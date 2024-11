Radnici Hrvatske pošte najavili prosvjed: Plaće manje i od minimalnih?

Poštari nisu zadovoljni plaćama, što je jedan od razloga zbog kojih će Sindikat Tiger održati prosvjed početkom prosinca. Ističu kako će dio radnika Hrvatske pošte, koja je državna firma, od sljedeće godine imati plaće niže od minimalne. To će se ispravljati dodacima, no tu praksu smatraju problematičnom.

Sindikat Tiger koji okuplja zaposlenike Hrvatske pošte najavio je javni prosvjed koji će se održati 8. prosinca 2024. godine u Zagrebu.

Na njega su se odlučili zbog izrazitog nezadovoljstva njihovih članova plaćama i odnosom Uprave prema radnicima. Nezadovoljni su i izostankom spremnosti na socijalni dijalog te povredom prava radnika Hrvatske pošte na slobodu sindikalnog organiziranja i djelovanja.

U svom pozivu koji su poslali Hrvatskoj pošti i ministru Olegu Butkoviću ističu kako prosječna plaća u Hrvatskoj pošti znatno zaostaje za prosječnom plaćom u Hrvatskoj. Podaci Fine otkrivaju kako je pošta u 2023. godini zapošljavala 8296 zaposlenih kojima je prosječna plaća iznosila 1038 eura. Ističu kako zbog toga radnici masovno odlaze, a problem je i popuniti potrebna radne mjesta.

Neke plaće će biti ispod minimalne, pa će se morati isplaćivati dodatak

Problem vide i u Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o plaćama po kojem će veliki broj radnika nakon 1. siječnja imati osnovnu plaću manju od minimalne. Kako bi se minimum dosegnuo, tvrtka će isplaćivati dodatak, no tako se primjerice obezvrjeđuje dodatak na radni staž. Problematičnim smatraju i to da tvrtka kojoj je vlasnik država koja sama propisuje minimalnu plaću dozvoljava situaciju ugovaranja plaća ispod minimalne. Inzistiraju na tome da najniža ugovorena osnovna plaća bez ikakvih dodataka ne smije biti ispod propisane minimalne plaće. Minimalna plaća u Hrvatskoj u 2025. godini bit će 970 eura bruto. To je neto od 720 eura ili malo više, ovisno o pojedincu.

Hrvatska pošta nedavno je najavila postepeno povećanje plaća od 20 posto. U veljači će ono iznositi 10 posto, ali će ostatak povišice uslijediti tek u lipnju i rujnu 2025. godine, no ta najava očito nije smirila dio radnika.

Predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo; Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Kritiziraju i ‘Odluku o lojalnosti’, na osnovu koje se posebni dodatak isplaćuje samo dijelu radnika u operativi. Misle da je nepravedno njom izostaviti radnike u poslovnicama i sortirnicama. Problematičnim smatraju uvjetovanje isplate ovog dodatka korištenjem prava na bolovanje u trajanju kraćem od pet dana.

Postojeći sustav nagrađivanja za radni učinak smatraju nepotrebnim i nelogičnim. Tvrde da radnici ne mogu utjecati na kriterije o kojima nagrada ovisi.

Navode i da je Hrvatska pošta povrijedila odredbe Kolektivnog ugovora vezane uz ugovorene uvjete za rad sindikata. Sindikatu koji organizira prosvjed blokirala je službeni mail i tako im uskratila slobodu i pravo na izvješćivanje članova.

U pismu koje potpisuje predsjednik Sindikata Tiger Ivica Franić, navodi se kako su pokušali inicirati dijalog s Upravom pošte i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Kako do njega nije došlo, odlučili su se za prosvjed koji će startati ispred Radničkog doma koji je sjedište Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Forbes Hrvatska je poslao upit i Upravi Hrvatske pošte oko navedenih problema, te ćemo objaviti njihov odgovor kada stigne.