Raspisuju se natječaji za državne potpore trajektnih linija. Za Lastovo do 163 milijuna eura

Uskoro kreće raspisivanje natječaja za desetogodišnje državne potpore brodarima koji održavaju trajektne linije. One se dodjeljuju zainteresiranima za održavanje neprofitabilnih linija. Najveći iznos namijenjen je liniji koja povezuje Split i Lastovo, a on može iznositi i do 163,51 milijuna eura.

Agencija za obalni linijski promet objavila je nekoliko natječaja za desetogodišnje državne potpore trajektnog prijevoza. Oni su objavljeni u sklopu prethodnih savjetovanja u Narodnim novinama, procedure na koja prethodi raspisivanju natječaja.

Dok se na profitabilnim linijama dodjeljuju koncesije, za neprofitabilne se nude potpore. Njih dobije onaj brodar koji nakon natječaja bude odabran kao najpovoljniji. Unatoč činjenici da ljeti postoji veliki interes za odlazak na hrvatske otoke, tijekom ostatka godine on je mali, pa troškovi većine linija premašuju prihode.

Forbes Hrvatska već je izvještavao o tome da je u 2023. samo pet trajektnih linija bile profitabilno. To su Valbiska – Merag, Porozina – Brestova, Prizna – Žigljen, Split – Supetar i Stinica – Mišnjak. Niti za profitabilne linije ne postoji preveliki interes konkurencije. Samo ovu zadnju ne održava Jadrolinija, nego Rapska plovidba.

Potpora za Lastovo bi mogla biti znatno veća od trenutne

Sve neprofitabilne trajektne linije održava Jadrolinija, iako se i drugi brodari smiju javiti na natječaj. Među sada objavljenim budućim natječajima, najveći iznos vezan je uz trajektnu liniju Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split. Procijenjena vrijednost tu iznosi 163,51 milijuna eura. No, treba uzeti u obzir da se radi o desetogodišnjem iznosu.

Po godini to može biti maksimalno 16,35 milijuna eura. U 2023. godini Jadrolinija je za tu liniju dobila 8,78 milijuna. Novi ugovor s izabranim brodarom sklapat će se na razdoblje od šest godina uz mogućnost produljenja na dodatne četiri godine.

Među natječajima koji su trenutno u pripremi, sljedeći po visini je za onaj za zadarsko područje čija je procijenjena vrijednost 79,75 milijuna eura. On se odnosi na desetogodišnje održavanje tri trajektne linije koje povezuju Zadar i niz udaljenih otoka, pri čemu najduža linija ide sve do Lošinja.