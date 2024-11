Pripreme za incidente ili rat. MUP planira nabavu plinskih maski vrijednih 31,45 milijuna eura

U sklopu europskog projekta RescEU, MUP priprema natječaj za plinske maske vrijedan čak 31,45 milijuna eura. 282.000 maski po završetku natječaja dostavit će se u Logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom.

Ministarstvo unutarnjih poslova priprema natječaj za plinske maske procijenjene vrijednost 31,45 milijuna eura plus PDV. Natječaj je podijeljen u devet grupa, a njime planiraju nabaviti različite vrste maski i filtera za maske.

Najskuplja grupa je ona za nabavu 62.000 zaštitnih gas maski za cijelo lice procijenjenih na 10,35 milijuna eura plus PDV. S obzirom na iznos, svaka maska mogla bi koštati do 167 eura plus PDV.

Kamion Civilne zaštite ispred Logističkog centra Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom; Foto: Emica Elveđi / Pixsell

Maske će se isporučiti logističkom centru u Jastrebarskom

Procijenjena vrijednost za 20.000 zaštitnih maski za cijelo lice s filterom i torbicom iznosi šest milijuna eura plus PDV odnosno do 300 eura plus PDV po maski. Tu je još 100.000 višekratnih polumaski za odrasle i isti broj takvih maski za djecu. Obje grupe procijenjene su na 5,5 milijuna eura plus PDV, što po svakoj maski iznosi 55 eura plus PDV.

Tu je još nekoliko grupa za nabavu filtera. One su relativno male vrijednosti, osim 82.000 KBRN filtera čija je procijenjena vrijednost 4,04 milijuna eura plus PDV.

Kao mjesto isporuke svih maski navodi se logistički centar Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom. Forbes Hrvatska za više informacija je upitao MUP, no kako oni nisu stigli odgovoriti u (vrlo kratkom) predloženom roku, njihov odgovor u članak će biti uvršten naknadno.

Kriteriji za pobjedu na natječaju su cijena (80 posto) i jamstvo (20 posto).

Oprema za katastrofe, incidenti, ali i rat

Iz dokumentacije natječaja jasno je da je riječ je o natječaju koji se provodi u sklopu EU projekta RescEU u kojem osim Hrvatske sudjeluju Francuska, Poljska i Finska. Procijenjena vrijednost projekta u sve četiri države iznosi 545,6 milijuna eura, a obuhvaća veću količinu različite opreme. Osim maski i druge specifične opreme za CBRN odgovor, to su razni protuotrovi, antibiotici, cjepiva, sedativi i profilaktički tretmani.

Kao razlog za nabavu ove opreme koja će biti namijenjena građanima Europske unije navode se različiti razlozi. To su nenamjerne katastrofe, namjerni incidenti poput terorističkih napada, ali i rat u Ukrajini.

Europsko tijelo za pripravnost i reakciju u hitnim slučajevima (HERA), ističe tri prijetnje zdravlju koje zahtijevaju koordinaciju mjera na razini EU u kontekstu medicinskih protumjera. To su patogeni s visokim pandemijskim potencijalom; kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (KBRN) prijetnje te prijetnje koje proizlaze iz antimikrobne rezistencije. Ova nabava izravan je odgovor na drugu identificiranu prijetnju.