čitava Una krenut će ovim putem umjesto svojim koritom. Dakle, nova devastacija je pokrenuta, razmjeri ovise o vodostaju, a uzrok je u ministru Bačiću i Ministarstvu graditeljstva i DIRH-u koji nisu reagirali ni naložili sanaciju srušene brane na vrhu gradilišta, koju su Svaline (investitori, op.FH) srušili suprotno svakoj logici odmah na početku građenja.”, dio je dramatične objave na Facebook stranici Javnog dobra.

Kakvo je stanje dan poslije objave? “Situacija nije eskalirala, srećom, smiruje se”, kaže predsjednica Javnog dobra Vladimira Mascarell u kratkom razgovoru za Forbes Hrvatska u srijedu, 25. rujna, ali – može se isto tako nepredviđeno značajno pogoršati. “Vrelo Une se puni ponornicama i nepredviljivo je kako će rasti vodostaj, i još više – kojom brzinom će teći. Dakle, radi se o stanju na terenu koje treba pod hitno sanirati. A nitko ne reagira i to je zastrašujuć znak nebrige.”, ističe Mascarell.

Kao što je već više puta objavljeno, ni Javno dobro, niti druge udruge koje se bore protiv izgradnje hidroelektrane na Vrelu Une – nisu uspjele dobiti dokument Rješenja kojim je Državni inspektorat zaustavio radove. Ono što je evidentno jest da gradilište nije “zatvorila” građevinska inspekcija, a prema sudu Vladimire Mascarell, to je mogla učiniti jedino ta inspekcija. “Da je građevinska inspekcija propisno zatvorila gradilište bilo ti utvrđeno tko ga i na koji način treba sanirati. Za ovakvu situaciju, bilo bi najbolje da se uključi tzv. treća strana.”, smatra predsjednica Javnog dobra. Njihov je apel da se barem što prije krene u sanaciju zečjeg nasipa, jer će u slučaju da bude razrušen – posljedice biti teške i dugoročne.