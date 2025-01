Poticaji za kupnju električnih vozila u 2025.? Za pravne osobe 21 milijun, za građane vjerojatno ništa

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost produžio je rok za kupnju električnih vozila uz poticaje. Za 2025. godinu upravo izrađuju program sufinanciranja za pravne osobe vrijedan 21 milijun eura. S dodatna 32 sufinancirat će i ugradnju električnih punionica. Čini se da programa sufinanciranja kupnje električnih vozila za fizičke osobe neće biti u 2025. godini. Kažu da ga za sada nemaju u planu.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je prošle godine građanima osigurao 14,1 milijuna eura bespovratnih sredstava za kupnju oko 2.100 energetski učinkovitih vozila. Taj natječaj preskočen je u 2023. godini, što je poremetilo planove kupaca i zastupnika. O njihovom nezadovoljstvo u siječnju 2024. za Forbes Hrvatska govorio je predsjednik Strujnog kruga Hrvoje Prpić, nakon čega je Fond najavio natječaj.

Nakon što je proveden, korisnici su imali rok do 31.12.2024. godine za njegovu realizaciju. Iz Fonda za Forbes Hrvatska kažu kako je do sredine prosinca bila realizirana kupnja 87 posto vozila za koje je bilo odobreno sufinanciranje. Od zastupnika i korisnika dobili su povratne informacije o kašnjenju isporuke određenih modela. Uvažavajući njihove molbe, Fond je odlučio produžiti ugovorne rokove do 28. veljače 2025. godine s ciljem što uspješnije provedbe projekta.

32 milijuna eura za poticaje za ugradnju električnih punionica

Prema informacijama iz svibnja, najviše poticaja dodijeljeno je za kupnju Teslinog modela 3. Na drugom mjestu je Teslin model Y, a nakon njih Renault Twingo E-Tech, Dacia Spring i Opel Mokka Electric. Maksimalni iznos poticaja koji se mogao dobiti za električne automobile bio je 9000 eura. Za plug-in hibride iznosio je maksimalno 5000 eura, a za električne motocikle i skutere 2500 eura.

Ponovni natječaj za fizičke osobe Fondu za sada nije u planu za 2025. godinu, no ostavljaju mogućnost rapisivanja ako bude postojala mogućnost sufinanciranja.

No, ove godine planiraju provesti program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila za pravne osobe, za što će se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti po prvi put koristiti EU sredstva. Taj program financiranja vrijedan je 21 milijun eura i trenutačno je u izradi. Objavu poziva za sufinanciranje očekuju u prvoj polovici godine.

Osim energetski učinkovitih vozila, s ciljem daljnjeg razvoja elektromobilnosti s 32 milijuna eura planiraju poticati ugradnju električnih punionica. Zainteresirane korisnike pozivaju da sve novosti o programima sufinanciranja poprate na njihovim službenim stranicama.