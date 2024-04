Stigao najveći brod u povijesti Jadrolinije. Ipak nije unajmljen – kupljen je za 18 milijuna eura

Najveći Jadrolinijin trajekt do sada stigao je u Hrvatsku. Unatoč prvotnoj informaciji o tome da će ga Jadrolinija unajmiti, danas je bez obrazloženja objavljeno kako je kupljen za 18 milijuna eura. Izgrađen je 1993. godine, a rekonsturiran 2014. godine.

Trajekt Dalmacija, koji je donedavno nosio ime Oslofjord te je plovio u Norveškoj, stigao je u Hrvatsku.

Objavila je to Jadrolinija, koja je objavila i kako je brod kupljen za 18 milijuna eura. Informacija je to drugačija od one koja je iz Jadrolinije došla prije samo dva mjeseca kad se navodilo kako će Oslofjord biti samo unajmljen od Norvežana. Tada je rečeno kako će trajekt krajem veljače stići u brodogradilište, u kojem će biti obavljene osnovne prilagodbe vizualnom identitetu Jadrolinije.

Po prvoj verziji kapacitet 1350, a po drugoj 1800 putnika

Dalmacija ima 134,5 metara dužine i to je čini najvećim Jadrolinijinim brodom u povijesti. Za usporedbu, dosadašnji najveći trajekt Jadrolinije, Marko Polo, ima 128 metara. Manji mu je i kapacitet. Dalmacija je prema prvim informacijama mogla primiti 1350 putnika, a u novoj objavi taj broj povećan je na 1800 putnika. Može primiti 350 vozila. Za usporedbu, Marko Polo može primiti 1100 putnika i 270 vozila. Izgrađena je 1993. godine, i rekonstuirana 2014. godine.

Novi trajekt pred Rijekom; Foto: Jadrolinija

Ime dijeli s nekadašnjim putničkim brodom Jadrolinije

Iz Jadrolinije navode kako je Dalmacija danas prošla pored Rijeke i produžila prema prema brodogradilištu Viktor Lenac gdje će biti prilagođen vizualnom identitetu Jadrolinije.

Prosječna brzina Dalmacije je 17 čvorova, a održavat će liniju Dubrovnik – Bari. Putnicima kroz osam paluba nudi dva restorana, tri bara, grill bar, igraonica za najmlađe i otvorene palube.

Ovo nije prva “Dalmacija” u posjedu Jadrolinije. Tako se zvao i putnički brod kojeg je Jadrolinija preuzela 1965. godine. Za razliku od ovog trajekta, bila je nova i izgrađena u pulskom brodogradilištu. Imala je 116 metara, a često je bila i u najmu drugih kompanija. Jadrolinija ju je prodala 1997. godine, a 10 godina kasnije završila je u rezalištu.

Unutrašnjost trajekta; Foto: Jadrolinija

Forbes Hrvatska Jadroliniji je poslao upit o razlozima kašnjenja dolaska broda u Hrvatsku kao i o razlozima donošenja odluke o kupnji umjesto najma, Članak će biti nadopunjen odgovorima po njihovom primitku.