Što radi Bandićev suradnik kojem se sudi? Zaposlio se u zaštitarskoj tvrtki, a privat biznis ide slabo

Robert Ljutić, bivši bliski suradnik Milana Bandića koji je posjedovao impresivno imanje u podsljemenskoj zoni i najavljivao ulazak u građevinski projekt s Michaelom Ljubasom, danas radi u tvrtki Storm Security, jednu tvrtku je ugasio, a nova tvrtka je startala sa skromnom dobiti

Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je novo ročište u sudskom procesu u kojem se Roberta Ljutića, bivšeg suradnika dugogodišnjeg gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, tereti za cijeli niz zloupotreba položaja kojima je bio cilj izvlačenje novca iz gradskog budžeta u „džepove“ odabranih. Na ročištu koje je održano u utorak, 25. lipnja, nije se pojavio Robert Ljutić osobno, a u javnosti je odjeknulo novo preslušavanje audio snimki na kojima se moglo čuti kako Ljutić sređuje i dogovara plaćanja u ime Grada, obećaje zapošljavanja i financijske potpore, o kojima je izvijestio N1.

Prema optužnici, novac je izvlačen preko Zajednice folklornog amaterizma Grada Zagreba (ZAFAZ) kojoj je na čelu bio Drago Topolovec. Naime, ta zajednica, što je Ljutić kao zaposlenik grada znao, dobivala je značajna sredstva iz gradskog proračuna. Zato je Ljutić u dogovoru sa Sanjom Bančević Medenicom, vlasnicom tvrtke Tvornica događaja, koja je organizirala brojne manifestacije u Zagrebu, odlučio dio tog novca iskoristiti za vlastiti biznis. USKOK navodi da je ZAFAZ samo služio kao paravan za isplate prema Tvornici događaja, navedeno je u optužnici. Također se sumnja da je Ljutić bio stvarni vlasnik tvrtke, a Bančević Medenica samo paravan. U međuvremenu su Topolovec i Bančević Medenica priznali nedjela koja im se stavljaju na teret, te su se nagodili s USKOK-om, a Robert Ljutić sve negira u postupku koji i dalje traje.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu ponovno je preslušavalo tajno snimljene Ljutićeve razgovore i čitalo poruke iz njegovog mobitela, jer u ranijem tijeku postupka nije bilo transkripata, jer se provjerava je li ono što je navedeno u transkriptima identično kao na samim snimkama, javio je N1 i prenio dio razgovora koji i danas šokantno svjedoče o modelu funkcioniranja upravljanja gradom u vrijeme Milana Bandića.

“Dođite k meni na kavicu”

Primjerice, kada mu jedan od suradnika kaže da mu je ”žao što se nije više nakrao” i kako ”nema više što krasti”, Ljutić mu poručuje ”stigneš, stigneš, polako”. Ili, kada jedan od sugovornika kaže da mu je Grad dužan, Ljutić odgovara: “Dođite vi k meni na kavicu, sve ćemo riješiti. To su sve igre i igrice”.

No, gdje je optuženik koji se ovaj puta nije pojavio u sudnici? Robert Ljutić, kojeg se smatralo i Bandićevim “osobnim čuvarom”, bio je jedno vrijeme zaposlen u uredu gradonačelnika kao stručni savjetnik za odnose s građanima, a 2018. godine, kada je dignuta optužnica, bio je na poziciji koordinatora Sektora za komunalno i prometno redarstvo.

2018. godine su se našle na dražbi i njegove impresivne nekretnine, odnosno imanje u podsljemenskoj zoni, u Markuševcu, koje se prostira na čak 2100 četvornih metara, koje je procijenjeno na 1,53 milijuna kuna – radi potraživanja kontroverznog poduzetnika Michaela Ljubasa, bivšeg vlasnika medijske kuće čije su perjanice 7 dnevno i portal Dnevno, no, Ljutić je ubrzo objasnio da su odnosi sređeni, te da s Ljubasom ulazi u projekt izgradnje nekretnina. Mediji su, inače, sumnjali da je ranč u Markuševcu zapravo skriveno vlasništvo Milana Bandića – a sumnje su se pojačale kada je Ljutić 2021. godine oglasio da prodaje tu golemu nekretninu. On je, međutim, uvijek tvrdio da je isključivo on vlasnik imanja, da ga je 2008. godine kupio za 100 tisuća eura gotovine – do koje je došao prodajom stana i druge imovine svoje supruge. Ljutić je 2021. najavio da će se uključiti u građevinski projekt u naselju Dedići u Zagrebu, također u podsljemenskoj zoni, zajedno s Ljubasom s kojim ga veže dvadesetogodišnje prijateljstvo, ali iz javno dostupnih podataka ne može se doći do informacija o tom eventualnom zajedničkom poslovnom projektu.

Tvrtke Volančić i Omikron konzalting

Robert Ljutić je još od 2015. godine, u vrijeme kada je bio zaposlenik u Bandićevom najužem timu, imao registriranu tvrtku Volančić, no tvrtka nikada nije ozbiljnije poslovala, a 2021. je i obrisana. 2023. godine je osnovao tvrtku Omikron konzalting, prve poslovne aktivnosti su zabilježene tek ove godine, a prema polugodišnjem izvješću registrirana mu je dobit od svega 754 eura.

No, unatoč najavi da se baviti građevinskim poduzetništvom, zanimljivo je da se zaposlio u privatnoj zaštitarskoj tvrtki, Storm Security, sa sjedištem u Rijeci. Iako smo se obratili tvrtki s upitom je li točno da se Robert Ljutić pridružio timu, i je li na menadžerskoj ili savjetničkoj funkciji, do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Jedno je sigurno, nekad moćan Bandićev suradnik čije su snimke razgovora u kojima poziva na kavu u gradsko poglavarstvo da bi se „sve riješilo“ ovih dana opet uzburkale javnost, u ovom razdoblju dok čeka sudski rasplet je li optužnica USKOK-a utemeljena ili ne – nastoji ostati što manje vidljiv.