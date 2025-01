Pred Fortenovom je vrlo izazovna godina koja će odrediti budući smjer kompanije

Fortenova je prošle godine imala tri važna događaja – iz vlasničke strukture izašli su sankcionirani dioničari. Poljoprivreda je prodana Podravci i dogovoreno je novo financiranje s fondom HPS. Ako Fortenova do kraja ožujka ne ispuni neke od uvjeta iz tog financijskog aranžmana, mora krenuti u prodaju Mercatora, Konzuma ili Jamnice.

Fortenova grupa, jedna od najvećih kompanija u Hrvatskoj, tijekom sada već prošle, 2024. godine prošla je kroz nekoliko značajnih promjena koje su obilježile njezino poslovanje. Transformacija vlasničke strukture, prodaja dijela poslovanja i refinanciranje duga najznačajniji su događaji za kompaniju koja će u 2025. godini pokušati osigurati financijsku stabilnost i odrediti smjer daljnjeg razvoja.

Iz vlasničke strukture izašli sankcionirani dioničari

Jedan od značajnijih događaja u 2024. bilo je restrukturiranje vlasničke strukture kompanije. Fortenova se u srpnju prošle godine riješila sankcioniranih dioničara. Većinski vlasnik postala je malteška tvrtka Open Pass u vlasništvu Pavla Vujnovca, koji nakon toga ima oko 94 posto udjela u kompaniji, dok preostalih oko šest posto drže mali dioničari.

Na ljeto prošle godine, u srpnju, zaključena je transakcija prodaje poslovnog područja Poljoprivrede. Javnost je s nestrpljenjem očekivala informaciju tko će biti kupac neke od najznačajnijih poljoprivrednih kompanija u Hrvatskoj – Belja, Vupika i PIK-a Vinkovci. Na kraju je kao kupac odabrana Podravka, a vrijednost transakcije iznosila je 333 milijuna eura.

Problemi s refinanciranjem duga koji je na naplatu stizao u studenom

Jedan od većih problema za Fortenovu bio je pitanje refinanciranja duga u iznosu od oko 1,2 milijarde eura koji je stizao na naplatu krajem studenog. Fortenova se našla u vrlo napetoj situaciji jer je u vrlo kratkom roku morala osigurati refinanciranje duga. Kontaktirali su čak 45 banaka, od kojih najveći dio nije bio spreman ni razmotriti kreditiranje, a dio – ali ne i kompletan – iznos bile su spremne dati samo četiri banke.

Na kraju je aranžman dogovoren s dotadašnjim kreditorom – investicijskim društvom HPS Partners, te su rokovi otplate produljeni do prvog kvartala 2026. godine, uz povoljniju kamatu nego što je to bila u prošlom aranžmanu – od oko 10 posto. No, i dalje se radi o mnogo nepovoljnijem poslu nego što bi to bio kredit kod klasične banke.

Ovaj kreditni aranžman uvelike će odrediti što će se s Fortenovom događati ove godine. Naime, HPS je postavio nisu uvjeta vezanih za poslovanje kompanije poput onog da omjer duga i operativne dobiti ne smije prelaziti 4:1 do kraja ožujka 2025. godine, a nakon toga ne smije prelaziti 3,5:1. Također, da minimalna operativna dobit za sektor maloprodaje, odnosno Konzum i Mercator mora biti pozitivna.

Propisana je i minimalna likvidnost kompanije koja mora biti 40 milijuna eura. Također, 300 milijuna eura od prodaje poljoprivrednog poslovanja, koje je Fortenova prodala Podravci, mora do kraja ožujka sljedeće godine biti upotrijebljen za otplatu duga.

Ako Fortenova ne ispuni uvjete do kraja ožujka mora prodati Maloprodaju ili Pića

I konačno, ako omjer duga i operativne dobiti bude jednak ili veći od 2,80:1 nakon 31. ožujka 2025. godine, Fortenova mora započeti prodaju divizija Maloprodaje ili Pića. Naravno, od maloprodaje imaju Mercator i Konzum, a što se tiče pića, tu je Jamnica.

Krajem listopada, kada smo pisali o ovom kreditnom aranžmanu i uvjetima, iz Fortenove su nam odgovorili da ne planiraju da će omjer duga i operativne dobiti prelaziti ugovorene okvire. “Činimo sve da ne budemo u obvezi pokretati procese daljnjeg dezinvestiranja“, poručili su tada iz Fortenove. No, tri mjeseca brzo prođe, pa bi relativno brzo mogli doznati hoće li nakon Poljoprivrede, a ranije i Leda, još koja kompanija iz bivšeg Agrokora na prodaju.

Fortenova je još prošle godine krenula s “restrukturiranjem” svoje maloprodaje, pa su tako odlučili zatvoriti trgovine Mercatorove M Tehnike, no obećano je da više od 400 radnika neće ostati bez posla, već će im biti ponuđena druga radna mjesta. Također, odlučili su spojiti nabavu Konzuma i Mercatora, koja je preseljena u Zagreb, što je u slovenskoj javnosti izazvalo zabrinutost zbog mogućeg nepovoljnijeg tretmana slovenskih dobavljača.