Pripreme za stečaj hrvatske softverske firme – hoće li sud uopće locirati direktora?

Bivši zaposlenici softverske tvrtke EPTI Factory novac od neisplaćenih plaća odlučili su potražiti preko suda. Prema nepotvrđenim informacijama, novi direktor te tvrtke je beskućnik iz regije kojeg sud vjerojatno neće moći locirati.

Trgovački sud u Karlovcu pokrenuo je u ponedjeljak prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nas tvrtkom Marpromex, ranije poznatom kao EPTI Factory. Rješenje o pokretanju postupka pokazuje kako je troje bivših zaposlenika preko odvjetnika podnijelo zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nad kompanijom.

Forbes Hrvatska nedavno je objavio priču o toj švedsko-njemačkoj tvrtki, koja je zaposlenicima u hrvatskoj podružnici ostala dužna novac za 63 plaće. Dodatni problem je što računovodstvo tvrtke nije ispunilo ni obrasce o neisplaćenim plaćama. Zaposlenici nisu mogli dobiti čak ni ‘minimalce’ koje bi im u takvom slučaju isplatila Agencija za osiguranje radničkih tražbina.

Novi direktor je beskućnik iz BiH?

U srpnju i kolovozu prošle godine, nakon što su zaposlenici već dobili otkaze, Zoran Marinković iz Srbije postao je prvo direktor, a potom i vlasnik tvrtke kojoj je u rujnu promijenjeno i ime. Sud u svojoj odluci od Marinkovića kao novog direktora očekuje dostavu popisa imovine i obveza dužnika, no vrlo je upitno hoće li to dobiti.

Prema tvrdnjama bivših zaposlenika koje nismo bili u mogućnosti provjeriti, Marinković ne živi na svojoj adresi u Srbiji jer se navodno radi o beskućniku iz Bosne i Hercegovine. Prema podacima iz sudskog registra, u vrijeme kad je „preuzeo“ EPTI Factory, on je postao vlasnik još jednog hrvatskog j.d.o.o.-a u blokadi. Bivši vlasnik tog j.d.o.o.-a za Forbes Hrvatska pojasnio je kako je do svog novog vlasnika došao preko neimenovane agencije koja je nudila usluge preuzimanja kompanije u blokadi, a kaže kako je to morao i platiti.

Iz tih podataka može se naslutiti kako navedena ‘agencija’ kakve se može pronaći i preko internet oglasnika funkcioniraju na krajnje sumnjiv i zakonski upitan način.

Iz tog razloga, Forbes Hrvatska je prije devet dana poslao upit MUP-u. Zanimalo nas je jesu li do sada zabilježili slučajeve promjene vlasništva tvrtki kojima prijeti stečaj na osobe koje će biti teško kontaktirati i koje nisu hrvatski državljani. Jedno od dodatnih pitanja odnosilo se i na moguće istraživanje pojedinaca i agencija koji nude usluge preuzimanja tvrtki u blokadi pod sumnjivim uvjetima. Iz MUP-a za sada nije stigao nikakav odgovor.