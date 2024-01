Razgranati biznisi slovačkih milijunaša: Izlaze iz Novog lista, no drže banku, hotele, veledrogeriju, šire se i u regiji

Slovački JOJ Media House sklopio je lani ugovor o prodaji Novog lista s tvrtkom Media Solutions (vlasnici su Oleg Uskoković i Bojan Divjak), a nakon najnovijeg rješenja AZTN-a može provesti transakciju. Grupacija J&T ostaje prisutna u Hrvatskoj i regiji u različitim biznisima, a njene osnivače Jozefa i Patrika Tkača slovački je FORBES rangirao na treće mjesto liste najbogatijih ljudi u toj zemlji

Dok je u Hrvatskoj vijest da više nema formalnih prepreka da slovački JOJ Media House realizira prodaju riječkog Novog lista tvrtki Media Solutions, u regiji je vijest da je slovačko-češka grupacija J&T proširila svoj biznis u sektoru marketinga.

U četvrtak je hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, naime, zaključila kako za provedbu riječke transakcije (ugovora o kupoprodaji sklopljenog prošle godine), nema potrebe da ocjenjuje dopuštenost koncentracije poduzetnika Media Solutions i Novog lista (izdavača dnevnih novina Novi list, Glas Istre novine i Zadarski list).

JOJ Media House, čiji je vlasnik Richard Flimel – a njega i tvrtku se u javnosti često povezuje s grupacijom J&T – tako može provesti transakciju oko Novog lista koji prelazi u ruke Olega Uskokovića i Bojana Divjaka, vlasnika Media Solutions, a koji su ujedno predsjednici Nadzornog odbora i Uprave Glasa Slavonije. Cilj tog preuzimanja, kako je u intervjuu lani izjavio Uskoković, kao “i budućeg spajanja s Glasom Slavonije, je konsolidirati regionalne dnevne novine”. Divjak je inače nećak Vladimira Šeksa, a kako stoji u poduljem AZTN-ovu rješenju, trebao bi biti član Uprave Novog lista.

Biznisi u Hrvatskoj i regiji

Grupacija J&T, kojom upravljaju otac i sin Jozef i Patrik Tkač, je pak uvelike prisutna na hrvatskom tržištu jer je investirala i u razne biznise, poput banke, hotela i veledrogerije Medika. Na tržište je ušla još 2014. kupivši Varaždinsku banku koja sada nosi naziv J&T banka. U svojim transakcijama često su surađivali upravo s poznatim odvjetnikom i biznismenom Uskokovićem. Usput rečeno, aktualni HDZ-ov ministar gospodarstva Damir Habijan, stručnjak za trgovačko pravo, svoju je karijeru počeo upravo u varaždinskom odvjetničkom društvu Uskoković i partneri, te je tu radio sve do ulaska u Sabor, kako je pisao FORBES Hrvatska.

Praktički istodobno, grupacija će preko tvrtke JTPEG Serbia sudjelovati u preuzimanju četiri kompanije srbijanskog biznismena Srđana Šapera u Bugarskoj i regiji koje se bave oglašavanjem, kako piše FORBES Srbija. Preciznije, njegov I&F Holding AB je prodao dio biznisa u jugoistočnoj Europi, među ostalim i u Hrvatskoj, pa će te medijske i advertising operacije sada poslovati u sastavu slovačke Across Media Group. (Većinski vlasnik Šaperovih firmi bit će kuća koja je dio Across Finance u vlasništvu Juliusa Strapeka, koji je ranije bio na rukovodećim pozicijama J&T banke u Hrvatskoj.)

Oca i sina Tkača je FORBES Slovačka, napomenimo, rangirao na treće mjesto liste najbogatijih ljudi u toj zemlji za prošlu i pretprošlu godinu, a njihovo je bogatstvo procijenio na 920 milijuna eura. Iako su po nacionalnosti Slovaci, njihovi biznisi su uglavnom registrirani u Češkoj, ali su podjednako aktivni s obje strane granice nekadašnje zajedničke države, piše FORBES Srbija.

Srce biznisa J&T banka

Mediji bilježe da je su začeci te grupacije u biznisu koji su pokrenuli školski prijatelji Patrik Tkač i Ivan Jakabovič, a dvojac uspjeh u velikoj mjeri duguje Patrikovom ocu Jozefu koji je u vrijeme njihovih poslovnih početaka vodio državnu Investicijsku i razvojnu banku i odobrio im veliku pozajmicu kao početni kapital. Slovački mediji navode i da su zaradili tijekom vaučerske privatizacije u toj zemlji te da su prvi milijun stekli 1993. godine kad su imali tek 20 godina.

Kao srce biznisa ističe se J&T banka, odnosno financijski dio grupe. J&T banka je osnovana 1994. godine u Slovačkoj, a nakon dvije godine ulaze u biznis s vrijednosnim papirima, potom otvaraju banku i u Češkoj, nakon čega slijedi daljnji uspon. Pored financija, posluju i u sektorima nekretnina odnosno izgradnje stambenih naselja, vlasnici su više hotela, ski resorta na Tatrama, imaju poslove u oblasti avijacije i medija. U jednom od izveštaja kompanija iz ove grupe navode se firme na Barbadosu, Britanskim Djevičanskim otocima, Rusiji, Irskoj, SAD-u, Švicarskoj, Nizozemskoj, Lihtenštajnu, Francuskoj I drugdje.

Patrik Tkač poslovno surađuje i s Danijelom Kretinskim, s kojim investira u energetiku, a Kretinski je poznat kao drugi najbogatiji Čeh, čije bogatstvo Forbes procenjuje na više od 8,5 milijardi eura zahvaljujući biznisu u energetici. Karijeru je razvijao u J&T-u, a po odlasku iz kompanije svoj energetski biznis gradio je u saradnji s češkom PPF grupom. Kako piše FORBES Srbija, nakon pogibije najbogatijeg Čeha Petra Kelnera, vlasnika PPF-a, očekivalo se da će on preuzeti taj biznis, s obzirom na vezu s Kelnerovom kćerkom. FORBES Slovačka navodi da su Tkač i Kretinski zajedno investirali i u e-trgovinu, trgovačke lance i nogometne klubove.