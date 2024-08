Stižu brojni upiti oko širenja krčkog LNG terminala, pa je natječaj produljen

U pitanju je veliki natječaj vezan za proširenje maksimalnog kapaciteta plutajućeg LNG terminala na 6,1 milijardu kubika godišnje, a cijela investicija je vrijedna oko 40 milijuna eura. Direktor LNG Hrvatska Ivan Fugaš kaže za FORBES Hrvatska da je nekoliko potencijalnih ponuditelja već obilazilo brod, no ne otkriva da li su se javili i domaći škverovi

Tvrtka LNG Hrvatska je u ponedjeljak obavijestila da je došlo do izmjene i dopune dokumentacije o javnoj nabavi „Usluge preinake FSRU broda LNG Croatia za potrebe povećanja kapaciteta Terminala za UPP“, a natječaj je pokrenut 1. srpnja ove godine.

U obavijesti na internetskoj stranici kažu da postoje brojni upiti od strane potencijalnih ponuditelja, a zbog godišnjih odmora je komunikacija s gospodarskim subjektima usporena, pa je rok za dostavu ponuda sada produljen do 3. rujna.

Ukupno 40 milijuna eura

U pitanju je dio poslova na proširenju maksimalnog kapaciteta plutajućeg LNG terminala na Krku sa 2,9 na 6,1 milijardu kubika godišnje od plinske godine 2025./2026., a cijela investicija je vrijedna ukupno oko 40 milijuna eura.

„Prije same objave natječaja proveli smo i dva javna savjetovanja kako bi što bolje pripremili zainteresirane poslovne subjekte za natječaj. Kako smo u ovih mjesec dana koliko je natječaj raspisan, dobili dosta pitanja u vezi samih poslova koje je potrebno obaviti te kako smo do sada već imali nekoliko obilazaka broda od strane potencijalnih ponuditelja, sve je rezultiralo izmjenama u dokumentaciji za nadmetanje što prema Zakonu o javnoj nabavi automatski znači i produženje roka za dostavu ponuda“, odgovara na upit FORBES Hrvatska direktor LNG Hrvatska Ivan Fugaš.

Ivan Fugaš, direktor LNG Hrvatska, Foto: LNG Hrvatska

Modul grade Norvežani

Još prošle godine je, kako nam je ranije rekao Fugaš, s norveškom kompanijom Wärtsilä ugovorena izgradnja dodatnog modula za uplinjavanje koji će biti ugrađen na postojeći FSRU brod (plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje) na Krku. Modul se, prema norveškom dizajnu, sastavlja u Kini, a trebao bi biti gotov početkom iduće godine.

Što se tiče ugradnje samog modula, rekao je da će i hrvatski škverovi moći konkurirati za taj zahtjevan posao, a tko god da na koncu pobijedi, morat će zadatak realizirati u vrlo kratkim i striktnim rokovima. Zbog ugradnje će krčki terminal biti izvan uporabe 45 dana, naravno, izvan ogrjevne sezone.

Da li su se hrvatski škverovi već raspitivali oko aktualnog natječaja, Fugaš nam nije otkrio jer, kaže, ne smije zbog pravila javne nabave.

No, kako napominje, dokumentacija za nabavu je napravljena na način da se “osim kompanija koje su do sada radile na konverziji brodova u FSRU brod (a takvih nema u Hrvatskoj), mogu i zajednički javiti kompanije koje su odradile slične vrste radova, a sve kako bi maksimalno omogućili da se što više kompanija može uključiti u postupak javne nabave”. Dodaje da takva vrsta natječaja, kao i takav način ugovaranja, nije uobičajen u LNG industriji “obzirom na specifičnost radova, no mi ga moramo tako odraditi obzirom da smo obveznici javne nabave”.

Nije bilo brodova s ruskim LNG-em

Natječaj inače objavljen u srpnju i odnosi se na dva ugovora ukupno vrijedna 17 milijuna eura, kako su prenijeli mediji: jedan je za usluge instalacije i puštanja u rad novog modula i opreme (15 milijuna eura), a drugi je za nabavu i ugradnju elektroenergetske opreme za integraciju FSRU-a s modulom (2 milijuna eura).

Do sada je na krčki terminal pristalo ukupno 97 brodova za prijevoz LNG-a. „Preko 70 posto dolazi iz SAD-a, a do sada prema našim informacijama nismo zaprimili niti jedan brod koji je prevozio ruski ukapljeni prirodni plin“, rekao nam je Fugaš.