Rimac predstavio kampus, Neveru R i otkrio kako je došlo do preuzimanja Bugattija

Rimac kampus u Kerestincu i proizvodnja koja se u njemu odvija predstavljeni su u četvrtak, 17. listopada, medijima. U kampusu zajednički posluju tvrtka Bugatti Rimac koji proizvodi Rimac automobile i Bugattije te tvrtka Rimac Technology. Prema dostupnim informacijama, njezin posao za BMW je najvrijedniji ugovor ikad potpisan u Hrvatskoj. Novinarima je predstavljena i R verzija Rimac Nevere, a za Forbes Hrvatska Mate Rimac je ispričao i kako je došao u priliku preuzeti Bugatti.

Tvrtka Bugatti-Rimac predstavila je danas svoj kampus u Kerestincu u Svetoj Nedjelji. Mate Rimac proveo je novinare kroz kampus i predstavio njegove dijelove u kojima se danas proizvode modeli Rimac Nevere, ali i Bugattija.

Cijeli prostor kampusa, kao i dodatni prostor u Jankomiru već je rezerviran i podijeljen između pogona za Rimac, Bugatti, buduću proizvodnju električnog pogona i baterijskih sustava za BMW te proizvodnju za dvije još neimenovane njemačke tvrtke. Prvotni plan da uz kampus budu izgrađeni i uredi s restoranom i vrtićem doživio je odgodu, jer je zbog skoka cijena nakon Covid epidemije 120 milijuna bilo dovoljno samo za gradnju proizvodnog dijela, dok će sporedna zgrada s uredima tek biti izgrađena. To i nije nužno loše, jer zbog rasta broja zaposlenih ne bi zadovoljila veličinom, pa će u konačnici biti veća nego je prvo planirano.

Osigurano 2,9 milijardi eura poslova

Mate Rimac predstavio je prihode tvrtke i rekao kako će oni od 2026. godine biti znatno veći, zbog velikog posla s BMW-om. Rimac Technology već ima 2,9 milijardi eura ugovorenih poslova, a pregovara njih još vrijednih oko tri milijarde eura.

Posao za BMW Rimcu ne predstavlja posebno zadovoljstvo samo zbog iznosa, nego i zbog toga što je cijela priča o Rimac automobilima započela njegovom preradom BMW “kockice” iz 1984. godine u električni model. Iz te perspektive, kaže kako mu je bilo nevjerojatno vidjeti članove Uprave BMW-a kako uzbuđeno dolaze u pogone kampusa gdje će se proizvoditi pogoni i baterije za tu marku.

Prosječna bruto plaća u Verneu 5344 eura

Rimac grupa skupa s Rimčevom tvrtkom Verneom trenutno ima oko 2500 zaposlenika, odnosno oko 2000 u Hrvatskoj. Njezini zaposlenici dolaze iz više od 40 država, a stranci u Hrvatskoj su primarno zaposleni na onim zanimanjima za koja hrvatski zaposlenici nisu imali postojeće iskustvo jer u Hrvatskoj ne postoje odgovarajuće industrije.

Rimac je otkrio i kolike su plaće u njegovim tvrtkama. U hrvatskom dijelu Bugatti Rimca, prosječna bruto plaća je 2739 eura, u Rimac Technologyju 3060 eura, a u Verneu 5344 eura. U toj tvrtki prosjek je najviši jer u njoj još nema zaposlenih u proizvodnji, koji u pravilu imaju niže plaće. Navedena tri bruto iznosa okvirno pretvorena u neto iznose redom iznose 1800, 2000 i 3400 eura.

U donjoj fotogaleriji mogu se vidjeti razni dijelovi kapusa uz kratki opis svakog od njih. Zanimljivo je kako je kod proizvodnje Rimac i Bugatti modela prisutno dosta ručnog rada, dok će kod proizvodnje za BMW jako puno toga biti automatizirano.

Okupljenima je predstavljena i Nevera R, o kojoj je Forbes Hrvatska već izvještavao. Riječ je o inačici koja ima 2107 konjskih snaga i koja će se proizvesti u do 40 primjeraka. Do 100 kilometara na sat stiže za 1,81 sekundi, a do 300 za samo 8,66 sekundi. Već prva Nevera oborila je 27 svjetskih rekorda, a ova verzija ima još bolje performanse.

Kako je došlo do preuzimanja Bugattija?

Mate Rimac za Forbes Hrvatska objasnio je i kako je došlo do odluke da francuski Bugatti, tvrtka sa 115 godina tradicije dođe u njegove ruke.



Kao što je ljubiteljima automobila poznato, Bugatti je od 1998. godine bio u vlasništvu Volkswagena – prvo direktnog, a potom preko Porschea. Raniji Volkswagenov šef Ferdinand Piëch bio je veliki zaljubljenik u tu Bugatti i imao je stav da novac nije problem.



No, nakon što je on umro, a Volkswagen pogodila afera dieselgate, postavljalo se pitanje što napraviti s Bugattijem, čiji bi daljnji razvoj uz prijelaz na struju bio jako skup. Razmišljalo se čak i o gašenju marke. Rimac automobili tada su postigli dogovor oko proizvodnje Neverinih pogona za Bugatti, a u jednom trenutku direktor strategije Volkswagena pozvao je i Matu Rimca u Njemačku. To je bio relativno neformalni sastanak na kojem nije bilo članova Uprave Volkswagena, zbog čega se Rimcu nije činilo da bi se na njemu moglo pričati o nekoj temi od najveće važnosti. Pretpostavljao je da će se samo raditi o razvoju pogona.

Rimac mislio da je krivo čuo prijedlog

U jednom trenutku, direktor strategije upitao je Rimca bi li on preuzeo Bugatti, no Rimcu je ideja zvučala prilično nevjerojatno, pa je pretpostavio da je nešto krivo čuo i nije dao nikakav odgovor. Dva mjeseca kasnije, ponovno se vidio s tim direktorom, koji je onda komentirao kako mu ništa nije odgovorio na ponudu.



Rimac je u daljnjem razgovoru shvatio što Volkswagen njemu predlaže – a što je i ostvareno krajem 2021. godine. Tada su se Bugatti i Rimac automobili spojili su se u novu tvrtku Bugatti-Rimac u vlasništvu Rimac grupe i Porschea. Rimac Technology se izdvojio.



Rimac je u cijeloj priči iz prve ruke osjetio i kako Volkswagenu ne postoji jedno mišljenje. Zbog toga je cijela priča o preuzimanju i potrajala dvije godine. Obitelj pokojnog Piëcha, sindikati, Njemačka država i Francuska država – svi su imali svoje stavove koje je trebalo usaglasiti.



Na prvotnu ideju da Bugatti Tourbillon ne bude čisti električni automobil, nego hibrid. Rimac je utjecao i prije nego je kompanija došla u njegovo suvlasništvo.