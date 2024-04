Poništen izbor Kineza i Geoprojekta za posao projektiranja najskuplje hrvatske autoceste

Posao izbora projektanata dijela autoceste koja vodi prema Dubrovniku dodatno će se produžiti. Odluka o izboru tvrtki za projektiranje upravo je poništena.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je izbor splitskog Geoprojekta, zagrebačke Mobilita Evolve i kineskog China Railwayeryuan Engineering Groupa na natječaju za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola za dionicu Rudine – Osojnik na autocesti A1.

Riječ je o dionici autoceste prema Dubrovniku koja se u medijima spominjala kao najskuplja dionica autoceste u Hrvatskoj, zbog procjene da će njezin kilometar koštati oko 27 milijuna eura.

Posao projektiranja bio je procijenjen na devet milijuna eura plus PDV, a na njega se javilo pet zajednica ponuditelja. Nakon što su tri ponude proglašene nevaljanima, u igri su ostali spomenuti pobjednici natječaja s podugovarateljima čija je ponuda iznosila 5,38 milijuna eura plus PDV te ZG-PROJEKT i BBD – Bridge & Building Design sa svojim podugovarateljima čija je ponuda iznosila 5,68 milijuna eura plus PDV. Upravo su oni podnijeli žalbu.

Prema dokumentaciji natječaja, dio posla nije se smio prepuštati podugovarateljima, a baš taj dio bio je sporan u dokumentaciji pobjednika. U dijelu žalbe koji je prema komisiji bio osnovan, navedeno je kako su Kinezi i Geoprojekt podizvoditeljima Promel projektu i Dalekovod projektu namijenili dio posla projektiranja tunela koji oni kao podizvoditelji prema dokumentaciji ne bi smjeli obavljati.

Iz tog razloga, odluka je poništena. Zanimljiv detalj u cijeloj priči je i činjenica da je tvrtka Dalekovod projekt podizvoditelj zajednice čija je pobjeda poništena, ali i one koja je uložila žalbu.